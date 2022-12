Artemis I : principaux points à retenir de la mission historique de la NASA

La première mission lunaire de la NASA en plus de 50 ans se termine, avec le vaisseau spatial Artemis I Orion qui devrait atterrir dans l’océan Pacifique dimanche après-midi.

La mission a démarré de manière difficile après des problèmes techniques et une tempête tropicale qui ont retardé le lancement de près de trois mois. Artemis I a finalement décollé le 16 novembre et bien que le vaisseau spatial n’ait pas eu de passagers humains, c’est la première étape du programme Artemis de la NASA, qui prévoit d’envoyer une mission habitée sur la lune et éventuellement d’établir une base lunaire pour faciliter un future mission vers Mars.

Voici quelques-uns des principaux points à retenir du vol spatial historique :

UN VOL RECORD

Le 26 novembre, Orion a battu le record de la distance la plus éloignée parcourue depuis la Terre dans un vaisseau spatial conçu pour transporter des humains, après avoir franchi la barre des 400 171 kilomètres qu’Apollo 13 avait atteinte en 1970.

Orion atteindrait sa distance maximale de la Terre le 28 novembre, lorsqu’il a atteint une distance de 432 210 kilomètres de la Terre, alors que l’engin faisait le tour de la face cachée de la Lune pendant son orbite.

CONTRIBUTIONS DU CANADA

La technologie canadienne apporte une contribution majeure au projet Artemis. La NASA et ses homologues en Europe, au Japon et au Canada prévoient de lancer la passerelle lunaire sur l’orbite de la Lune en 2024. La passerelle abritera également l’une des plus grandes contributions du Canada à cette étape de l’exploration spatiale : la troisième itération de l’emblématique Canadarm.

Le Canadarm 3 sera en fait plus petit et plus léger que les versions précédentes à 8,5 mètres de long, mais il est prévu d’être doté d’une intelligence artificielle, de six caméras 4K et d’autres technologies de pointe.

Artemis II devrait également décoller en 2024 et un astronaute canadien sera l’un des quatre à voler dans le cadre d’une mission habitée autour de l’orbite lunaire. Un astronaute canadien est également assuré d’être sur un autre vol dans le futur vers la passerelle, prévu pour 2027.

DES MANNEQUINS AUX MICRO-SATELLITES

Alors qu’aucun humain n’était à bord pour ce vol spatial, les sièges étaient occupés par trois mannequins high-tech.

Ces mannequins étaient équipés de capteurs, conçus pour mesurer l’impact d’un voyage sur la lune sur le corps humain. Les torses des mannequins sont faits de matériaux qui imitent les tissus mous, les organes et les os d’une femme. Les deux torses ont plus de 5 600 capteurs et 34 détecteurs de rayonnement pour mesurer la quantité d’exposition aux rayonnements pendant la mission.

Le vaisseau spatial Orion a également lancé 10 CubeSats, qui sont des satellites à faible coût de la taille d’une boîte de céréales. Certains CubeSats ont été conçus pour capturer des photos et des vidéos détaillées, tandis que d’autres sont destinés à mesurer les niveaux de rayonnement dans l’espace lointain.

En raison des retards de lancement, on s’est demandé si les batteries CubeSat seraient capables de tenir une charge. La NASA a rechargé les batteries de certains des CubeSats, mais d’autres étaient hors de portée et auraient retardé davantage le lancement s’ils avaient été retirés.

Jusqu’à présent, quatre des 10 CubeSats ont perdu la communication avec la Terre et sont probablement morts. Cependant, certains des CubeSats survivants ont déjà rendu certains superbes images de la Terre et de la lune.

Giorgio Saccoccia, président @ASI_spazio: De belles photos de la Terre et de la Lune, notre prochaine maison grâce au #Artémis programme ! Ils ont été emmenés par nos cubes à Argomoon dans son périple de transfert après la séparation d’avec le SLS, indispensable pour ramener l’humanité sur la Lune ! pic.twitter.com/dscSRdJ6zy — Agenzia Spaziale ITA (@ASI_spazio) 19 novembre 2022

L’AUBE D’UNE NOUVELLE ÈRE SPATIAL ?

La dernière fois que des humains ont atteint la Lune, c’était en 1972, lors de la mission Apollo 17.

Au cours du programme Apollo, qui s’est déroulé de 1961 à 1972, les États-Unis se sont retrouvés dans une impasse dans une course à l’espace contre l’Union soviétique, alors que les deux pays repoussaient les limites de l’exploration spatiale et de la technologie des vols spatiaux.

Après la fin de la guerre froide, les ambitions spatiales des États-Unis ont également ralenti. Apollo 17 n’était pas seulement la dernière mission lunaire habitée, c’était aussi la dernière fois que des humains voyageaient au-delà de l’orbite terrestre.

Mais les missions Artemis font partie d’une accélération significative de l’activité spatiale des États-Unis, y compris la première mission lunaire en 50 ans et l’objectif éventuel d’atteindre Mars.

Pendant ce temps, la Chine a intensifié ses programmes spatiaux à un moment où les tensions entre Pékin et Washington sont vives à propos de Taïwan, de la mer de Chine méridionale, du commerce et de la technologie.

La semaine dernière, la Chine a envoyé un nouvel équipage à sa station spatiale Tiangong, la rivale de Pékin de la Station spatiale internationale dirigée par la NASA, qui n’a été lancée que l’année dernière. Le rover chinois Mars a également atterri sur la planète rouge l’année dernière et le pays a déjà lancé des rovers sur la Lune.

Dans le même temps, des compagnies privées de vols spatiaux ont également commencé à accueillir des touristes, réalisant enfin le rêve de vols spatiaux commerciaux. L’année dernière, Virgin Galactic de Richard Branson et Blue Origin de Jeff Bezos ont effectué leurs voyages inauguraux au-delà de la ligne Karman, également connue comme le point de départ de l’espace. SpaceX d’Elon Musk a également lancé un équipage civil en orbite en septembre 2021 et prévoit d’emmener des touristes sur la Lune en 2023.

Avec des fichiers d’Alexandra Mae Jones de CTV News, de CNN et de l’Associated Press