Artemis I : le lancement d’aujourd’hui a été annulé après un problème de moteur

“Les contrôleurs de lancement continuaient d’évaluer pourquoi un test de purge pour amener les moteurs RS-25 au bas de l’étage central à la plage de température appropriée pour le décollage n’a pas réussi et a manqué de temps dans la fenêtre de lancement de deux heures”, selon une mise à jour de la NASA. “Les ingénieurs continuent de collecter des données supplémentaires.”

L’équipe de lancement doit encore résoudre le problème du moteur et conservera la fusée dans sa configuration actuelle pour recueillir des données et évaluer ce qui doit être fait. La fusée Space Launch System et le vaisseau spatial Orion, assis sur Launchpad 39B au Kennedy Space Center de la NASA en Floride, restent stables, selon des responsables de la NASA.

Avant le nettoyage, le compte à rebours a été prolongé dans une attente imprévue alors que l’équipe de lancement travaillait sur un plan de dépannage pour l’un des quatre moteurs de la fusée.

C’est parce que l’équipe de lancement a découvert un problème avec une purge du moteur dans le moteur n°3. Les tentatives de reconfiguration ont été infructueuses.

Pendant les purges du moteur, l’hydrogène est cyclé à travers le moteur pour le conditionner pour le lancement. Trois des quatre moteurs fonctionnent comme prévu, mais le moteur n°3 a rencontré un problème.

Les conditions météorologiques sont restées favorables à 80% pour un lancement au début d’une fenêtre qui s’est ouverte à 8h33. Mais plusieurs problèmes sont survenus après que la fusée a commencé à se ravitailler après minuit.

Les tempêtes en mer avec un potentiel de foudre ont empêché l’équipe de commencer le processus de ravitaillement, qui devait commencer à minuit, pendant environ une heure.

La cale a été levée à 1 h 13 HE et le processus de ravitaillement a commencé à charger l’étage central de la fusée avec de l’oxygène liquide super froid et de l’hydrogène liquide.

L’équipe a cessé de remplir le réservoir d’hydrogène liquide à deux reprises en raison d’une fuite initiale ainsi que d’un pic de pression, mais le réservoir a repris pour l’étage central et a commencé pour l’étage supérieur, ou l’étage intermédiaire de propulsion cryogénique.

L’équipe a également découvert une ligne de givre sur le rebord intérieur de l’étage. Au début, les ingénieurs pensaient que le givre pouvait indiquer la présence d’une fissure dans le réservoir, mais il s’est avéré qu’il s’agissait d’une fissure dans la mousse externe. L’équipe a partagé que le problème avait été résolu puisque la fissure de mousse n’indiquait pas de fuite.

Les ingénieurs travaillaient également pour découvrir ce qui avait causé un retard de 11 minutes dans les communications entre le vaisseau spatial Orion et les systèmes au sol. Le problème aurait pu avoir un impact sur le début du décompte terminal, ou le compte à rebours qui commence lorsqu’il reste 10 minutes sur l’horloge avant le décollage.

Le vice-président Kamala Harris et le deuxième gentleman Doug Emhoff devaient se rendre au Kennedy Space Center lundi pour assister au lancement.

Aperçu des missions

Lors du lancement d’Artemis I, le voyage d’Orion durera 42 jours alors qu’il voyage vers la lune, fait une boucle autour d’elle et revient sur Terre – parcourant un total de 1,3 million de miles (2,1 millions de kilomètres). À son retour sur Terre, la capsule s’écrasera dans l’océan Pacifique au large de San Diego.

Bien que la liste des passagers n’inclue aucun humain, elle a des passagers : trois mannequins et un jouet en peluche Snoopy monteront à Orion.

L’équipage à bord d’Artemis I peut sembler un peu inhabituel, mais ils ont chacun un but. Snoopy servira d’indicateur d’apesanteur, ce qui signifie qu’il commencera à flotter à l’intérieur de la capsule une fois qu’elle aura atteint l’environnement spatial.

Les mannequins, nommés Commandant Moonkin Campos, Helga et Zohar, mesureront le rayonnement de l’espace lointain que les futurs équipages pourraient expérimenter et tester une nouvelle technologie de combinaison et de blindage. Une expérience biologique transportant des graines, des algues, des champignons et des levures est cachée à l’intérieur d’Orion pour mesurer également la réaction de la vie à ce rayonnement.

Des caméras à l’intérieur et à l’extérieur d’Orion partageront des images et des vidéos tout au long de la mission, y compris des vues en direct de l’expérience Callisto, qui capturera un flux du commandant Moonikin Campos assis dans le siège du commandant. Si vous avez un appareil compatible avec Amazon Alexa, vous pouvez lui demander quotidiennement l’emplacement de la mission.

Attendez-vous à voir des vues de Earthrise, similaires à ce qui a été partagé lors d’Apollo 8 pour la première fois, mais avec des caméras et une technologie bien meilleures.

Des expériences scientifiques et des démonstrations technologiques se déroulent dans un anneau sur la fusée. Les 10 petits satellites, appelés CubeSats, se détacheront et se sépareront pour collecter des informations sur la lune et l’environnement de l’espace lointain.

La mission inaugurale du programme Artemis lancera une phase d’exploration spatiale qui fera atterrir divers équipages d’astronautes dans des régions de la lune jusqu’alors inexplorées et finalement offrira des missions en équipage sur Mars.

La fusée et le vaisseau spatial seront testés et mis à l’épreuve pour la toute première fois avant de transporter des astronautes sur la lune sur Artemis II et Artemis III, prévus pour 2024 et 2025 respectivement.