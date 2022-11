Artemis I lance mercredi. Il nous apprendra comment survivre aux dangers de l’espace.

Demain, si tout se passe comme prévu, la NASA lancera enfin sa mission Artemis I autour de la Lune, très retardée, marquant l’aube d’une nouvelle ère spatiale. C’est la première étape des grandes ambitions de la NASA pour les vols spatiaux humains : les futures missions Artemis ramèneront les humains sur la lune, y compris les premières femmes et personnes de couleur à atterrir sur notre compagnon céleste, à établir une base lunaire et finalement à voyager vers Mars.

Cette fois, il n’y aura pas d’humains à bord du Space Launch System, la nouvelle fusée géante qui propulse cette mission. Au lieu de cela, il y aura tout un tas d’équipements scientifiques. Et la plus grande partie est là pour tenter de répondre à une question : qu’est-ce que l’espace fait au corps humain ?

Cela ressemble un peu à une question à laquelle nous devrions déjà connaître la réponse, étant donné que l’humanité a collectivement attaché les gens au sommet des fusées depuis que Youri Gagarine est entré dans l’histoire en 1961.

Mais le temps le plus long que quelqu’un ait jamais passé dans l’espace est d’environ 14 mois, et les seules personnes à avoir jamais quitté le champ magnétique terrestre – qui nous protège de la plupart des rayonnements cosmiques – sont les 24 hommes qui ont volé vers la lune lors des missions Apollo dans les années 1960. et années 70. Il y a encore une tonne de scientifiques de l’espace qui ignorent les impacts de l’espace sur le corps humain, y compris les impacts du rayonnement spatial sur le corps humain, et ce qui peut être fait pour les atténuer.

Artemis est censé être le début des ambitions de la NASA dans l’espace lointain, et aller sur Mars serait un voyage aller-retour de plusieurs années. Pour assurer la sécurité de ces humains, nous devons comprendre ce qui pourrait arriver à leur corps en cours de route.

“Ce que nous avons vraiment besoin de savoir, c’est l’interaction entre le rayonnement et la biologie”, a déclaré Kris Lehnhardt, scientifique des éléments pour Exploration Medical Capability au Johnson Space Center de la NASA. “Ce domaine d’étude, la radiobiologie, est quelque chose avec lequel nous n’avons pas beaucoup d’expérience.”

L’espace est difficile à atteindre et très bon pour nous tuer quand nous y arrivons. Pour aider à comprendre à quel point, le module d’équipage Orion assis au-dessus du système de lancement spatial aura quelques « passagers » à bord.

Un petit pas pour les mannequins, un pas de géant dans la compréhension scientifique

Le rayonnement de l’espace lointain est très différent de ce que nous vivons sur Terre.

Chez nous, le champ magnétique de notre planète nous protège de choses comme les particules énergétiques solaires, ou SEP – essentiellement des protons extrêmement rapides qui sont projetés par notre soleil, comme des plombs de fusil de chasse, et peuvent déchiqueter nos cellules et notre ADN, causant potentiellement toutes sortes de problèmes. En raison du peu d’astronautes qui ont quitté la bulle magnétique protectrice de la Terre – connue sous le nom de magnétosphère – les scientifiques ne savent pas vraiment comment une exposition prolongée à celle-ci pourrait affecter le corps humain.

Le cancer est le risque le plus évident, mais des chercheurs comme Lehnhardt sont également intéressés à voir comment ce rayonnement pourrait affecter le cœur ou le cerveau humain. C’est pourquoi même s’il n’y aura pas d’humains à bord d’Orion, il y aura des remplaçants très sophistiqués.

Trois mannequins de haute technologie – le terme technique pour, eh bien, les mannequins de recherche – vont rouler sur Orion. Leurs noms sont Helga, Zohar et le commandant Moonikin Campos, et ils sont tous un peu différents : Moonikin Campos est, pour l’essentiel, un mannequin de test fourré dans une nouvelle combinaison spatiale orange, appelée Orion Crew Survival System Suit, et équipé de capteurs spécialisés pour mesurer l’accélération, les vibrations et le rayonnement.

Helga et Zohar, quant à eux, se composent uniquement d’une tête et d’un torse, et ils sont faits de choses qui ressemblent beaucoup à de vrais os, organes et tissus mous. Les deux ont reçu des formes féminines parce que les femmes sont généralement plus affectées par les radiations spatiales dans certains organes, comme les seins – et parce que, contrairement aux missions Apollo, qui consistaient exclusivement en hommes blancs, les futures missions Artemis prendront les premières femmes et personnes de couleur à la lune. Ces mannequins sont une première étape importante pour en faire une réalité.

Helga et Zohar sont fondamentalement jumeaux, avec une grande différence : Zohar portera un gilet de radioprotection appelé AstroRad, contrairement à Helga. Les deux mannequins sont remplis de capteurs qui permettront aux scientifiques de mesurer le rayonnement interne dans le cadre d’une expérience appelée MATROSHKA AstroRad Radiation Experiment, qui est une coentreprise de la NASA, de l’Agence spatiale israélienne et du Centre aérospatial allemand.

Au cours de leurs trois semaines dans l’espace, Helga et Zohar recueilleront des données importantes sur le type de rayonnement auquel ils sont exposés et si une technologie de protection comme AstroRad pourrait aider les futurs astronautes à éviter les pires impacts d’événements comme les tempêtes solaires .

“En tant qu’humains, nous sommes assez adaptables et, avec les bons outils et processus, nous pouvons explorer pratiquement n’importe quel endroit sur Terre ainsi que, espérons-le, dans l’espace”, a déclaré Lehnhardt. “En fin de compte, notre espoir est que nous pourrons utiliser nos gros cerveaux pour trouver des solutions à tous les problèmes et défis qui nous attendent.”

Si la levure peut survivre dans l’espace, peut-être que nous aussi

Helga, Zohar et Moonikin Campos ne resteront dans l’espace que pendant trois semaines. Mais Artemis I emmène également quelques passagers beaucoup plus petits qui resteront dans l’espace pour de bon : des cellules de levure.

“Les levures ressemblent beaucoup aux humains et à la façon dont elles réagissent aux radiations”, a déclaré Sergio Santa Maria, scientifique du projet au centre de recherche Ames de la NASA et scientifique principal d’une mission appelée BioSentinel, qui envoie un CubeSat (essentiellement un très petit satellite) dans l’espace avec Artemis I. Une fois dans l’espace, il se mettra en orbite autour du soleil. Ce sera le tout premier satellite à transporter de la matière biologique dans l’espace lointain et la première étude des réponses biologiques au rayonnement de l’espace lointain en près de 50 ans – la dernière fois était Apollo 17, en 1972.

La levure est un outil pratique pour ce genre de projet, pour plusieurs raisons. Pour commencer, il est utilisé depuis des années comme substitut des cellules humaines dans les études biomédicales, et la façon dont son ADN se décompose lorsqu’il est exposé à des radiations ressemble beaucoup à la nôtre. C’est aussi juste pratique sur le plan logistique pour une mission comme Artemis, avec ses multiples retards : contrairement à d’autres organismes, il peut être stocké indéfiniment dans son état sec et inactif.

Une fois qu’elle aura atteint son orbite autour du soleil, cette levure sera réhydratée, et Santa Maria et ses collègues surveilleront sa croissance, ainsi que la quantité et les types de rayonnement auxquels elle est exposée. Une nouvelle culture de levure sera activée tous les quelques mois pour voir si une exposition accrue aux radiations a un effet sur la croissance.

“Nous ne savons pas à quoi nous attendre de cette longue exposition à toutes sortes de particules en même temps”, a déclaré Santa Maria, “mais nous espérons que nous en apprendrons plus et fournirons des informations pour les futures missions.”

L’expérience aura également des implications au-delà des impacts humains : la levure est utilisée pour fabriquer des choses comme le yaourt et les probiotiques, ce qui signifie qu’elle pourrait être utile pour produire de la nourriture lors de missions à long terme comme une base lunaire ou un voyage sur Mars. . Voir à quel point il se comporte bien dans l’espace sur une longue période – le satellite restera indéfiniment en orbite autour du soleil – pourrait essentiellement aider à la version spatiale de la préparation des repas. Les échelles de temps sont juste un peu plus longues que celles auxquelles nous pourrions être habitués ici sur Terre.

Les données que Helga, Zohar, Moonikin Campos et la levure de BioSentinel renvoient aux chercheurs sur Terre vont être inestimables alors que la NASA planifie ses prochaines missions sur la Lune et au-delà.

La NASA n’a pas seulement à comprendre comment les radiations peuvent avoir un impact sur les futures missions. L’espace est mortel – n’oubliez pas, c’est un vide sans air qui peut nous tuer très efficacement – et pose une pléthore de risques pour la santé, de l’impact de la microgravité sur nos os et nos yeux à la façon dont les limites des engins spatiaux peuvent avoir un impact sur notre santé mentale. Et tout cela se produit avant même que nous n’atterrissions quelque part : une fois que les futures missions atteindront la lune, les astronautes devront faire face au fait que la poussière lunaire est au moins un peu toxique.

En d’autres termes, il y a beaucoup de risques à envoyer des humains dans l’espace. Mais les scientifiques sont intrépides.

“Si Mars est un marathon, alors la lune est notre programme d’entraînement pour ce marathon”, a déclaré Lehnhardt. « Si nous nous levons du canapé et essayons de courir un marathon, il est peu probable que nous réussissions. Ce programme de formation est donc essentiel pour nous assurer que nous pouvons terminer le marathon qui va sur Mars et ramener les gens à la maison en toute sécurité.

Noam Hassenfeld a contribué au reportage.