Artemis I, la nouvelle mission de la NASA sur la Lune, expliquée

Une nouvelle fusée de la NASA est sur le point de décoller pour une mission historique vers la lune. La mission Artemis I n’atterrira pas sur la surface lunaire, mais le voyage lui-même sera le plus long qu’un véhicule conçu pour les astronautes humains ait jamais parcouru dans l’espace.

Il n’y aura pas d’humains lors du grand voyage de la NASA, mais il y aura trois astronautes : Helga, Zohar et Moonikin Campos. Ce sont des mannequins de haute technologie – c’est le terme pour les modèles humains utilisés dans la recherche scientifique – remplis de capteurs qui testeront la façon dont le corps humain réagit au voyage dans l’espace. Helga et Zohar sont conçus pour mesurer les effets des radiations sur le corps des femmes dans l’espace, et Moonikin Campos s’assiéra dans le siège du commandant pour suivre à quel point un voyage vers la lune pourrait être cahoteux pour les futurs membres d’équipage humains. Bien que ces mannequins ne semblent pas particulièrement impressionnants en eux-mêmes, ils joueront un rôle essentiel dans les ambitions de la NASA de construire une nouvelle voie vers la lune et, éventuellement, d’envoyer des astronautes sur Mars. Ce ne sont également que l’une des nombreuses expériences scientifiques à bord de la mission destinées à améliorer notre compréhension des voyages spatiaux.

La mission Artemis I débutera lundi matin au Kennedy Space Center en Floride. La NASA vise actuellement une fenêtre de décollage entre 8h33 et 10h33 HE. À ce moment-là, le Space Launch System (SLS), la fusée la plus puissante jamais construite par la NASA, décollera, portant le vaisseau spatial Orion sur son nez. Une fois que le véhicule quitte l’orbite, Orion passera devant la lune, puis à des milliers de kilomètres au-delà, avant de faire demi-tour et de retourner sur Terre – un voyage de 1,3 million de kilomètres qui durera 42 jours. Vous pouvez regarder le lancement ici, à partir de lundi à 6h30 HE.

“C’est une bonne démonstration que la fusée fonctionne comme elle est censée le faire”, a déclaré à Recode Wendy Whitman Cobb, professeur à la School of Advanced Air and Space Studies de l’US Air Force. “Cela donnera à la NASA un peu plus de confiance pour les missions avec équipage à venir dans les deux prochaines années.”

Artemis est la prochaine génération de missions lunaires. Cela fait partie des ambitions plus larges de la NASA pour l’exploration lunaire, qui comprennent des randonnées d’astronautes à travers la surface de la lune, un habitat humain lunaire et une nouvelle station spatiale appelée Gateway. Artemis I prépare également le terrain pour les deux prochaines missions du programme Artemis : Artemis 2 devrait envoyer des humains dans un voyage similaire autour de la lune en 2024, et Artemis 3 entrera dans l’histoire en débarquant la première femme et la première personne de couleur. sur la surface lunaire vers 2025, au plus tôt. Toutes les recherches en cours sur Artemis I – y compris Helga, Zohar et Moonikin Campos – sont destinées à préparer ces missions ultérieures.

Tous à bord d’Artemis 1

Le trajet de la NASA vers la lune, le SLS, a été conçu pour transporter une charge utile extrêmement lourde. La fusée ne mesure que quelques mètres de plus que la Statue de la Liberté et peut générer une poussée de 8,8 millions de livres. Comme d’autres systèmes de lancement, le SLS est composé de plusieurs étapes différentes, chacune jouant un rôle dans la maîtrise de la gravité terrestre, la percée de l’atmosphère et l’atteinte de l’espace extra-atmosphérique. Pour que cela se produise, le SLS comprend deux propulseurs à fusée solide, ainsi qu’un étage central de 212 pieds de haut rempli de plus de 700 000 gallons d’oxygène liquide et d’hydrogène liquide. C’est la plus grande scène centrale jamais réalisée par la NASA.

Après le décollage, les propulseurs tireront pendant environ 2 minutes avant de se séparer du véhicule, de retomber vers le sol et d’atterrir dans l’océan Atlantique. Huit minutes plus tard, la scène principale fera de même. À ce stade, l’étape intermédiaire de propulsion cryogénique (ICPS) prendra le relais et fera le tour de la Terre une fois. Environ 90 minutes après le début du vol, l’ICPS donnera à Orion la “grande poussée” dont il a besoin pour commencer à voler en direction de la lune, puis tomber.

Bien que techniquement nouveau, le SLS est basé sur une technologie plus ancienne. Plusieurs de ses composants, y compris ses moteurs principaux, sont issus ou basés sur des systèmes utilisés par le programme de la navette spatiale de la NASA, qui s’est terminé en 2011. Et tandis que d’autres lancements spatiaux ont commencé à utiliser des propulseurs de fusée réutilisables, ou au moins partiellement réutilisables, le SLS lancé lundi ne volera qu’une seule fois. Cela différencie SLS de Starship, le lanceur super lourd que SpaceX conçoit pour les missions lunaires. SpaceX, qui a battu Blue Origin pour un contrat de 2,9 milliards de dollars pour la construction du système d’atterrissage lunaire de la NASA, s’attend à ce que le premier vol d’essai orbital de Starship ait lieu au cours des six prochains mois. La décision du Congrès de financer SLS est un point sensible au sein de l’industrie spatiale parce que le projet a dépassé le budget de plusieurs milliards et a été retardé à plusieurs reprises, et parce que des entreprises privées développent maintenant des alternatives moins coûteuses.

“Le Congrès a supporté le dépassement de budget, en retard, parce que SLS a maintenu l’argent et les emplois dans les principaux districts du Congrès”, explique Whitman Cobb.

Il existe un large support pour Orion, que la NASA a conçu spécifiquement pour les missions Artemis, ainsi que des voyages potentiels vers des astéroïdes ou Mars à proximité. Le vaisseau spatial a été construit par Lockheed Martin et, de l’extérieur, il ressemble à une poire à dinde géante avec des panneaux en forme d’ailes sortant de son côté. Orion abrite le module d’équipage Artemis, où les astronautes qui se larguent vers et depuis la lune passeront éventuellement leur temps. Une fois que le vaisseau spatial est contrôlé pour les astronautes humains, le module de l’équipage devrait offrir diverses commodités de voyage dans l’espace, y compris des sacs de couchage, un assortiment de nouvelles barres alimentaires spatiales aux recettes de la NASA et des toilettes spatiales remaniées conçues pour l’apesanteur et les personnes de tous. genres.

Lors de cette mission, les principaux passagers seront une collection d’expériences scientifiques. Un test implique les mannequins de la NASA Zohar et Helga, qui sont constitués de 38 tranches de plastique destinées à imiter les tissus humains, ainsi que plus de 5 600 capteurs et 34 détecteurs de rayonnement. Il y a un niveau élevé de rayonnement dans l’espace, ce qui est une source de préoccupation constante quant au fait que les futurs astronautes pourraient être confrontés à un risque accru de cancer, d’autant plus que les voyages spatiaux deviennent plus longs et plus ambitieux. Ces deux mannequins ont été conçus avec des seins et des utérus parce que les femmes ont tendance à être plus sensibles aux radiations. Zohar portera également un gilet de protection spécialisé appelé AstroRed, que les ingénieurs évaluent comme un moyen potentiel de protéger les astronautes des radiations, y compris lors des éruptions solaires. Helga ne recevra pas de gilet et permettra à la NASA d’étudier à quel point l’AstroRed a réellement aidé.

Orion mène également une expérience destinée à tester la réaction de la levure aux radiations. Les chercheurs prévoient de stocker de la levure lyophilisée sous l’un des sièges de l’équipage d’Orion, puis d’exposer la levure à un liquide pendant trois jours dans l’espace. Une fois qu’Orion sera de retour sur Terre, les scientifiques analyseront l’ADN de la levure pour étudier son comportement. L’expérience pourrait donner un aperçu de la façon dont les humains pourraient rester en bonne santé dans l’espace lors de futurs voyages.

Une version de l’assistant vocal Alexa d’Amazon, qui a été téléchargée sur un iPad, fait également du stop. La NASA teste Callisto, une IA virtuelle conçue par Amazon, Cisco et Lockheed Martin pour communiquer avec les astronautes. Bien que la technologie puisse ressembler un peu à HAL de 2001 : L’odyssée de l’espaceles ingénieurs disent que le système est destiné à fournir de l’aide et de la compagnie.

“Callisto est une charge utile autonome à bord du vaisseau spatial Orion, et il n’a aucun contrôle sur le contrôle de vol ou d’autres systèmes critiques”, explique Justin Nikolaus, concepteur principal de l’expérience Alexa chez Amazon.

D’autres aspects de la charge utile d’Artemis I sont plus sentimentaux. Une version poupée en peluche du personnage Shaun le mouton de la franchise Wallace et Gromit voyagera sur Orion. Il en sera de même pour une poupée Snoopy vêtue d’un costume d’astronaute, ainsi que d’une pointe de stylo que Charles M. Schultz a utilisée pour dessiner la série Peanuts, enveloppée dans une bande dessinée. Des moments de la mission Apollo 11, qui a débarqué les premiers humains sur la surface lunaire dans les années 1960, sont également en cours, notamment un minuscule échantillon de poussière de lune et un morceau de moteur.

Au-delà de la lune

Certains des projets de recherche les plus importants d’Artemis I ne reviendront pas sur Terre. La mission comprend des plans pour lancer 10 satellites miniatures, appelés CubeSats, sur l’orbite de la lune. Ces satellites collecteront des données que la NASA, ainsi que des entreprises privées, pourraient éventuellement utiliser pour naviguer sur et autour de la lune.

Un satellite, LunIR, étudiera la sécurité de la surface lunaire avec l’imagerie infrarouge, produisant des informations qui pourraient influencer la destination des astronautes. Un satellite, appelé Lunar IceCube, tentera de détecter des sources d’eau lunaires, que la NASA pourrait éventuellement utiliser comme ressource. Un autre satellite, NEA Scout, se dirigera vers un petit astéroïde à proximité, un détour qui pourrait informer les futures missions en équipage vers d’autres astéroïdes. Les satellites seront lancés par un autre composant, appelé Orion Stage Adapter, seulement après que le vaisseau spatial soit à une distance de sécurité.

Ces satellites rappellent que la NASA s’intéresse à bien plus que la simple visite de la lune. Le programme Artemis jette les bases d’un niveau d’activité sans précédent sur la surface lunaire, y compris un camp de base humain, une série de réacteurs nucléaires et une exploitation minière. La NASA a expressément déclaré qu’elle souhaitait développer une économie lunaire, et l’agence spatiale a également établi les accords d’Artemis, un ensemble de principes pour l’exploration de la lune auxquels plus de 20 pays ont maintenant adhéré.

Finalement, la NASA prévoit de transformer la lune en un arrêt au stand lors d’un voyage beaucoup plus ambitieux : une mission humaine sur Mars. À l’heure actuelle, il semble que cela pourrait arriver à la fin des années 2030. Mais alors que bon nombre de ces plans sont encore loin, il est clair que le programme Artemis est bien plus qu’une répétition du programme Apollo.

« Apollo était un acte politique dans le contexte de la guerre froide pour démontrer la puissance nationale des États-Unis au monde. C’était explicitement une course avec l’Union soviétique pour être le premier sur la lune. Une fois que nous avons été les premiers sur la Lune, la raison de continuer a disparu », explique John Logsdon, le fondateur du Space Policy Institute de l’Université George Washington. “Artemis est conçu comme le premier programme d’un programme à long terme d’exploration humaine.”

Bien sûr, tout cela dépend du bon déroulement de la mission Artemis I. La NASA doit encore évaluer dans quelle mesure SLS et Orion fonctionnent ensemble pendant le décollage. L’agence spatiale doit également étudier dans quelle mesure Orion survit à sa descente dans l’atmosphère, ce que nous ne saurons pas avant un certain temps. Si tout se passe bien, la capsule Orion, avec sa charge hétéroclite d’expériences scientifiques et de tchotchkes galactiques, reviendra sur Terre et s’écrasera dans l’océan Pacifique le 10 octobre.