Artemis I est parti pour le lancement vers la lune et retour, selon la NASA

La mission Artemis I est prête à être lancée.

C’est le résultat de l’examen de préparation au vol de la NASA, qui a été effectué lundi. L’examen était une évaluation approfondie de l’état de préparation de la pile de 322 pieds de haut (98 mètres de haut), composée de la fusée Space Launch System et du vaisseau spatial Orion, actuellement assis sur la rampe de lancement du Kennedy Space Center de la NASA en Floride. .

L’équipe Artemis vise sa première fenêtre de lancement de deux heures de 8 h 33 HE à 10 h 33 HE le lundi 29 août. Il existe des fenêtres de lancement de secours les 2 et 5 septembre.

La pile de fusées est arrivée sur la rampe de lancement le 17 août après avoir quitté le bâtiment d’assemblage de véhicules après un trajet de 6,4 kilomètres à bord de l’un des robots d’exploration géants de la NASA de l’ère Apollo, du bâtiment d’assemblage à la rampe de lancement, tout comme les missions de la navette. et les fusées Apollo Saturn V l’ont déjà fait.

L’Artémis sans équipage que je lancerai pour une mission qui ira au-delà de la lune et retournera sur Terre. Une fois lancé, le vaisseau spatial atteindra une orbite rétrograde lointaine autour de la lune, parcourant 1,3 million de miles (2,1 millions de kilomètres) en 42 jours. Artemis I plongera dans l’océan Pacifique au large de San Diego le 10 octobre. Le retour d’Orion sera rapide et plus chaud que n’importe quel vaisseau spatial n’a jamais connu sur son chemin de retour vers la Terre.

Le vaisseau spatial Orion voyagera plus loin que n’importe quel vaisseau spatial construit pour les humains n’a jamais volé, atteignant 40 000 miles (64 000 kilomètres) au-delà de la face cachée de la lune, selon la NASA.

Il n’y a pas d’humains à bord, mais Orion transportera 120 livres (54,4 kilogrammes) de souvenirs, y compris des jouets, des objets Apollo 11 et trois mannequins.

Assis dans le siège du commandant d’Orion sera le commandant Moonikin Campos, un mannequin adapté qui peut collecter des données sur ce que les futurs équipages humains pourraient vivre lors d’un voyage lunaire. Le mannequin portera la nouvelle combinaison Orion Crew Survival System conçue pour les astronautes lors du lancement et de la rentrée. La combinaison a deux capteurs de rayonnement.

Cette mission lancera le programme Artemis de la NASA, qui vise à ramener les humains sur la Lune et à faire atterrir la première femme et la première personne de couleur sur la surface lunaire d’ici 2025 – et éventuellement à faire place à l’exploration humaine de Mars.

Artemis I effectuera également un certain nombre d’expériences scientifiques, dont certaines seront installées une fois que la fusée et le vaisseau spatial arriveront sur la rampe de lancement.