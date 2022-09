Artemis I : 7 faits essentiels sur la mission historique de la NASA sur la Lune

Bien que la méga fusée lunaire Artemis I de la NASA ait dominé l’actualité ces derniers temps en raison de sa lancement deux fois retardécette première étape du programme lunaire tant attendu de l’agence spatiale est fascinante, et controversée, pour plusieurs raisons.

Voici notre liste des sept choses les plus essentielles à savoir sur Artemis I, au-delà des gros titres.

Ce sera la fusée la plus puissante jamais construite par la NASA

OK, donc c’est peut-être le seul détail intéressant sur le SLS qui est largement connu. Le SLS utilisé pour Artémis I générera environ 15% de poussée en plus que la fusée Saturn V qui a envoyé Astronautes d’Apollo sur la Lune. L’Union soviétique a construit une fusée plus puissante dans les années 1960, mais tous ses vols d’essai ont échoué.

SLS remportera la couronne de la fusée la plus puissante qui s’éloigne actuellement d’Elon Musk et du SpaceX Falcon Heavy après le lancement, mais si le vaisseau de Musk finit par tenir sa promesse, il pourrait reprendre ce titre d’ici quelques années.

C’est le premier grand pas de la NASA vers Mars

L’objectif principal d’Artemis I est d’ouvrir la voie au retour des astronautes à la surface de la lune. Ce premier vol d’essai enverra une capsule Orion sans équipage autour de la lune et testera certaines technologies en cours de route avant d’arriver pour une rentrée brûlante dans l’atmosphère terrestre et un atterrissage par éclaboussures.

Mais la vision complète d’Artémis implique ensuite de mettre une passerelle lunaire en orbite autour de la lune. Ce sera une sorte de waypoint et de station spatiale miniature pour les futures missions lunaires. De là, le plan est de mettre en place un avant-poste permanent sur la surface lunaire. Tout ce que la NASA apprend d’Artemis est destiné à éclairer ensuite les plans des premières missions vers Mars dans les années 2030.

C’est le seulement Vol d’essai SLS prévu

La NASA n’a prévu (et budgétisé) que ce vol d’essai unique avant de mettre des humains sur le prochain vol de SLS, prévu en 2024. Cela signifie que l’agence spatiale devra apprendre tout ce qu’elle peut de ce vol et résoudre tous les problèmes ou préoccupations qui se poser au sol avant de mettre les astronautes dans Orion pour Artemis II.

Il ira plus loin dans l’espace qu’Apollo

Pour Artemis I, Orion voyage sur une trajectoire autour de la face cachée de la lune qui transportera le véhicule plus loin au-delà de notre satellite naturel que n’importe quel astronaute d’Apollo, ou tout autre vaisseau spatial conçu pour les humains, d’ailleurs. À sa distance maximale de la Terre, il sera à environ 280 000 miles (450 600 kilomètres) de chez lui.

C’est bien au-dessus du budget et en retard

Le SLS devait initialement coûter 10 milliards de dollars aux contribuables américains, mais le total dépensé a plus que doublé pour dépasser 20 milliards de dollars. Et c’est juste pour la fusée. Ajoutez le coût de développement d’Orion et des autres composants du programme Artemis à l’onglet et cela revient à une estimation 93 milliards de dollars jusqu’à l’exercice 2025, selon un audit gouvernemental. Pire encore, le coût prévu par lancement de SLS semble être environ huit fois supérieur à ce qui était initialement prévu.

Ajoutant l’insulte au préjudice fiscal, Elon Musk et SpaceX développent Starship, qui devrait être un système plus puissant avec une plus grande capacité de charge utile qui comportera des boosters de premier étage réutilisables pour environ 10 milliards de dollars ou moins.

Oh oui, ai-je mentionné que les États-Unis espéraient pour la première fois lancer SLS dès 2016 ? Les dépassements de coûts et les délais allongés ne sont pas nouveaux dans l’industrie spatiale, mais depuis que nous attendons le vol de SLS, nous avons vu SpaceX effectuer plusieurs missions avec son Falcon Heavy et effectuer plusieurs tests à haute altitude d’un prototype de vaisseau spatial. .

Il utilise des pièces familières

Ajoutant à la frustration suscitée par le long calendrier de développement de SLS, le fait que les principaux composants du système ont été retirés de l’étagère plutôt que d’avoir à être développés à partir de zéro. Les moteurs Aerojet Rocketdyne RS-25 qui ont envoyé la navette spatiale en orbite à plusieurs reprises sont à nouveau mis en service pour SLS.

Une autre indication intéressante de combien de temps SLS a attendu son premier lancement est le fait que son ordinateur de vol de scène de base est alimenté par le même type de processeur qui a exécuté le G3 Macintosh Powerbook maintenant obsolète vers 1998. Il est important de noter que le système d’exploitation est suffisamment efficace pour ne pas nécessiter des tonnes de puissance de calcul, mais quand même.

Quelques noms familiers sont à bord

Il n’y a pas d’humains sur ce vol, mais il y a un ongulé et un membre de plusieurs familles : une peluche Shaun le mouton jouet aura une vue imprenable sur la lune et la Terre depuis Orion dans le cadre d’un partenariat promotionnel.

L’assistant vocal Alexa d’Amazon est également chargé dans l’ordinateur de la capsule pour voir s’il pourrait jouer le rôle de (moins malveillant) HAL-9000 sur les prochaines missions en équipage. La NASA testera pour voir si une version modifiée d’Alexa pourrait aider les astronautes à suivre les systèmes d’Orion de la même manière que tant de films de science-fiction nous ont promis que nous parlerions à nos vaisseaux spatiaux à l’avenir.

Le futur est arrivé. Assurez-vous de garder une trace de toutes nos couvertures Artemis et autres de la NASA alors que nous retournons sur la lune.