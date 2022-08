Artemis est prêt pour le lancement – ce que vous devez savoir sur la mission de la NASA pour remettre les humains sur la lune | Actualités scientifiques et techniques

Le lancement de la mission qui vise à remettre les humains sur la Lune se déroulera comme prévu la semaine prochaine, indiquent les patrons de la NASA.

Artemis 1 a reçu le feu vert lors d’un examen de préparation au vol au Kennedy Space Center en Floride.

Voici ce que vous devez savoir sur l’effort spatial historique.

Qu’est-ce qu’Artemis espère accomplir?

Il est composé de trois étapes.

Le premier est un vol sans équipage de 42 jours autour de la lune. Il testera l’énorme fusée et le vaisseau spatial Orion dans lesquels les astronautes voyageront éventuellement.

La capsule Orion volera à 60 milles au-dessus de la lune à son point le plus proche et, lors de sa rentrée, des semaines plus tard, émergera dans l’atmosphère terrestre à 25 000 mph avant de s’écraser au large de la côte californienne.

Un équipage s’attachera et décollera pour la première fois pour plus de tests pendant Artemis 2. Les quatre astronautes n’ont jusqu’à présent pas été nommés, mais cette étape est prévue pour 2024.

D’une durée d’environ 8 à 10 jours, ils effectueront un survol lunaire avant de revenir sur Terre.

Image:

Le vaisseau spatial Orion transportera éventuellement des humains sur la lune



Image:

L’Amérique prévoit d’établir une base sur la lune pour des missions ultérieures. Photo : NASA



Les humains vont enfin atterrir à nouveau sur la lune pendant Artemis 3, avec Nasa disant que l’équipage comprendra une femme et une personne de couleur.

Le calendrier dépend du déroulement des missions précédentes, mais il est actuellement prévu pour 2025.

La NASA espère construire un camp de base et mener des missions annuelles et l’utiliser comme banc d’essai pour des missions encore plus ambitieuses, à commencer par amener un humain sur Mars.

Quelle est la puissance de la fusée Artemis 1 ?

Le système de lancement spatial (SLS) de 98 mètres est la fusée la plus puissante jamais construite par la NASA et dans cette phase de test cruciale, elle volera plus loin que tout vaisseau spatial construit pour les humains : 40 000 milles au-delà de la face cachée de la lune et 280 000 milles de la Terre .

Image:

Chaque booster génère plus de poussée que 14 gros porteurs. Photo : NASA



Image:

Quatre moteurs RS-25 propulsent également la fusée. Photo : NASA



Sa poussée de 8,8 millions de livres au lancement est supérieure de 13 % à celle de la navette spatiale et de 15 % à celle de la fusée Saturn V utilisée dans les missions Apollo.

Selon la NASA, chacun des deux boosters génère plus de poussée que 14 avions de ligne commerciaux gros porteurs quadrimoteurs et tirera pendant 126 secondes, fournissant plus de 75% de la poussée du véhicule avant qu’ils ne se détachent.

Il est également propulsé par quatre moteurs RS-25, le voyage aller vers la lune prenant plusieurs jours.

Quand est le jour du lancement et comment puis-je regarder?

La première mission Artemis devrait décoller du Kennedy Space Center le 29 août, avec une fenêtre de lancement de deux heures qui s’ouvre à 8h33 (13h33 heure du Royaume-Uni), heure locale.

La diffusion en continu du lancement commencera sur le site Web de la NASA à 6 h 30, heure locale (11 h 30, heure du Royaume-Uni), mais il existe également un flux disponible maintenant du fusée sur la rampe de lancement.

Les stars hollywoodiennes Jack Black, Keke Palmer et Chris Evans participeront à une diffusion en direct du lancement.

Image:

La fusée sera lancée depuis le Kennedy Space Center en Floride



À quand remonte la dernière fois qu’un humain est allé sur la lune ?

Il y a plus de 50 ans : c’était Apollo 17 en décembre 1972 – environ trois ans et demi après que Neil Armstrong soit entré dans l’histoire avec la première marche sur la lune.

Le grand objectif du président Kennedy étant atteint, les trois dernières missions Apollo ont été annulées et le financement de la NASA a été réduit.

Les nouvelles missions portent le nom de la déesse grecque Artémis, la sœur jumelle d’Apollon.