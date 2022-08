Artemis 1 : des fuites de carburant obligent la NASA à frotter le lancement

CAP CANAVERAL, Floride –

La NASA a annulé le lancement de sa puissante nouvelle fusée lunaire lors de son premier vol avec trois mannequins d’essai à bord lundi après une cascade de problèmes de dernière minute ayant abouti à des problèmes de moteur inexpliqués.

La prochaine tentative de lancement n’aura pas lieu avant vendredi au plus tôt et pourrait avoir lieu jusqu’à la mi-septembre ou plus tard.

La mission, lorsqu’elle se produira, sera le premier vol du projet Artemis de la NASA, une quête visant à remettre les astronautes sur la lune pour la première fois depuis la fin du programme Apollo il y a 50 ans.

Alors que de précieuses minutes s’écoulaient lundi matin, la NASA a arrêté et redémarré à plusieurs reprises le ravitaillement en carburant de la fusée Space Launch System en raison d’une fuite d’hydrogène hautement explosif, réussissant finalement à réduire l’infiltration à des niveaux acceptables. La fuite s’est produite au même endroit qui a vu des infiltrations lors d’une répétition générale au printemps.

Le ravitaillement avait déjà près d’une heure de retard à cause des orages au large du centre spatial Kennedy en Floride.

Ensuite, la NASA a rencontré de nouveaux problèmes lorsqu’elle n’a pas été en mesure de refroidir correctement l’un des quatre moteurs principaux de la fusée, ont déclaré des responsables. Les ingénieurs ont continué à travailler pour identifier la source du problème après l’annonce du report du lancement.

“C’est une machine très compliquée, un système très compliqué, et toutes ces choses doivent fonctionner, et vous ne voulez pas allumer la bougie tant qu’elle n’est pas prête à fonctionner”, a déclaré l’administrateur de la NASA, Bill Nelson.

Faisant référence aux retards de lancement, il a déclaré: “Cela fait simplement partie de l’activité spatiale et cela fait partie, en particulier, d’un vol d’essai.”

La fusée devait décoller lors d’un vol pour propulser une capsule d’équipage en orbite autour de la lune. La mission de six semaines devait se terminer avec le retour de la capsule sur Terre lors d’un plongeon dans le Pacifique en octobre.

Le vaisseau spatial de 98 mètres est la fusée la plus puissante jamais construite par la NASA, surpassant même la Saturn V qui a emmené les astronautes d’Apollo sur la lune.

Quant à savoir quand la NASA pourrait faire une autre tentative de décollage, le commentateur de lancement Derrol Nail a déclaré que les ingénieurs analysaient toujours le problème du moteur et “nous devons attendre de voir ce qui ressort de leurs données de test”.

Les mannequins de test à l’intérieur de la capsule Orion étaient équipés de capteurs pour mesurer les vibrations, le rayonnement cosmique et d’autres conditions pendant le vol de shakedown, destinés à tester le vaisseau spatial et à le pousser à ses limites d’une manière qui ne serait jamais tentée avec des humains à bord.

Même si personne n’était à bord, des milliers de personnes ont envahi la côte pour voir la fusée s’envoler. Le vice-président américain Kamala Harris et l’astronaute d’Apollo 10 Tom Stafford faisaient partie des VIP qui sont arrivés.

En supposant que le vol de shakedown se passe bien, les astronautes monteront à bord pour la deuxième mission Artemis et voleront autour de la lune et retour dès 2024. Un atterrissage lunaire pour deux personnes pourrait suivre d’ici la fin de 2025.

Les problèmes observés lundi rappelaient l’ère de la navette spatiale de la NASA, lorsque des fuites d’hydrogène ont interrompu les comptes à rebours et retardé une série de lancements en 1990.

Plus tard dans la matinée, les responsables de la NASA ont également repéré ce qu’ils craignaient d’être une fissure ou un autre défaut sur la scène principale – le gros réservoir de carburant orange avec quatre moteurs principaux dessus – mais ils ont dit plus tard que cela semblait être juste une accumulation de givre dans une crevasse de la mousse isolante.

Le directeur de lancement Charlie Blackwell-Thompson et son équipe ont également dû faire face à un problème de communication impliquant la capsule Orion.

Les ingénieurs se sont précipités pour comprendre un retard de 11 minutes dans les lignes de communication entre le contrôle de lancement et Orion qui s’est produit dimanche soir. Bien que le problème ait été résolu lundi matin, la NASA avait besoin de savoir pourquoi cela s’était produit avant de s’engager dans un lancement.

Indépendamment de tous les problèmes techniques, les orages auraient finalement empêché un décollage. Des nuages ​​​​sombres se sont rassemblés sur le site de lancement dès que Blackwell-Thompson a interrompu le compte à rebours, le tonnerre résonnant sur la côte.



