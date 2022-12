Artemis 1 de la NASA a atterri aujourd’hui, ce que cela signifie pour le Canada

Après 25 jours dans l’espace, Artemis I, le vaisseau spatial sans pilote de la NASA, est revenu sur terre en atterrissant dans l’océan Pacifique au large de la péninsule mexicaine de Baja.

La mission réussie servira de base à l’exploration humaine de l’espace lointain.

Le retour du vaisseau spatial s’est produit dimanche vers 12 h 40 HNE – le même jour que le dernier alunissage d’Apollo en 1972.

Bien que dirigé par la NASA et une communauté mondiale, le Canada joue un rôle clé dans le programme Artemis. L’Agence spatiale canadienne continue de développer de nouvelles technologies pour les voyages spatiaux, contribuant ainsi à l’objectif de la communauté internationale d’établir une présence humaine sur la Lune.

“Je ne serais pas surpris si nous voyions un Canadien sur la lune lors de l’une des premières missions”, a déclaré Keith Cowing, rédacteur en chef de SpaceRef.com, une société de médias spécialisée dans l’actualité spatiale. “Pour la NASA, c’est important parce que nous y retournons. Mais cette fois, nous y retournons avec beaucoup d’amis de manière globale.”

S’adressant à CTV News Channel dimanche, Cowing a déclaré qu’il se souvenait de la course à l’espace et de la géopolitique qui ont joué dans le premier alunissage, mais maintenant le Canada n’est plus sur la touche.

“Il y a quelque chose qui s’appelle les Accords d’Artemis, qui est un accord avec un certain nombre de nations … dont le Canada, l’Europe, le Japon – tout un tas de pays travaillant tous ensemble”, a déclaré Cowing. “Et dans le cadre du programme Artemis, le Canada va avoir l’un de ses fameux bras robotiques sur la Gateway Station.”

Un aspect important de la première mission Artemis est la rentrée du vaisseau spatial Orion sur l’orbite terrestre.

“Il va toucher l’atmosphère terrestre, mais cette fois, il va sauter comme un rocher sur un lac et aider à ralentir, puis à atterrir juste au large des côtes de la Californie”, a déclaré Cowling. “Donc, cela semble simple, mais c’est probablement l’aspect le plus mordant de toute cette mission autre que le lancement.”

Lorsque le vaisseau spatial entrera dans l’atmosphère à une vitesse aussi élevée, estimée à environ 25 000 à 40 000 kilomètres par heure, la température augmentera à environ 2 700 degrés Celsius, a déclaré Cowing.

“Il n’y a pas de réelle marge d’erreur”, a-t-il déclaré. “Il va entrer, sauter et descendre, de sorte que le bouclier thermique doit fonctionner parfaitement.”

Artemis a fait face à un début difficile de la mission lorsqu’elle a été retardée de trois mois en raison de problèmes techniques et d’une tempête tropicale. Il a été lancé le 16 novembre et constitue la première étape du programme de la NASA visant à remettre les humains sur la lune et à établir éventuellement une base lunaire.

“Espérons que nous sommes durables dans ce domaine, nous allons y retourner … et développer une capacité sur la lune au lieu de simplement aller visiter et rester à la maison pendant un demi-siècle”, a déclaré Cowing.

Le programme est divisé en trois parties, la première s’étant achevée dimanche avec un retour réussi de l’engin spatial. Le deuxième lancement devrait avoir lieu “au plus tard” en mai 2024 et comportera un vol d’essai en équipage, indique le site Web de l’Agence spatiale canadienne.

La mission finale devrait être lancée en 2025 et enverra des astronautes sur la lune et “pourra faire atterrir des humains sur la surface lunaire”.

Les missions historiques feront également atterrir la première femme et la première personne de couleur sur la surface de la lune.