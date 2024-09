Artem Chigvintsev « reconnaissant » que les accusations de violence domestique aient été abandonnées : « La vérité a prévalu »

Le danseur professionnel Artem Chigvintsev, de « Dancing With the Stars », a évoqué pour la première fois mercredi les accusations de violence domestique qu’il avait portées contre lui – et leur abandon ultérieur.

« Je suis incroyablement soulagé et reconnaissant que les accusations de violence domestique contre moi aient été abandonnées », a déclaré le père d’un enfant à une déclaration à E! News« Cela a été une période extrêmement difficile pour moi. Je suis reconnaissante que la vérité ait prévalu. »

Il a poursuivi en disant que « son attention a toujours été et sera toujours » portée sur son fils de 4 ans, Matteo, qu’il partage avec son ex-femme Nikki Garcia, également connue sous le nom de Nikki Bella.

« Il est mon monde et être son père est la plus grande bénédiction de ma vie », a poursuivi Chigvintsev, 42 ans. « Depuis le début, ma principale préoccupation est pour lui. Je m’engage à continuer de lui fournir l’amour, le soutien et les soins dont il a besoin à mesure que nous avançons. J’espère que l’obtention d’un accord de garde égalitaire nous aidera à aller de l’avant. »

Artem Chigvintsev a évoqué pour la première fois mercredi l’abandon des accusations de violence domestique dont il était accusé. Images GC

« Je suis reconnaissant que la vérité ait prévalu », a-t-il déclaré dans un communiqué. Getty Images pour SiriusXM

Il a poursuivi : « Je tiens à exprimer ma plus profonde gratitude à ma famille, à mes amis et à mon équipe juridique pour m’avoir soutenu pendant cette période difficile. Votre soutien a été inestimable et je suis reconnaissant à tous ceux qui ont cru en moi et ont vu la vérité telle qu’elle était. »

« J’ai hâte de tourner la page et de me concentrer sur ce qui compte vraiment : continuer à être le meilleur père possible. »

Le 29 août, Page Six a confirmé que Chigvintsev avait été arrêté à son domicile de Napa, en Californie, après que les autorités eurent répondu à un appel concernant un incident de violence domestique.

Selon TMZune personne non identifiée présente au domicile a appelé les services d’urgence vers 8h30 heure locale, mais la demande a été annulée alors que les autorités étaient en route.

Il a poursuivi : « J’ai hâte de tourner la page et de me concentrer sur ce qui compte vraiment : continuer à être le meilleur père possible. » Images GC

Le 29 août, Chigvintsev a été arrêté. Département des services correctionnels du comté de Napa

Les autorités se sont néanmoins rendues au domicile pour un contrôle de santé et ont découvert une victime, qui a demandé une « confidentialité totale », avec des blessures visibles.

Chigvintsev a été arrêté sur place et accusé de coups et blessures sur un concubin ou conjoint. Sa caution a été fixée à 25 000 dollars et il a été libéré à 14 h 18, heure locale.

Même si l’identité de Garcia, 40 ans, n’a pas encore été confirmée, un appel au 911 a précisé qu’ils avaient eu une violente dispute quelques instants auparavant. Il a également été confirmé que leur fils était présent lors de l’altercation.

Elle a ensuite déposé une demande de divorce auprès de Chigvintsev le 11 septembre, indiquant que leur date de séparation était le jour de l’incident. Elle a également demandé la garde complète de Matteo dans sa demande.

Il a été arrêté dans une maison de Napa Valley, en Californie, après que la police a reçu un appel signalant des violences domestiques. theartemc/Instagram

Il a été accusé de coups et blessures sur sa conjointe. theartemc/Instagram

Le 24 septembre, le bureau du procureur du comté de Napa a annoncé que Chigvintsev ne serait pas inculpé après « une évaluation minutieuse des preuves présentées ».

« Bien que nous prenions chaque arrestation au sérieux et que nous nous opposions fermement à la violence domestique, nous avons l’obligation éthique de ne porter plainte que lorsque les preuves le justifient », a déclaré la procureure Allison Haley dans un communiqué de presse.

« Nous sommes tenus de prouver toute accusation criminelle « au-delà de tout doute raisonnable », ce qui est la norme la plus élevée du système de justice pénale américain. »

Elle a poursuivi : « Si les preuves disponibles n’atteignent pas ce niveau de preuve, alors nous ne pouvons pas porter plainte de manière éthique. »

L’identité de la victime n’a pas été dévoilée. theartemc/Instagram

Chigvintsev a été libéré de prison quatre heures plus tard. theartemc/Instagram

Le couple, qui ils se sont mariés en août 2022, se sont rencontrés lors de la saison 25 de « DWTS » en 2019.

Trois jours seulement avant leur arrestation, ils ont célébré leur deuxième anniversaire de mariage en se consacrant mutuellement des publications sur les réseaux sociaux.

Chigvintsev, qui n’a pas participé à la saison 33 de « DWTS », a déjà été accusé d’avoir abusé d’une partenaire de danse par le passé. Il a nié ces allégations.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes concerné par l’un des problèmes soulevés dans cet article, appelez la National Domestic Violence Hotline au 1-800-799-SAFE (7233) ou envoyez un SMS avec le mot START au 88788.