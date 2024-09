Artem Chigvintsev exige la garde partagée et une pension alimentaire pour le divorce de Nikki Garcia

Selon certaines informations, Artem Chigvintsev exigerait que son ex-femme, Nikki Garcia (alias Nikki Bella), lui accorde la garde conjointe de leur fils et lui fournisse une pension alimentaire.

L’ancien pro de « Dancing With The Stars » a fait part de ses demandes dans des documents judiciaires qu’il a déposés vendredi, selon Nous HebdomadaireChigvintsev répondait à la demande de divorce de Bella, qu’elle avait soumise il y a seulement deux jours, le mercredi 11 septembre.

Bella a demandé le divorce quelques semaines seulement après l’arrestation de Chigvintsev pour violences conjugales. Les procureurs n’ont pas révélé s’ils avaient l’intention de porter plainte.

Artem Chigvintsev et Nikki Bella assistent à l’édition en direct de Brie et Nikki Bella du podcast The Bellas de SiriusXM le 8 février 2023 à Phoenix, Arizona. Getty Images pour SiriusXM

Chigvintsev aurait invoqué des différences irréconciliables comme raison de la rupture de son mariage avec Bella. Son dossier judiciaire a marqué la date de leur séparation comme étant le 29 août, le jour où il a été arrêté par les shérifs du comté de Napa, en Californie.

Chigvintsev et Bella ont un fils de 4 ans, Matteo. Bella a demandé la garde légale et physique exclusive de leur unique enfant.

L’ancien élève de « DWTS », en plus de demander la garde partagée et une pension alimentaire, demanderait à l’ancienne star de « Total Divas » de payer ses honoraires d’avocat et ses frais.

Artem Chigvintsev assiste à l’événement #FIGHT4THEAMAZON de PUBG Mobile à Avalon Hollywood le 9 décembre 2019 à Los Angeles, Californie. Getty Images

Nikki Bella assiste à la soirée Fanatics Super Bowl 2022 de Michael Rubin le 12 février 2022 à Culver City, Californie. Getty Images pour les fanatiques

Dans les documents consultés par Us Weekly, Chigvintsev revendique le statut de « conjoint putatif » pour une période commençant le 26 août 2022 et se terminant le 19 janvier 2023.

Un conjoint présumé est une personne qui est mariée légalement, même si elle croit être officiellement mariée. Bien que Chigvintsev et Bella se soient mariés lors d’une somptueuse cérémonie à Paris en août 2022, ils ne se sont mariés aux États-Unis qu’en janvier 2023, selon les documents judiciaires.

Nikki Garcia et Artem Chigvintsev assistent à « Twin Love » – Cocktails et bouchées avec les hôtes Nikki et Brie Garcia à Soho House le 16 novembre 2023 à West Hollywood, Californie. Getty Images pour Prime Video

Chigvintsev a été arrêté quelques jours seulement après que le couple ait célébré son deuxième anniversaire de mariage, un événement qui a incité les deux partenaires à s’extasier l’un sur l’autre sur les réseaux sociaux.

Malgré les apparences, la relation du couple aurait été « volatile » depuis des années. Des sources proches des époux séparés ont déclaré TMZ Il y aurait eu des cas présumés de violences verbales dans le passé. Une source interne a déclaré avoir trouvé la nouvelle de l’arrestation de Chigvintsev « choquante mais pas choquante ».

Artem Chigvintsev (à gauche) et Nikki Bella assistent aux Teen Choice Awards 2019 de FOX le 11 août 2019 à Hermosa Beach, Californie. FilmMagic

Artem Chigvintsev assiste à l’émission « Dancing With The Stars: Athletes » de la saison 26 d’ABC le 30 avril 2018 à Los Angeles, en Californie. Getty Images

La danseuse et la Diva de la WWE se sont rencontrées lorsque Bella était candidate à « DWTS » en 2017.

Chigvintsev a appelé le 911 pour signaler une urgence médicale, selon un enregistrement audio obtenu par TMZ. Chigvintsev a également déclaré à l’opératrice du 911 que Bella lui avait jeté des chaussures.

Quelques minutes plus tard, quelqu’un de la maison a appelé le 911 pour annuler la demande. Chigvintsev a été arrêté peu de temps après.

Si vous ou une personne que vous connaissez êtes concerné par l’un des problèmes soulevés dans cet article, appelez la National Domestic Violence Hotline au 1.800.799.SAFE (7233) ou envoyez un SMS avec le message START au 88788.