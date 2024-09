Artem Chigvintsev et Nikki Bella se disputent à propos de la garde et de la pension alimentaire

Artem Chigvintsev et Nikki Bella Le divorce de s’annonce déjà moche… parce qu’ils sont en désaccord sur deux questions majeures… l’argent et leur fils.

Selon un rapport de Nous Hebdomadaire Artem a répondu vendredi à la demande de divorce de Nikki… et il demande la garde légale et physique conjointe de leur fils de 4 ans, Matthieu .

La pro de « Dancing With The Stars » demande également une pension alimentaire à Nikki.

TMZ a révélé l’histoire… Nikki demande garde légale et physique exclusive au sujet de Matteo… et dans sa demande de divorce, elle a coché la case pour bloquer la capacité du tribunal à accorder une pension alimentaire à elle ou à Artem.

D’après le nouveau dossier d’Artem, il semble que le couple séparé se dirige vers une bataille concernant la garde des enfants et les questions de pension alimentaire.

Il y a deux choses sur lesquelles Artem et Nikki s’accordent dans leurs dossiers de divorce… ils citent tous deux des différences irréconciliables comme raison de la séparation et citent le 29 août comme date de séparation, le jour Artem a été arrêté pour coups et blessures graves causés à un conjoint ou à un concubin.