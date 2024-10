Artem Chigvintsev dépose une ordonnance d’interdiction concurrente contre Nikki Bella ; Affirme qu’elle a menti et donne son propre récit des événements

— Le New York Post rapporte que l’ancien interprète de « Dancing With the Stars » Artem Chigvintsev a obtenu une ordonnance de non-communication contre son ex-épouse, Nikki Bella, membre du Temple de la renommée de la WWE, le même jour où elle a obtenu une ordonnance de protection contre lui. Les ordonnances concurrentes font suite à un incident fin août qui a brièvement conduit Chigvintsev en prison et déclenché une procédure qui devrait probablement se terminer par un divorce pour le couple.

— Le Post a cité l’avocat de Chigvintsev qui aurait fait les déclarations suivantes à la suite des ordonnances :

« M. Chigvintsev a contacté les forces de l’ordre le 29/08/24 pour demander une protection contre l’agression persistante de sa femme. Alors qu’il était au téléphone avec la police, Mme Garcia-Colace a fait une déclaration pointue en disant : « Comprenez-vous où cela va maintenant, Artem ? Vous venez de ruiner ma carrière et vous le savez. Ce jour-là, quelqu’un allait être arrêté, et cela n’aurait pas été M. Chigvintsev si Mme Garcia Colace avait dit la vérité. » « [Chigvintsev] nie l’avoir abordé. Il a été choqué d’apprendre deux semaines après l’incident qu’elle avait formulé cette allégation contre lui ; à ce moment-là, il comprenait pourquoi il avait été arrêté. À la suite des déclarations intéressées de l’épouse, la carrière de M. Chigvintsev a souffert, de nombreuses opportunités ayant été annulées en raison de ces fausses allégations. Les hommes peuvent également être victimes de violence domestique ; Le cas de M. Chigvintsev met en évidence cette réalité. Il n’était pas le principal agresseur. »

— Dans sa plainte, Artem était d’accord avec Nikki sur la façon dont la bagarre a commencé – à propos du petit-déjeuner de leur fils Matteo, âgé de quatre ans, bien que les histoires diffèrent sur qui a commencé la bagarre. Contrairement à Nikki, Artem affirme que c’est Bella qui lui a reproché ce matin-là de ne pas avoir préparé le déjeuner de l’enfant et le petit-déjeuner de manière appropriée ; Bella s’est apparemment plainte du fait que le muffin du garçon n’était pas assez grillé. Il affirme qu’elle a continué à le réprimander en disant qu’elle faisait tout le travail et qu’il ne l’a pas aidé alors qu’il se dirigeait vers la porte pour emmener le garçon à l’école. La bagarre s’est ensuite intensifiée à propos des chaussures de Matteo et Artem affirme que Bella « l’a complètement perdu », a commencé à lui crier de « foutre le camp de chez moi » et a finalement lui lancé les chaussures du garçon. Artem a affirmé que sa première réaction avait été de protéger le jeune enfant, mais Bella a continué à crier et à demander le divorce.

– Chigvintsev a ensuite déclaré qu’il avait tenté de désamorcer la situation en emmenant Matteo à l’étage dans sa chambre, mais que Nikki les avait suivis et avait tenté de forcer l’entrée. À ce moment-là, il s’est frayé un chemin mais Nikki a commencé à l’attaquer physiquement. et finalement, ils se sont retrouvés tous les deux au sol après une lutte. Artem a ensuite déclaré qu’il avait finalement pu localiser son téléphone portable et appeler la police, mais qu’il avait été choqué que lorsqu’ils sont arrivés, Bella leur ait menti sur ce qui s’était passé ayant conduit à son arrestation. Artem a également contesté d’autres détails de son récit, notamment son affirmation selon laquelle il l’aurait plaquée à deux reprises et lui aurait enlevé Matteo. Finalement, les procureurs ont décidé d’abandonner toutes les charges retenues contre lui.

— Dans sa demande d’ordonnance de non-communication, Artem a inclus des photos montrant certaines des blessures qu’il a subies lors de la bagarre. Il a également déclaré qu’il pensait que Bella semblait stressée en raison de « son travail à venir » où elle animerait l’émission spéciale de compétition en direct de Netflix intitulée « Unfinished Beef ». L’ancien couple est actuellement en pleine procédure de divorce.