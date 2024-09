Artem Chigvintsev de « DWTS » « reconnaissant que la vérité ait prévalu » dans l’affaire de violence domestique abandonnée

Artem Chigvintsev est « soulagé et reconnaissant » de ne pas être accusé de violence domestique alors que son divorce avec Nikki Bella se poursuit.

L’ancien joueur de « Dancing with the Stars », âgé de 42 ans, a publié mercredi une déclaration dans laquelle il se dit « reconnaissant que la vérité ait prévalu ». La veille, le procureur du comté de Napa, en Californie, avait décidé de ne pas porter plainte contre Chigvintsev après son arrestation le 29 août pour suspicion de violences conjugales.

« Je suis incroyablement soulagé et reconnaissant que les accusations de violence domestique portées contre moi aient été abandonnées », a déclaré Chigvintsev dans un communiqué publié sur sa story Instagram. « Cela a été une période extrêmement difficile pour moi. Je suis reconnaissant que la vérité ait prévalu. »

Artem Chigvintsev et Nikki Bella assistent à l’édition en direct de Brie et Nikki Bella du podcast The Bellas de SiriusXM le 8 février 2023 à Phoenix, Arizona. Getty Images pour SiriusXM

Le danseur a ajouté que son « objectif a toujours été et sera toujours » son fils de 4 ans avec Bella, Matteo.

« Il est mon monde et être son père est la plus grande bénédiction de ma vie », a poursuivi Chigvintsev. « Depuis le début, ma principale préoccupation est pour lui. Je m’engage à continuer de lui fournir l’amour, le soutien et les soins dont il a besoin à mesure que nous avançons. J’espère que l’obtention d’un accord de garde égalitaire nous aidera à aller de l’avant. »

Bella, 40 ans, a demandé le divorce de Chigvintsev le 11 septembre. Dans sa requête, l’ancien lutteur de la WWE demandait la garde exclusive de leur fils. Chigvintsev a répondu en demandant la garde partagée et une pension alimentaire pour le conjoint.

Le pro de « DWTS » Artem Chigvintsev a été arrêté le 29 août 2024. Département des services correctionnels du comté de Napa

Suite à la décision du procureur du comté de Napa de ne pas inculper Chigvintsev, un avocat de l’ancien élève de « DWTS » a déclaré au Post que l’ex de Bella avait « maintenu son innocence depuis le début ».

« Il est reconnaissant que le procureur de district ait évalué avec précision ce qui s’est passé et ait déterminé qu’il ne devait pas être inculpé », a déclaré l’avocat Dimitry Gorin dans un communiqué.

« Il bénéficie d’un soutien considérable de la part de la communauté et demande que la procédure de divorce en cours soit confidentielle. Il aime son fils, veut le meilleur possible pour lui et attend avec impatience le prochain chapitre de sa vie professionnelle et paternelle. »

Artem Chigvintsev assiste aux Industry Dance Awards 2023 et au Cancer Benefit Show le 18 octobre 2023 à Los Angeles, Californie. Getty Images

Nikki Bella assiste à la soirée du Super Bowl de Sports Illustrated au Century City Park le 12 février 2022 à Los Angeles, Californie. Image de fil,

Quant à la raison pour laquelle le procureur du comté de Napa n’a pas porté plainte contre Chigvintsev, le bureau du procureur a expliqué : « La décision de ne pas porter plainte contre M. Chigvintsev a été prise après un examen approfondi de l’enquête criminelle et une évaluation minutieuse des preuves présentées au bureau du procureur. »

La procureure Allison Haley a ajouté : « Bien que nous prenions chaque arrestation au sérieux et que nous nous opposions fermement à la violence domestique, nous avons l’obligation éthique de ne porter plainte que lorsque les preuves le justifient. »

« Nous sommes tenus de prouver toute accusation criminelle « au-delà de tout doute raisonnable », ce qui est la norme la plus élevée du système de justice pénale américain. Si les preuves disponibles n’atteignent pas ce niveau de preuve, nous ne pouvons pas porter plainte de manière éthique. »

Artem Chigvintsev et Nikki Bella assistent aux Teen Choice Awards 2019 de FOX le 11 août 2019 à Hermosa Beach, Californie. Getty Images

L’arrestation de Chigvintsev a eu lieu trois jours après que lui et Bella, alias Nikki Garcia, aient célébré leur deuxième anniversaire de mariage. La star de « Total Divas » s’est montrée enthousiaste une bobine Instagram de moments de leur mariage à Paris en 2022, écrivant : « Tout devait arriver. »

Chigvintsev a également célébré son anniversaire sur les réseaux sociaux, en partageant des photos de leur grand jour, en écrivant la légende« Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi[.] Tu es tout pour moi ❤️.”

Cependant, la relation du couple aurait été « volatile » pendant des années avant l’arrestation de Chigvintsev.

Chigvintsev a été placé en détention par le shérif de Napa, en Californie, le mois dernier, après avoir passé un appel au 911 pour demander une assistance médicale pour une personne se trouvant à la maison. Selon l’audio de la dépêche obtenue par TMZIl a déclaré que sa femme lui avait jeté une chaussure. Lorsque les forces de l’ordre sont arrivées sur les lieux, elles ont arrêté Chigvintsev après avoir constaté qu’il y avait des blessures. Il a été arrêté et libéré plus tard dans la journée sous caution de 25 000 $.

Chigvintsev et Bella se sont rencontrés lorsque l’ancien catcheur professionnel a participé à « DWTS » en 2017. Elle était alors en couple avec la star de la WWE John Cena. Ils ont rompu en juillet 2018.