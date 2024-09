Artem Chigvintsev de « DWTS » innocenté dans une affaire de violences conjugales

Artem Chigvintsev, un vétéran de « Dancing With the Stars », ne sera pas accusé de violences conjugales un mois après son arrestation – et il se sent « incroyablement soulagé et reconnaissant ».

Allison Haley, avocate du district du comté de Napa, a annoncé mardi déclaration Le bureau du procureur a refusé de porter plainte contre la danseuse professionnelle et star de télé-réalité, citant « un examen approfondi de l’enquête criminelle et une évaluation minutieuse des preuves présentées ». Le bureau du procureur de district a déclaré qu’il ne pouvait pas « éthiquement » porter plainte pour violence domestique avec des preuves insuffisantes.

Chigvintsev, qui a commencé son mandat dans « DWTS » en 2014, a été arrêté le 29 août à Yountville, en Californie, après avoir passé un appel au 911. La base de données des arrestations du comté de Napa cite le California code pénal vise toute personne qui « inflige volontairement des blessures corporelles entraînant un état traumatique » à un conjoint, un ancien conjoint, un partenaire vivant avec lui, un fiancé ou une fiancée, un ancien partenaire amoureux ou un coparent.

On ignore si sa femme Nikki Garcia, l’ancienne catcheuse de la WWE autrefois connue sous le nom de Nikki Bella, était impliquée. Le bureau du procureur n’a pas divulgué d’informations supplémentaires sur l’affaire de violences conjugales, notamment l’identité de la victime présumée.

Cependant, quelques semaines après l’arrestation de l’ancienne actrice de « So You Think You Can Dance », Garcia a déposé une demande de divorce avec la danseuse, avec qui elle s’est associée lors de la saison 25 de « DWTS » en 2019. Ils se sont mariés en 2022 et accueilli un petit garçon en juillet 2020. Un représentant de Garcia n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires du Times jeudi.

Chigvintsev, 42 ans, a été libéré le jour de son arrestation contre une caution de 25 000 dollars. L’artiste né en Union soviétique a célébré la décision du procureur mercredi soir dans une série de concerts. Histoires Instagram« Cela a été une période extrêmement difficile pour moi », a-t-il écrit. « Je suis reconnaissant que la vérité ait prévalu. »

Dans le cadre de son affaire de violences conjugales, Chigvintsev a déclaré que sa priorité « a toujours été et sera toujours » son fils avec Garcia. Le danseur a déclaré qu’il souhaitait également une garde partagée avec Garcia, 40 ans, et s’est engagé à fournir au jeune enfant « l’amour, le soutien et les soins dont il a besoin à mesure que nous avançons ».

Il a conclu sa déclaration : « J’ai hâte de tourner la page et de me concentrer sur ce qui compte vraiment : continuer à être le meilleur père possible. »

Chigvintsev semble être hors de danger, même si le bureau du procureur a déclaré mardi qu’il pourrait réexaminer l’affaire de violence domestique, dans le délai de prescription, « s’il apprend d’autres incidents, ou s’il apprend des faits ou des preuves qui n’étaient pas connus auparavant ».