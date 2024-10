Artem Chigvintsev conteste les allégations d’abus de l’ex Nikki Garcia et déclare qu’elle était l’agresseur | Artem Chigvintsev, Nikki Garcia | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Artem Tchigvintsev réagit à son ex-épouse Nikki Garcíales réclamations contre lui.

L’ex du danseur de 42 ans a demandé une ordonnance de non-communication, qui a été accordée, et elle a fourni des déclarations alléguant des actions à son encontre qui ont conduit à son arrestation début août.

Dans un nouveau dossier, obtenu par E! Nouvelles, Artem conteste les affirmations selon lesquelles il aurait été violent à son égard et allègue que c’est elle qui est devenue violente.

Continuez à lire pour en savoir plus…

L’ancien DWTS pro aurait également montré des photos de blessures au cou, au coude et à la main provenant d’elle.

Il dit que lorsqu’il a emmené leur fils Matéo à l’étage, c’était pour le protéger de la situation qui s’était aggravée. Artem continue en affirmant qu’elle a fait irruption dans la pièce et a commencé à l’attaquer, ce qui les a amenés à se débattre au sol.

Dans son dossier, Artem note que c’est lui qui a appelé le 911, affirmant Nikki a dit: « Comprends-tu comment ça va se passer maintenant Artem? Vous venez de ruiner ma carrière et vous le savez.

« En raison de l’incident qui a conduit à Artemarrestation le 29 août 2024, Nikki a décidé de demander une ordonnance temporaire d’interdiction de la violence domestique pour se protéger et protéger son fils », NikkiLe représentant a dit E! Nouvelles. « Bien que Nikki a demandé au procureur du district de Napa de ne pas porter plainte contre Artem comme elle ne voulait pas qu’il aille en prison, il doit quand même être tenu responsable de ses actes, et Nikki et son fils doit être protégé. NikkiLa priorité numéro un a toujours été le bien-être de son fils.

« Elle est reconnaissante pour tout l’amour et le soutien qu’elle a reçus et continue de demander le respect de l’intimité pour elle et sa famille pendant cette période difficile », ajoute le communiqué.

