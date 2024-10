Artem Chigvintsev a obtenu une ordonnance de non-communication contre Nikki Garcia

Le conflit entre l’ancienne star de la WWE Nikki Garcia (Bella) et son ex-mari Artem Chigvintsev continue de s’intensifier.

Un jour après l’annonce de l’obtention d’une ordonnance restrictive contre Chigvintsev plus tôt dans la semaine, l’ancien danseur de « Dancing With The Stars » a obtenu une ordonnance de ne pas faire contre elle également déposé jeudi à Napa Valley, en Californie.

Les ordres de duel surviennent après un incident présumé de violence domestique entre le couple le 29 août, au cours duquel Chigvintesv a été arrêté et les charges retenues contre lui ont finalement été abandonnées par le procureur le 24 septembre en raison d’un manque de preuves.

Garcia a demandé le divorce le 11 septembre. Le couple partage un fils de quatre ans et devra comparaître devant le tribunal le 21 octobre.

La déclaration de Chigvintesv était un contrat avec celle de Garcia qui le présentait comme l’agresseur. Sa déclaration comprenait un prétendu commentaire de Garcia selon lequel son appel au 911 ce jour-là avait ruiné sa carrière. Alors qu’elle a dit qu’il lui reprochait d’avoir fait de leur fils un mangeur difficile, il affirme qu’elle se demandait comment il préparait la boîte à lunch de leur fils et n’était pas un partenaire égal dans les responsabilités parentales. Il affirme qu’il a tenté de désamorcer la situation, mais ses « réponses calmes » ont poussé Garcia à perdre « complètement » la tête et à commencer à lui crier dessus.

Il nie l’avoir attaquée, mais affirme qu’il y a eu une lutte mutuelle au cours de laquelle les deux parents se sont retrouvés au sol. Il a partagé avec sa déclaration des photos montrant diverses coupures et marques.

