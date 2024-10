Artem Chigvintsev a obtenu une ordonnance de non-communication contre Nikki Garcia et affirme qu’il n’était pas « le principal agresseur »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez êtes victime de violence domestique, appelez la ligne d’assistance nationale contre la violence domestique 24h/24 et 7j/7 au 800-799-7233 ou trouvez un programme local qui offre un soutien.

Un suivi de la déclaration sous serment de Garcia.

Il y a un article détaillé qui TMZ publié qui comprend des détails sur la déclaration sous serment de Nikki Garcia concernant les abus présumés dont elle aurait été victime de la part de son mari, Artem Chigvintsev. Un juge a autorisé Garcia à obtenir une ordonnance de ne pas faire à son encontre. Garcia a demandé le divorce. Chigvintsev a été placé en prison pour violence domestique, mais les procureurs n’ont pas porté plainte faute de preuves.

Une mise à jour a été fournie via le New York Post. Artem a obtenu une ordonnance de non-communication contre Garcia le jour même où son ordonnance a été accordée. Dans une déclaration, l’avocate d’Artem, Ilona Antonyan, nie les allégations de Garcia et insiste sur le fait que Chigvintsev n’était pas « l’agresseur principal ».

Il est crucial de considérer les motivations des deux parties dans cette situation. M. Chigvintsev a contacté les forces de l’ordre le 29/08/24 pour demander une protection contre l’agression persistante de sa femme. Alors qu’il était au téléphone avec la police, Mme Garcia-Colace a fait une déclaration pointue en disant : « Comprenez-vous où cela va maintenant, Artem ? Vous venez de ruiner ma carrière et vous le savez. Ce jour-là, quelqu’un allait être arrêté, et cela n’aurait pas été M. Chigvintsev si Mme Garcia Colace avait dit la vérité. [Chigvintsev] nie l’avoir abordé. Il a été choqué d’apprendre deux semaines après l’incident qu’elle avait formulé cette allégation contre lui ; à ce moment-là, il comprenait pourquoi il avait été arrêté. À la suite des déclarations intéressées de l’épouse, la carrière de M. Chigvintsev a souffert, de nombreuses opportunités ayant été annulées en raison de ces fausses allégations. Les hommes peuvent également être victimes de violence domestique ; Le cas de M. Chigvintsev met en évidence cette réalité. Il n’était pas le principal agresseur.

Il y avait des photos de rayures et de marques sur Chigvintsev résultant de la prétendue altercation physique avec Garcia. Il était d’accord avec le récit de Garcia sur la façon dont leur altercation a commencé, à savoir qu’elle a commencé par un désaccord sur le petit-déjeuner de leur fils Matteo. Chigvintsev a ajouté que Garcia lui avait reproché le matin du 29 août de ne pas avoir préparé le déjeuner de leur enfant et que son muffin n’était pas assez grillé.

Il note que Garcia « semblait stressé » à cause d’un concert à venir. Elle a animé le concours spécial en direct de Netflix, « Unfinished Beef ». Garcia a dit à Chigvintsev qu’elle faisait tout et qu’il ne l’aidait pas, ce qui, selon lui, est faux. Selon Chigvintsev, Garcia l’a réprimandé alors qu’il emmenait Matteo vers la porte pour partir à l’école. Le problème s’est ensuite aggravé lors d’une discussion sur les chaussures de leur fils.

Il affirme que Garcia « a complètement perdu le contrôle » et a commencé à lui crier de sortir de chez elle et elle en avait « marre de tout ça ». Artem a déclaré dans sa demande d’ordonnance d’interdiction qu’elle lui avait jeté avec force les deux chaussures de leur fils et que celles-ci avaient touché sa poitrine, mais heureusement, elles n’avaient pas touché leur fils. Il a dit que sa première pensée était la sécurité de Matteo et qu’il avait l’air confus et effrayé.

Garcia a continué à crier qu’il voulait divorcer, selon Chigvintsev. À ce stade, il affirme qu’il suppliait Garcia de se calmer. Il a pris leur fils dans ses bras et a essayé de l’emmener dans sa chambre, mais cela a encore aggravé la situation.

Il affirme que Garcia « a essayé de se forcer pour ouvrir la porte ».

Je n’ai pas pu le retenir, car elle est assez forte. Dès que la porte commença à s’ouvrir, Matteo commença[ed] pleurs. Je ne voulais pas qu’il voie sa mère en colère et conflictuelle dans sa chambre. Je voulais protéger Matteo de son manque de maîtrise de soi en ce moment. Je me suis faufilé à travers l’ouverture de la porte et j’ai essayé de me pousser dehors, tandis que la pétitionnaire continuait à m’attaquer physiquement et à se frayer un chemin. J’ai essayé de la faire sortir de moi et de l’éloigner du cadre de la porte afin que Matteo ne soit plus témoin d’un autre conflit. Je ne saurais trop insister sur le nombre de fois où je l’ai suppliée de s’arrêter et de se calmer. Il y a eu une lutte mutuelle et tous deux se sont retrouvés au sol.

Chigvintsev affirme avoir réussi à récupérer son téléphone et à appeler les autorités. Il a attendu dehors que la police se présente et a été choqué lorsqu’il a été arrêté, affirmant que Garcia avait menti aux forces de l’ordre. Il a nié les allégations selon lesquelles il l’aurait attaquée à deux reprises et s’était barricadé dans une pièce avec leur fils.

Pour le moment, ils partageront la garde conjointe de Matteo et il y aura des contacts FaceTime quotidiens raisonnables entre l’enfant et le parent non gardien. Un juge a ordonné qu’aucun des parents ne fasse de remarques négatives sur l’autre en présence de Matteo ou ne l’interroge sur l’autre parent.

Garcia et Chigvintsev cherchent à rendre permanentes leurs ordonnances d’interdiction et leur audience est prévue pour tous deux le 21 octobre. Garcia a demandé la garde légale et physique exclusive de leur fils et Chigvintsev a répondu en demandant la garde conjointe et la pension alimentaire du conjoint.

