Artefact d’Oglesby offert par un professeur de LP au JFK Presidential Museum – Shaw Local

Un casque rigide de 1960 appartenant à un travailleur de la Lehigh Portland Cement Company à Oglesby sera bientôt présenté à la John F. Kennedy Presidential Library and Museum à Boston.

Le casque présente un portrait peint de JFK avec les mots « votez pour Kennedy » écrits en dessous. Il a été créé par John Suarez Sr., qui vivait à Oglesby, avant sa mort en 2012.

Après sa mort, sa femme et son fils ont donné à l’ami de la famille Troy Woods le casque pour sa classe d’histoire au lycée La Salle-Pérou. Woods a utilisé le casque pour parler de JFK à ses étudiants et montrer comment il attirait les gens de la classe ouvrière.

Dix ans plus tard, Woods a vu des informations pour faire don d’articles au musée JFK sur un dépliant. Il a envoyé un e-mail au musée et a déclaré qu’il était excité et agréablement surpris lorsqu’il a reçu une réponse positive trois semaines plus tard.

John Suarez, le fils de Suarez Sr., a déclaré que son père aurait adoré que le casque soit intégré au musée.

“Savoir qu’il est lié à quelque chose d’aussi historique que Kennedy et penser à toutes les personnes formidables qui ont travaillé dans cette cimenterie à Oglesby… (savoir) que mon père en a un morceau lié à Kennedy dans un musée le rendrait fier », a déclaré Suarez.

Un casque « Be safe Vote for Kennedy » est exposé le mercredi 7 décembre 2022 au lycée La Salle-Pérou. Troy Woods, professeur d’histoire, a obtenu le casque de la famille Suarez en 2012. John Suarez Sr. a peint le casque et l’a passé à son fils, John, qui l’a donné à Woods. Woods en fait don au JFK Presidential Museum and Archives de Boston. (Scott Anderson)

Woods a déclaré que c’était particulièrement excitant et significatif pour lui en tant que personne qui connaissait personnellement Suarez Sr. et qui est maintenant professeur d’histoire. Woods et son fils étaient des amis d’enfance, sont allés à l’université ensemble et ont enseigné ensemble au lycée LP pendant 10 ans.

“Je me souviens que, quand j’étais petit, j’ai vu (le casque) dans le sous-sol quand nous jouions. Je me souviens que John Suarez Sr. m’a dit qu’il l’avait fait et combien il admirait Kennedy, et maintenant c’est quelque chose qui fait partie de l’histoire », a déclaré Woods. “C’est un exemple parfait de la façon dont l’histoire n’est pas seulement quelque chose qui arrive à d’autres personnes éloignées.”

Suarez a déclaré que son père était travailleur, honnête et un grand fan de Kennedy. Il était le fils de deux immigrants espagnols et Suarez a déclaré que ses parents considéraient Kennedy comme représentant le meilleur de ce que l’Amérique aurait pu être.

Suarez a déclaré que son père n’avait pas obtenu son diplôme d’études secondaires ni été à l’université, mais qu’il était intelligent et qu’il était un excellent modèle en grandissant. En plus de travailler à la Lehigh Portland Cement Company où il a façonné le casque, il était également agent immobilier, photographe professionnel, menuisier, travailleur des services postaux et vétéran de l’armée américaine.

«Je n’ai jamais rencontré une personne aussi altruiste que mon père l’était… Je n’étais pas un bon élève en grandissant et j’ai traversé le collège à Oglesby en difficulté, mais il était patient avec moi et gentil. Mes parents ont été très patients avec moi et cela m’a aidé à tenir le coup.

Après le lycée, Suarez a cherché à poursuivre ses études à l’Illinois Valley Community College. Suarez a déclaré que l’administration avait examiné ses notes et lui avait plutôt remis une candidature pour le moulin à ciment. Il a dit que son père lui avait dit de reconnaître le rejet et de continuer à travailler dur pour atteindre ses objectifs.

Suarez a maintenant un doctorat en leadership pédagogique, qu’il a obtenu l’année de la mort de son père. Il vit et travaille en Floride en tant que chercheur scientifique pour le Département de la Défense et en tant que professeur auxiliaire à l’Université de Floride centrale et à l’Université Purdue.

“Je n’aurais pas pu rêver d’un meilleur modèle. Beaucoup de choses que j’ai faites en tant que professionnel en termes d’enseignement, en tant que surintendant, en tant que directeur, étaient des choses qu’il m’a apprises sur le fait d’aider les autres et de faire passer le plus grand bien avant le mien », a déclaré Suarez.

Le processus de don du casque au musée présidentiel JFK n’est pas encore terminé. Woods a signé tous les documents nécessaires et attend des instructions sur la façon de l’envoyer. Il a dit qu’il était heureux que le musée veuille le casque afin qu’il puisse continuer et faire partie de l’histoire.

“(Le casque) montre l’attrait que Kennedy et le Parti démocrate avaient pour les travailleurs à l’époque”, a déclaré Woods. “Je veux m’assurer que les gens peuvent le voir afin qu’il y ait une continuation après ma carrière d’enseignant.”