Artec élargit son portefeuille avec deux nouveaux scanners 3D

Artec 3D a lancé deux nouveaux scanners : l’Artec Spider II, un scanner 3D portable sans cible, et le scanner 3D Artec Point, son premier scanner laser basé sur une cible.

Le Spider II présente de nombreuses améliorations par rapport à l’édition précédente, l’Artec Space Spider, notamment une plus grande profondeur et un meilleur champ de vision, une vitesse de capture et une résolution plus grande.

Il utilise la technologie de lumière bleue pour capturer une combinaison de données de géométrie et de texture, numérisant les détails de surface avec une résolution de 0,05 mm.

Le Spider II capte les données à une vitesse de 30 images par seconde (FPS), soit quatre fois plus vite que le Space Spider. Avec 1 800 cm³, la zone de capture du volume est deux fois plus grande.

Artec affirme que le scanner peut être installé en quelques secondes.

« Spider II est idéal pour capturer tout ce qui va des artefacts inestimables aux indices médico-légaux viraux, partout où des détails précis sont nécessaires », a déclaré le PDG et président Art Yukhin.

Artec Point est conçu pour une utilisation en métrologie et a une précision de 0,02 mm.

Il a été vérifié dans un laboratoire certifié ISPO selon les normes VDI/VDE 2634 et JJF 1951 et capture des objets de différentes finitions et niveaux de détail, y compris des surfaces sombres et brillantes et des trous profonds, à des vitesses allant jusqu’à 120 FPS.

Il est doté d’un boîtier métallique adapté aux conditions industrielles et d’une poignée ergonomique pour une mesure plus facile.

Artec Point dispose également d’une intégration complète avec le logiciel de numérisation 3D Artec Studios et peut être associé à d’autres scanners 3D Artec pour effectuer des tâches.

« Sur un marché de la métrologie encombré, où de nombreux scanners offrent des niveaux de précision similaires, Artec Point se distingue par une combinaison inégalée de précision, d’intuitivité et d’intégration logicielle », a déclaré Yukhin.

« Les utilisateurs peuvent facilement obtenir des résultats précis, à chaque fois, ce qui en fait un choix remarquable pour des applications telles que la rétro-ingénierie et le contrôle qualité. »