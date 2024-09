Artec 3D lance deux nouveaux scanners 3D à l’IMTS 2024 – 3DPrint.com

Artec 3Dle fabricant d’équipement d’origine (OEM) américano-luxembourgeois de scanners 3D haute résolution, a lancé deux nouveaux produits au Salon international des technologies de fabrication (IMTS) à Chicago (du 9 au 14 septembre). Tout d’abord, la société a lancé l’Artec Spider II, le successeur du modèle leader du secteur de la société Araignée spatiale Artec scanner portable à ultra haute résolution. De plus, Artec 3D a publié Pointe Artecle premier scanner laser basé sur la cible de la société, spécialement destiné aux clients de la métrologie industrielle. Les participants à l’IMTS peuvent en apprendre davantage sur le Spider II, le Point et tous les autres produits d’Artec 3D sur le stand de la société, n° 134478.

Dans un communiqué de presse, le PDG de la société, Art Yukhin, a déclaré : « Avec Spider II, nous avons réalisé une avancée significative, en perfectionnant notre concept original pour fournir des résultats plus rapides, plus faciles et plus réalistes. Nous apportons désormais un niveau de résolution et de détail inégalé à divers domaines. Spider II est idéal pour capturer tout ce qui va des objets inestimables aux indices médico-légaux vitaux, partout où des détails précis sont nécessaires. » Concernant l’Artec Point, Yukhin a déclaré : « Nos scanners font des percées dans le domaine de la métrologie industrielle depuis des années. Il est donc logique de lancer une solution qui réponde précisément aux besoins de ces utilisateurs. Avec une précision de niveau métrologique, une répétabilité élevée et une durabilité à long terme, Artec Point offre une solution industrielle spécialement conçue. Nous sommes ravis d’élargir notre offre aux clients opérant dans le domaine de la métrologie. »

J’ai eu l’occasion d’utiliser le Artec Léo J’ai participé au RAPID + TCT 2024 et j’ai été assez impressionné par la simplicité d’utilisation de la technologie d’Artec. Je pense que plus l’industrie de la fabrication additive (FA) se concentrera sur l’arrivée de nouveaux utilisateurs, plus il sera essentiel pour les acteurs de la FA d’adopter les technologies périphériques qui permettent une adoption plus transparente, et la numérisation 3D est la principale de ces technologies.

De la même manière que l’impression 3D est une technologie qui permet la fabrication distribuée, la numérisation 3D est une technologie qui permet l’impression 3D. Il est donc d’autant plus important qu’Artec s’intéresse davantage au marché de la métrologie industrielle, ce qui, à terme, pourrait avoir des implications importantes sur la manière dont le contrôle qualité de la fabrication additive se déroule à grande échelle.

Ce point est particulièrement important dans le contexte du développement des collaborateurs. La formation du personnel à l’utilisation des scanners 3D permet non seulement aux employés de se familiariser avec une nouvelle technologie essentielle, mais aussi, plus largement, de préparer l’ensemble de l’organisation à numériser un nombre croissant de fichiers de pièces, ce qui rend chaque ajout ultérieur à l’inventaire numérique de l’entreprise plus facile que l’ajout précédent. Au-delà de simples équipements, des outils tels que les scanners 3D représentent en fait la base d’investissements réels à long terme dans la capacité d’innovation d’une entreprise donnée.

Images reproduites avec l’aimable autorisation d’Artec 3D