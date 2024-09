Artcirq ramène le circuit de performance avec Nattiup Pisinga

Artcirq fait sa tournée de « retour » avec une nouvelle performance reliant l’héritage écossais et inuit partagé d’Iglulik dans « un voyage pour remettre nos peaux et nous reconnecter à qui nous sommes »

Le groupe Artcirq, basé à Iglulik, était à Iqaluit pour présenter un spectacle à l’hôtel et centre de conférences Aqsarniit le 13 septembre dans le cadre de sa série de concerts.

Bien que le collectif de performance inuit se produise à Alianait et se trouve dans la capitale du Nunavut en juillet, la série de performances a été annulée pendant la pandémie de Covid-19.

Il s’agit du premier des trois spectacles prévus à l’extérieur d’Alianait au Nunavut au cours de l’année, le prochain ayant lieu le 22 novembre, ce qui en fait la tournée de « retour ».

La salle de bal de l’Aqsarniit était bondée de parents et d’enfants, les habitants d’Iqalummiut étant impatients de voir le spectacle intitulé Nattiup Pisinga. Il s’est ouvert sur un chœur envoûtant des membres de la troupe tandis que les « selkies » allumaient le qulliq, mais c’était en fait de la musique folklorique écossaise qui servait de bande-son à une grande partie des prouesses athlétiques et des costumes portés sur scène.

Cette production particulière est nouvelle, produite et écrite par la jeune génération d’interprètes. Elle se déroule au nord d’Iglulik, à Naujaruluk, et raconte l’histoire d’une selkie (ou femme phoque) qui perd son phoque et se déconnecte de son identité.

Maya Cook, directrice et coordinatrice du spectacle, a déclaré : « Ce lien avec les phoques et l’océan, à la fois dans son héritage écossais et dans sa vie à Iglulik, a été accueillant et réconfortant. En intégrant des éléments de l’histoire écossaise commune des acteurs qui coexistent avec leurs propres traditions, ce spectacle parle des phoques, du monde spirituel, de la transformation et de notre lien avec la terre et les uns avec les autres. C’est un voyage qui nous permet de remettre notre peau et de nous reconnecter à qui nous sommes. »