Art, vin et marmotte – Shaw Local

1. Commencez votre “jeudi assoiffé” avec un dégustation de vin gratuite à Sips on Main en Algonquin.

Le café du vin, de la bière et des cocktails, situé à l’intérieur du marché de Fern Hill, propose des dégustations de vin gratuites chaque mois. Ce mois-ci, ce sera de 17 h à 20 h le jeudi à la boutique, 302 S. Main St.

Fern Hill Market est ouvert de 10 h à 18 h du mercredi au samedi et de 11 h à 16 h le dimanche.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur facebook.com/SipsOnMainIL.

2. Le premier de l’année Nancy Merkling Productions’ 4th Fridays Art Event à The Dole est prévu pour le vendredi soir, avec trois expositions : une exposition d’art tous médias, une exposition de photos et un artiste solo en vedette.

L’événement, qui comprend des frais d’entrée de 10 $, se déroule de 18 h à 21 h vendredi au Dole, 401 Country Club Road à Crystal Lake. La musique live sera jouée sur deux scènes dans deux galeries distinctes.

Il y aura un bar payant et des collations itinérantes sur des plateaux.

Les prochaines dates incluent le 24 février, le 24 mars, le 28 avril, le 26 mai, le 23 juin, le 28 juillet, le 25 août, le 22 septembre et le 27 octobre.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur nancymerkling.com/4th-fridays/4th-fridays-at-the-dole.

3. Starline 4e vendredi revient à Harvard cette semaine avec une exposition d’art avec jury, de la musique et des boissons.

L’événement se déroule de 18 h à 22 h le vendredi à la Starline Factory, 300 W. Front St., avec des groupes à partir de 19 h.

Les divertissements comprendront le Ian Hall Band sur la scène principale, Will Sprawls au Stanchion Pub, Cassandra Vohs-Demann au Skylight Lounge et le Starline Artists and Friends of Starline Art Show dans la Upper Gallery.

Des démonstrations d’art en direct seront fournies par Tamara’s Artistry pratiquant l’art du henné, Lisa Nomikos, avec l’art intuitif, Darlene Bock avec le pastel et Elizabeth Waddington avec l’aquarelle.

Le coût est de 10 $ par personne et les 16 ans et moins sont admis gratuitement lorsqu’ils sont accompagnés d’un adulte.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur facebook.com/starline4thfridays.

4. Le Woodstock Opera House présentera «Île au trésor», une pièce de théâtre participative pour les enfants, avec deux spectacles chacun le samedi et le dimanche.

Les enfants du public deviennent membres du gang de pirates de Long John Silver, tandis que d’autres rejoignent l’équipage du capitaine Smollet. Les bénévoles aideront également avec les machines à effets sonores pour la pièce.

Les billets coûtent 7 $. Des spectacles seront offerts à 13 h et 16 h le samedi et le dimanche.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur woodstockoperahouse.com/operahouse/page/treasure-island-3.

5. Woodstock jour de la marmotte les événements débuteront mercredi avec l’accueil de la marmotte à l’extérieur de l’Opéra, une projection de la comédie classique, des anecdotes et une heure du conte.

Avant ces événements, cependant, est Puzzle Palooza de 13 h à 15 h dimanche au centre de loisirs de Woodstock, 820 Lake Ave., où les équipes s’affronteront pour terminer un puzzle de 500 pièces pour le jour de la marmotte.

L’événement comprend également une barre de chocolat chaud et les équipes peuvent garder le puzzle.

Une seule personne par équipe doit s’inscrire, mais une inscription préalable est requise. Chaque équipe doit avoir au moins un adulte et le coût est de 40 $ par équipe. L’inscription peut être complétée à woodstockrecreationdepartment.com/recreation/page/groundhog-day-puzzle-palooza.

À partir de 17h15 mercredi à l’Opéra de Woodstock, 121 rue Van Buren, sera l’heure du conte suivie d’une apparition de Woodstock Willie à 18h devant l’Opéra. Les participants auront la chance de poser pour des photos avec la mascotte à fourrure.

Mercredi soir, il y aura également des anecdotes à 18h15 à l’Opéra et une projection de “Groundhog Day”, mettant en vedette Bill Murray, à 19h à l’Auditorium Harold Ramis du Classic Cinemas Woodstock Theatre, 209 Main St.

Tous ces événements sont gratuits à l’exception du film qui coûte 2 $.

Le jour de la marmotte lui-même arrive dans une semaine avec plus d’événements et bien sûr, le pronostic lorsque Woodstock Willie nous dira si plus d’hiver ou un printemps précoce est dans notre avenir.

Pour plus d’informations, y compris une liste complète des événements, rendez-vous sur woodstockgroundhog.org.

• Souhaitez-vous que votre événement figure dans cette rubrique hebdomadaire ? La première étape consiste à soumettre vos événements au calendrier communautaire du Northwest Herald à l’adresse shawlocal.com/northwest-herald/local-events/ où ils sont ensuite pris en compte pour inclusion dans cette fonctionnalité.