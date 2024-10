Art Toronto offre des moments de connexion, de catharsis et de commerce pour le monde de l’art canadien

Cette année Art Toronto l’équité n’est rien d’autre qu’une métaphore de l’expérience canadienne contemporaine.

Organisée dans un centre de congrès sur les rives du lac Ontario, dans un endroit qui était autrefois un lieu de commerce traditionnel pour les Premières Nations locales, la plus grande foire d’art du Canada ouverte au public aujourd’hui (jusqu’au 27 octobre) est à la fois un grand magasin culturel et un diorama d’une exposition nationale. esthétique. Il s’agit d’un rassemblement de tribus de galeries d’un océan à l’autre, d’une destination pour les collectionneurs et d’une opportunité pour les artistes et marchands de régions disparates de se tenir au courant des dernières tendances.

Si c’était une chanson de Leonard Cohen, ce serait un hybride de Alléluia et L’un de nous ne peut pas se tromper . S’il s’agissait d’une citation de l’auteur Robertson Davies, ce serait celle-ci : « Je vois le Canada comme un pays tiraillé entre un esprit très nordique, plutôt mystique, extraordinaire, qu’il craint, et sa volonté de se présenter au monde comme un banquier écossais. .»

Mais lorsqu’on monte un escalator (on passe devant, lors de l’avant-première de jeudi, un mariage indien qui se déroule dans un hall adjacent) et qu’on entre dans la section du Palais des congrès du Toronto métropolitain qui abrite la foire, tout sentiment persistant de presbytérianisme est submergé par l’ampleur, la masse et la diversité, tout comme le Canada lui-même. Avec son mélange de galeries publiques, privées, à but non lucratif et commerciales, d’artistes de premier ordre et émergents, Art Toronto est un festival mobile de Canadiana réparti sur 200 000 pieds carrés et plus de 100 stands.

Installation de Sami Tsang à Art Toronto, présentée par Cooper Cole Photo gracieuseté d’Art Toronto

Les visiteurs sont accueillis en haut des escaliers mécaniques par une installation de l’artiste chinois de Toronto Sami Tsang (présentée par la galerie locale Cooper Cole ) – une pièce fantasmagorique qui ressemble à un bébé monstre géant émergeant de la poterie traditionnelle – et une peinture à grande échelle qui l’accompagne la représentant.

Par hasard ou à dessein, ses voisins sont les stands du Musée des beaux-arts du Canada et du Collection McMichael d’art canadien – dont les terrains à proximité de Kleinburg, en Ontario, contiennent littéralement les ossements du Groupe des Sept, dont six y sont enterrés. Ils sont tamponnés par l’association à but non lucratif Galerie d’art contemporain de centrale électrique et une installation d’œuvres textiles et vidéo sur la mémoire ancestrale de Michaëlle Sergile, une artiste haïtienne basée à Montréal, présentée par Galerie Hugues Charbonneau .

Au coin de la rue se trouve le stand de l’entreprise basée à Vancouver Collectif de portefeuille groupe, qui comprend les membres du groupe Young Romantics, les peintres Angela Grossman, Attila Richard Lukacs et Graham Gillmore, ainsi que Douglas Coupland et la lauréate du prix Audain de cette année, Rebecca Belmore. Les bénéfices de la vente de leurs œuvres serviront à soutenir le Prix Portfolio destiné aux jeunes artistes émergents.

Une réception VIP à Art Toronto au profit de la Collection McMichael d’art canadien Photo gracieuseté d’Art Toronto

L’artiste émergent torontois Lamar Robillard profite de sa première expérience à la foire sur le stand de Les réseaux d’artistes noirs en dialogue (ou Galerie de groupes). L’artiste de techniques mixtes de 33 ans espère vendre deux œuvres inspirées de l’afrofuturisme et de la cérémonie ancestrale. Si Sun Ra me donnait les clés de son vaisseau spatialfait d’osier réutilisé et de cauris, se trouve à côté d’une pièce appelée Espace de rétention (2020), qui présente des bâtons d’encens émergeant d’un récipient en céramique en forme de buste. La galerie espère que les ventes de la foire aideront à financer son nouvel espace à Parkdale, conçu par . À côté se trouve le stand de Vancouver’s Ceremonial Art, l’une des rares galeries dirigées par des autochtones à s’intéresser aux idiomes contemporains.

Conformément au thème de l’exposition du 25e anniversaire de la foire, organisée par la directrice d’Art Toronto Mia Nielsen et intitulée Re : connexion – qui rejette la domination actuelle de l’imagerie numérique et de l’intelligence artificielle en faveur d’une expérience plus tactile – de nombreuses œuvres de la foire présentent une tridimensionnalité inspirée par l’artisanat.

Le basé à New York Galerie Claire Oliver a présenté pour la première fois à la foire les œuvres de l’artiste textile bahaméen torontois Gio Swaby. Une de ses nouvelles œuvres en l’air faite de mousseline, de coton et de fil a déjà été acquise par le Musée des beaux-arts du Canada (dont les autres acquisitions comprennent une œuvre de la série de photos de Dana Claxton, lauréate du prix Audain Coiffure.)

La Collection McMichael d’art canadien acquise Aanzinaago (Pris dans une transformation) 01 (2024), par Native Art Department International, depuis le stand de Patel Brown à Art Toronto Avec l’aimable autorisation des artistes et de Patel Brown

Lors d’une réception jeudi soir au profit de la Galerie McMichael, qui prévoit une extension et une rénovation dirigée par Hariri Pontarini Architects, la salle était en effervescence avec des collectionneurs aisés échangeant des informations sur la prochaine grande nouveauté. Ils attendaient avec impatience les annonces de la directrice générale et conservatrice en chef de la galerie, Sarah Milroy, concernant ses acquisitions issues de la foire. Ils comprenaient les travaux de 2024 Aanzinaago (Pris dans une transformation) 01 par le Native Art Department International, acquis sur le stand de la galerie basée à Toronto et Montréal Patel Brun .

Points forts du salon Se concentrer L’exposition, organisée par la commissaire métisse Rhéanne Chartrand autour du thème de la maison, comprend des œuvres de l’artiste afghano-canadien Shaheer Zazai. Dans une interaction intelligente entre l’imaginaire et le réel, il a utilisé des formules mathématiques pour créer un dessin numérique pour un tapis afghan traditionnel, puis l’a confié à des artisans afghans, qui ont créé un véritable tapis. Le tapis et le design numérique sont exposés.

Une peinture de Lawrence Paul Yuxweluptun sur le stand d’art contemporain d’Arsenal à Art Toronto Avec l’aimable autorisation d’Art Toronto

De l’autre côté de la pièce, une nouvelle œuvre de l’artiste de Vancouver Lawrence Paul Yuxweluptun dépeint les dommages causés aux territoires non cédés par les récents incendies de forêt. À proximité, l’artiste d’Edmonton Braxton Garneau propose des œuvres figuratives tridimensionnelles fascinantes en asphalte (un matériau représentant le voyage de ses grands-parents de Trinidad au nord de l’Alberta) avec des détails de tissu, de raphia et de pulpe de canne à sucre en acrylique et en asphalte.

Une grande installation aux allures de tente géante en plastique ou de montgolfière, créée par Studio Rat et présentée par Art Contemporain d’Arsenal fonctionne comme un dispositif participatif et un lieu de rassemblement.

Une installation du Studio Rat, présentée par Arsenal Contemporary Art, à Art Toronto Avec l’aimable autorisation d’Art Toronto

Une autre grande installation—Le confessionnal (2024) du Guadeloupéen montréalais Eddy Firmin, présenté par Art Mur -vole la vedette. Sa reconstitution d’une véritable chambre confessionnelle offre aux visiteurs la possibilité de partager leurs expériences de racisme. Leurs témoignages sont ensuite intégrés à l’installation et peuvent être écoutés par les visiteurs assis sur le banc extérieur. Les visiteurs sont également invités à déposer des objets racistes ou xénophobes issus de leurs propres collections sur les étagères du mur du fond de la structure.

L’objectif de Firmin, selon les propos d’un artiste, est de « créer d’autres débouchés possibles pour l’héritage raciste que nous possédons tous mais que nous ne savons pas quoi faire ou que nous ne souhaitons plus conserver ». Il demande aux participants : comment pouvons-nous transformer de telles histoires sans les oublier ni les nier, et que pouvons-nous faire de ces héritages indésirables ?

de Firmin Confessionnal offre un débouché potentiellement cathartique pour des héritages complexes et des questions importantes pour le Canada et sa scène artistique nationale.

Les visiteurs d’Art Toronto examinent l’œuvre d’Eddy Firmin Le confessionnal (2024), présenté par Art Mûr Avec l’aimable autorisation d’Art Toronto