Art SG de Singapour redouble d’efforts pour sensibiliser les VIP avant sa deuxième édition, plus petite

Le risque d’une deuxième crise plane sur Art SG à Singapour, la première foire internationale d’art d’Asie du Sud-Est, qui connaît une baisse de 29 % du nombre d’exposants par rapport à la première édition organisée l’année dernière. Ce mois-ci (19-21 janvier), 116 galeries se rassembleront au Marina Bay Sands Expo and Convention Centre, au cœur du quartier financier de la cité-État. Parmi les 39 exposants qui ne reviennent pas figurent de grands noms comme Esther Schipper, Sadie Coles HQ, Skarstedt et Perrotin.

« À la suite de la pandémie de Covid-19 et des pressions inflationnistes mondiales existantes, nous reconnaissons que les galeries, comme de nombreuses autres organisations à travers le monde, réfléchissent à la manière d’aborder les coûts liés aux affaires dans l’environnement économique actuel », déclare Magnus Renfrew, le co-fondateur du salon. Il souligne que la deuxième édition d’Art SG se déroulera tout de même à « une échelle respectable », avec le retour d’une poignée de galeries internationales de premier plan, comme Thaddaeus Ropac, Gagosian ou White Cube. Un tiers des exposants viendront d’Asie du Sud-Est, notamment les galeries locales STPI et Art Seasons, ainsi que SAC de Bangkok. Environ 68 % des exposants viennent de la région Asie-Pacifique, notamment de Kukje (Séoul, Busan), Station (Melbourne, Sydney) et Maki de Tokyo.

Centre naturel

La promotion de la position de Singapour en tant que « plaque tournante naturelle » de la région Asie-Pacifique est au cœur du succès de l’Art SG. « Si l’on considère la population de l’Asie du Sud-Est, elle a la même taille que l’Europe », explique Renfrew. “La logique veut qu’il y ait une seule grande foire.” Mais les rapports de certaines galeries faisant état de ventes médiocres à Art SG l’année dernière suggèrent que Singapour a du mal à attirer un commerce d’art substantiel, notamment parce que « la base de collectionneurs locaux de la ville est trop petite pour soutenir à elle seule une foire de cette envergure », selon Renfrew.

Magnus Renfrew, co-fondateur d’Art SG Joyce Yung Productions

C’est pour cette raison que son équipe a redoublé d’efforts pour sensibiliser les VIP dans toute la région. Au cours des huit derniers mois, Art SG a organisé des événements à Jakarta, Shanghai, Manille, Sydney et Bangkok pour susciter l’intérêt – des efforts qui pourraient porter leurs fruits ce mois-ci. Art SG a également pu s’appuyer sur la clientèle plus large de ses sociétés mères, The Art Assembly et Angus Montgomery Arts, qui organisent cinq autres foires d’art en Asie-Pacifique : Taipei Dangdai, India Art Fair à New Delhi, Tokyo Gendai, Sydney Contemporary. et Salons de la photo de Shanghai. La société mère d’Art Basel, MCH, reste un partenaire silencieux avec une participation de 15 %. Des avancées sont également réalisées auprès des institutions culturelles de la région : Art SG organise cette année une visite de la Biennale de Thaïlande à Chiang Rai (jusqu’au 30 avril) pour ses VIP.

La liste des collectionneurs locaux potentiels s’allonge également. Le statut de longue date de Singapour en tant qu’entrepôt riche a été encore renforcé pendant la pandémie de Covid-19 par un afflux de personnes fortunées fuyant Hong Kong et la Chine continentale. Selon Renfrew, certains de ceux qui ont fui mettent désormais en place des initiatives artistiques, dont quelques-unes seront annoncées en temps opportun. Ils rejoignent les projets existants de collectionneurs privés locaux qui se dérouleront parallèlement à la foire. Pierre Lorinet présentera une exposition d’œuvres de sa collection au pôle galerie Gillman Barracks et la fondation privée The Institutum accueillera l’exposition Traductions : Poétique afro-asiatiqueorganisée par Zoe Whitley, directrice de la Chisenhale Gallery de Londres.

À bien des égards, Singapour n’est pas difficile à vendre. Elle reste l’un des endroits les plus attractifs pour les entreprises en Asie, ne prélevant ni plus-values ​​ni droits de succession. Les touristes peuvent demander une exonération de la taxe sur les produits et services (TPS) si les œuvres d’art qu’ils achètent à Singapour quittent le pays ou se dirigent vers un port franc. La TPS de 8 % (au lieu de 7 % l’année dernière) qui s’ajoute aux achats qui ne répondent pas à l’un de ces critères rend cependant l’achat d’art à Singapour plus onéreux qu’à Hong Kong, hors taxes.

Même l’un des défauts perçus de la ville – son manque de « contexte national fort » par rapport aux autres pôles du marché de l’art asiatique – est transformé en positif par Renfrew. “Singapour est le seul territoire neutre qui reste en Asie”, dit-il, faisant référence à la fois à la capacité de la ville anglophone à relier l’Ouest et l’Est et à sa position relativement sûre dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes entre la Chine et ses voisins. Ces raisons, ainsi que sa capacité à absorber plusieurs cultures dans un creuset, en font une « proposition convaincante ».

• Art SG Marina Bay Sands Expo and Convention Centre, Singapour, du 19 au 21 janvier