L’une des étoiles les plus brillantes de la danse sur glace russe, Semenovich a patiné avec le médaillé d’or olympique Roman Kostomarov avant de se retirer du sport en raison d’une grave blessure.

L’ancienne athlète, qui continue de suivre les épreuves de patinage artistique, s’est dit impressionnée par la performance de Tuktamysheva aux récents Championnats du monde, où elle a remporté la médaille d’argent après une absence de six ans dans les grandes compétitions internationales.

«Je suis fier d’Anna Shcherbakova [who won the world title] et Elizaveta Tuktamysheva », a déclaré Semenovich.

« J’adore Tuktamysheva [very] beaucoup parce qu’elle démontre le patinage féminin. J’aime son talent artistique séduisant qui donne un charme supplémentaire à sa performance.

« Liza est très artistique, j’adore les patineurs… qui peuvent montrer plus que simplement sauter. C’est une femme aux courbes; c’est important pour le patinage féminin. Elle a un talent artistique sexuel, » elle a ajouté.

Tuktamysheva, 24 ans, est la patineuse la plus âgée de l’équipe russe, dominée par des quad-jumpers de 16 ans.

Elle est également la seule athlète au monde à acquérir un quadruple saut après la puberté.

Tuktamysheva est restée compétitive au niveau international pendant près de huit ans, prouvant que la carrière d’une patineuse ne doit pas être limitée à quelques années au niveau senior.

Elle a remporté la médaille d’argent au tournoi mondial 2021, terminant derrière Shcherbakova, qui a démontré un patinage presque parfait en Suède.