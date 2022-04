Art Rupe – le directeur musical qui a aidé le R&B à se généraliser – décède à l’âge de 104 ans | Actualités Ents & Arts

Art Rupe – le directeur musical qui a aidé le R&B à se généraliser – est décédé à l’âge de 104 ans.

Le membre du Rock & Roll Hall of Fame a fondé Specialty Records à Los Angeles en 1946, donnant une première chance à Sam Cooke, Little Richard et John Lee Hooker.

Rupe est décédé vendredi à son domicile de Santa Barbara en Californie, et sa cause de décès n’a pas été divulguée.

Sa signature la plus lucrative et la plus mémorable était l’interprète de rhythm and blues et de gospel Little Richard, qui avait d’abord eu du mal à percer commercialement.

L’historien et musicien du rock and roll Billy Vera a décrit Rupe comme « l’un des grands hommes que j’ai connus », ajoutant « RIP mon ami » dans un hommage sur Twitter.

Dans une interview de 2011 pour les archives du Rock Hall, Rupe a déclaré: « Il y avait quelque chose dans la voix de Little Richard que j’aimais. »

Les premières sessions d’enregistrement n’étaient pas inspirantes – mais pendant une pause déjeuner dans une auberge voisine, Little Richard s’est assis au piano et a martelé une chanson qu’il avait interprétée lors de sorties en club, Tutti Frutti, avec son cri d’ouverture immortel : « A-wop-bop -a-loo-mop-a-wop-bam-boom ! »

Sorti en septembre 1955 et l’un des premiers grands succès rock and roll, Tutti Frutti était une version maniaque mais plus propre de l’original torride.

Les autres succès de Little Richard avec Specialty comprenaient des classiques du rock tels que Long Tall Sally, Good Golly Miss Molly et Rip It Up avant qu’il ne prenne brusquement (et temporairement) sa retraite en 1957.

Image:

Little Richard lors d’un concert à l’Opéra d’État de Vienne en 1996





Au milieu des années 1950, Sam Cooke était impatient d’étendre son attrait au-delà du gospel et a enregistré quelques chansons chez Specialty, dont le hit You Send Me.

Rupe a trouvé la chanson fade et a été consterné par ses choristes blancs et a laissé Cooke et son manager acheter les droits d’auteur et publier You Send Me via RCA.

Le directeur de la musique était connu pour le peu qu’il payait à ses artistes, les interprètes signant des contrats lui laissant une grande partie ou la totalité des redevances et des droits d’édition.

Little Richard l’a poursuivi en justice en 1959 pour des arriérés de redevances et a réglé à l’amiable pour 11 000 $.

Billy Vera a écrit dans les notes de pochette de The Specialty Story , un ensemble de cinq CD sorti en 1994, que la croissance de Specialty Records a parallèle et peut-être défini l’évolution de la musique populaire noire.