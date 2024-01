Art Rooney II sur les défaites en séries éliminatoires : “Nous en avons assez”

Reconnaissant qu’il existe un sentiment d’urgence au sein de l’organisation, le président des Steelers de Pittsburgh, Art Rooney II, a déclaré lundi que la franchise devait recommencer à gagner des matchs en séries éliminatoires.

Les Steelers n’ont pas remporté de match éliminatoire depuis la saison 2016. La sécheresse de sept ans est la plus longue pour la franchise depuis la fusion avec la NFL, et les Steelers ont perdu leurs cinq derniers matchs en séries éliminatoires, dont une défaite 31-17 contre Buffalo lors de la ronde des wild-cards cette saison.

“Nous en avons assez”, a déclaré Rooney II lors d’une interview avec des journalistes. « Il est temps de remporter des victoires. Il est temps de passer aux prochaines étapes. Il y a une certaine urgence ici, c’est sûr.

Rooney II pense que Mike Tomlin est le bon entraîneur pour ce poste. Bien que Tomlin entame la dernière saison de son contrat, Rooney tente de lui faire signer une prolongation. Il n’a pas fourni de calendrier indiquant quand la prolongation pourrait être terminée ni combien d’années supplémentaires Tomlin pourrait bénéficier, mais c’est une priorité.

“Les joueurs répondent toujours à Mike, et c’est le numéro 1”, a déclaré Rooney. « Il a toujours les caractéristiques clés que nous avons vues lorsque nous l’avons embauché. Il peut retenir l’attention d’un groupe de jeunes de 20 ans pendant toute une saison et les maintenir dans le combat jusqu’au bout.

«Nous nous sentons toujours bien avec Mike. Si je ne le faisais pas, nous ferions un changement. Si je ne pensais pas que Mike pouvait nous mener au championnat, il ne serait pas là.

Après avoir remporté le Super Bowl en 2008, sa deuxième saison, Tomlin a ramené les Steelers en 2010. Ils n’ont atteint le match de championnat de conférence qu’une seule fois depuis cette saison, et son bilan en séries éliminatoires est de 8-10.

Tomlin s’en sort mieux en saison régulière, avec une fiche de 173-100-2 en 17 saisons. Depuis 2007, date à laquelle il a été embauché pour remplacer Bill Cowher, le record de Tomlin se classe troisième derrière Bill Belichick et Andy Reid.

En rapport

• Le président des Steelers, Art Rooney II, veut voir un “jeu de qualité” de la part des quarts Kenny Pickett en 2024.

• Madden Monday : Arthur Smith semble être un bon choix pour les Steelers, et c’est peut-être là le problème

• Lamar Jackson après être tombé à 2-4 en séries éliminatoires : “Je ne suis pas frustré, je suis en colère”

Les Steelers ont compensé une séquence de trois défaites consécutives en décembre en remportant leurs trois derniers matchs pour terminer 10-7 et assurer à Tomlin une 17e saison consécutive sans défaite. Il s’agissait d’une amélioration d’un match par rapport au bilan de 9-8 que les Steelers avaient en 2022 lorsqu’ils avaient raté les séries éliminatoires.

“Je pense qu’il est juste de dire que nous sommes plus proches cette année à ce stade du match que nous ne l’étions à ce stade l’année dernière”, a déclaré Rooney. «Je pensais que nous avions une solide classe de recrues et quelques gars qui sont intervenus et sont de solides débutants pour l’avenir. Nous devons recommencer et avoir une autre classe de repêchage solide. Nous pouvons rivaliser avec ce groupe.