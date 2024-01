Art Rooney II des Steelers : “Nous en avons assez” de la sécheresse des victoires en séries éliminatoires

PITTSBURGH — Alors que leur dernière victoire en séries éliminatoires remonte à 2016, le propriétaire et président de l’équipe des Steelers de Pittsburgh, Art Rooney II, a reconnu lundi qu’il y avait un sentiment d’urgence croissant pour mettre fin à la sécheresse.

“Nous en avons assez”, a déclaré Rooney. “Il est temps de remporter des victoires, il est temps de franchir les prochaines étapes.”

Le leader pour ces prochaines étapes est clair, a déclaré Rooney, tout en exprimant son soutien à l’entraîneur Mike Tomlin.

“Les joueurs répondent toujours à Mike et c’est le numéro un”, a déclaré Rooney. “Il a toujours les caractéristiques clés que nous avons vues lorsque nous l’avons embauché. Il peut retenir l’attention d’un groupe de 20 ans pendant toute une saison et les maintenir dans la lutte pendant tout le temps.

“Donc, je me sens toujours bien avec Mike. Évidemment, si je ne le faisais pas, [we] cela apporterait un changement, mais si nous ne pensions pas que Mike était capable de nous mener au championnat, il ne serait pas là et c’est pourquoi il est ici.”

Choix de l’éditeur 2 Connexes

Lors de sa conférence de presse de fin de saison, Tomlin a déclaré qu’il s’attendait à trouver une prolongation pendant l’intersaison. Rooney n’a pas donné de nouvelles sur le calendrier pour y parvenir.

Et même si Rooney a déclaré qu’il ne voyait pas nécessairement de changement dans la détermination de Tomlin à l’approche de cette intersaison, il a reconnu que tout le monde autour de l’organisation était impatient d’élever l’équipe au-delà de la simple participation aux séries éliminatoires.

“Certes, il y a une volonté et une détermination là-bas”, a déclaré Rooney à propos de Tomlin. “Et je pense l’avoir déjà dit, je pense que nous tous qui sommes là depuis un petit moment sommes impatients de franchir cette prochaine étape – et devenons un peu impatients – et nous devons voir le genre d’amélioration que nous voulons tous. ” Vous voyez. Mike croit cela aussi fermement que n’importe qui d’autre dans le bâtiment. “

La clé de ces prochaines étapes, a déclaré Rooney, consiste à améliorer la qualité du jeu des quarts-arrières. Bien qu’il ait exprimé son soutien au choix de première ronde de 2022, Kenny Pickett, Rooney a reconnu que Pickett devait s’améliorer au cours de la saison 2024.

“Nous sommes toujours satisfaits de Kenny Pickett et de son avenir, mais il sait qu’il doit travailler dur pour passer à l’étape suivante”, a déclaré Rooney. “Et nous en avons parlé, et l’une des choses que je pense que nous avons appréciées chez Kenny en ce qui concerne sa carrière chez Pitt, c’est la façon dont il a travaillé dur, et il a fait un pas en avant chaque année. Nous recherchons donc cela. qui se passe ici. »

Statistiquement, Pickett a régressé au cours d’une deuxième saison criblée de blessures et a vu le coordonnateur offensif Matt Canada congédié à la mi-saison. Comme lors de sa saison recrue, Pickett a débuté 12 matchs, mais son pourcentage d’achèvement a chuté de 63 % à 62 % et son QBR a glissé de 53,6 à 38,4. Il n’a également lancé que six touchés pour quatre interceptions en 2023.

Pendant ce temps, Mason Rudolph, remplaçant de longue date, a donné aux Steelers un avant-goût de ce à quoi pourrait ressembler une attaque avec un jeu de quart-arrière régulier au cours des quatre derniers matchs, y compris la défaite contre les Bills de Buffalo lors de la ronde des wild-cards. Avec Rudolph comme quart-arrière, les Steelers ont récolté en moyenne 24,5 points par match, bien au-dessus de leur moyenne de la saison de 17,9.

Rudolph est un agent libre, mais comme Tomlin, Rooney a exprimé le désir de le ramener dans le giron cette intersaison.

“Il a montré de quoi nous étions capables en attaque, ainsi que le personnel que nous avons ici actuellement”, a déclaré Rooney. “C’est donc encourageant. Je ne sais pas si nous avons vu [Rudolph’s] plafond encore. Nous l’avons repêché haut pour une raison et nous avions l’impression qu’il avait beaucoup de capacités et donc je pense que nous l’avons vu. Donc, il aura probablement quelques options, donc la question sera de savoir s’il veut revenir et si nous pouvons conclure un accord pour le récupérer.

“Mais cela étant dit, je me sens toujours bien avec Kenny et sa capacité à se développer également.”

Comprendre la situation du quart-arrière sera la priorité absolue du prochain coordinateur offensif des Steelers. L’équipe est en train de procéder à cette embauche, a déclaré Rooney, prévoyant que cela se fera “le plus tôt possible”. Jusqu’à présent, l’équipe a interviewé trois candidats : l’ancien coordinateur offensif des Carolina Panthers Thomas Brown, l’ancien entraîneur-chef des Atlanta Falcons Arthur Smith et l’actuel entraîneur des quarterbacks des Houston Texans Jerrod Johnson.

“Nous avons une idée de ce à quoi nous voulons que l’offensive des Steeler ressemble”, a déclaré Rooney.

“Commencez avec cela, et nous avons un certain mélange de rosters qui fait que vous ne pouvez pas complètement changer votre roster du jour au lendemain, donc vous devez en quelque sorte avoir un coordinateur qui a l’impression de pouvoir travailler avec ce roster et réussir avec lui.

“Donc, quelqu’un qui croit en cela et qui arrive et peut travailler avec cette liste, fait ce qui est déjà construit ici en termes de liste et certaines des compétences que nous avons. Je pense que c’est ce que nous recherchons. “