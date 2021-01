Kitsch ou œuvre d’art extraordinaire? Cela dépend de qui vous demandez.

Le président de la Serbie a assisté au dévoilement mercredi soir d’un monument grandiose à un moine médiéval et à un dirigeant historique qui a été critiqué par des critiques qui le qualifient de surdimensionné et de kitsch.

Les alliés du président Aleksandar Vucic disent que la sculpture en bronze de 23 mètres de haut (75 pieds de haut) et de 70 tonnes du légendaire fondateur de l’État serbe, Stefan Nemanja, placée sur un piédestal doré en forme d’oeuf au centre-ville de nouveau repère de la capitale serbe.

Les opposants pensent que le monument est un signe mégalomane et coûteux de la règle populiste et autocratique de Vucic qui devrait être supprimé.

Vucic a déclaré à une foule de plusieurs milliers de ses partisans, qui n’ont gardé aucune distance sociale au milieu de la pandémie de coronavirus, que «la belle» statue représente un «chef-d’œuvre de l’art» qui est un symbole de l’état et de l’unité serbe.

Il a dit que tous ceux qui «rêvent de le supprimer» ne réussiront pas parce qu’il représente «l’ancre de toute la nation serbe».

Les commentateurs des médias sociaux ont nommé la sculpture «Saroumane sur un œuf de Kinder» et les critiques ont déclaré que la sculpture réalisée et conçue en Russie est incompatible avec le style architectural serbe traditionnel et ressemble plutôt à des monuments de grande taille de l’ère soviétique.

Une société indépendante de conservateurs d’art serbe a déclaré que le monument est un «produit idéologique du despotisme» qui n’a aucun lien avec la Serbie et Belgrade du 21e siècle. L’historienne de l’art Aida Corovic a déclaré que ce n’était pas un monument à Stefan Nemanja mais à «l’arrogance» de Vucic.

Le maire adjoint de Belgrade, Goran Vesic, a rejeté les critiques, affirmant que la partie autrefois délabrée de la ville «est en train de devenir l’un des plus beaux endroits de la capitale» et un nouveau centre de la ville.

Le monument a été placé sur une place rénovée en face de l’ancienne gare de Belgrade. Il fait partie du projet Belgrade Waterfront financé par une société des Émirats arabes unis qui comprend des centres commerciaux de style Dubaï et des immeubles de grande hauteur.

La construction du monument a souvent été comparée par les critiques à une refonte très controversée de la capitale de la Macédoine, Skopje, au début des années 2000, qui comprenait des dizaines de monuments et de sculptures qui lui ont valu le surnom de «capitale kitsch des Balkans».

Les deux projets sont devenus synonymes de dépenses secrètes et imprudentes. Le prix payé au sculpteur russe pour le monument a été proclamé secret d’État, mais des estimations indépendantes s’élèvent à environ 9 millions d’euros (11 millions de dollars).