Art moderne haïtien à la National Gallery de Washington, DC

Hector Hyppolite, ‘3 Marassa’, 1947′ huile sur carton hauteur : 60,96 x 60,96 cm (24 x 24 po.) National Gallery of Art, don promis de Beverly et John Fox Sullivan. Luc Christophe

L’Amérique n’a jamais eu besoin d’une exposition d’art comme elle en a besoin « Esprit et force : art moderne d’Haïti », visible jusqu’au 8 mars 2025 à la National Gallery of Art de Washington, DC.

Peu considéré en Amérique, Haïti est devenu l’actualité nationale cet automne lorsque le candidat à la présidentielle Donald Trump et son colistier JD Vance ont répandu des mensonges ignobles et sans fondement sur les immigrants haïtiens à Springfield, Ohio. Il ne s’agit pas des mensonges typiques racontés par les politiciens sur les immigrants dangereux ou qui acceptent des emplois américains, des mensonges destinés à présenter les Haïtiens – dans le pays légalement – ​​comme des sous-humains, volant et mangeant les animaux de compagnie des gens. Scandaleux même pour une machine à mensonges de droite bien réglée qui s’est mise en marche à mesure que les élections de novembre approchent, passant des immigrants haïtiens faisant un barbecue en Amérique centrale à complots selon lesquels le gouvernement contrôle la météo et rendre les ouragans plus forts.

Les calomnies du Parti républicain à l’égard des immigrants haïtiens à Springfield ont directement conduit à des alertes à la bombe et à la fermeture d’écoles et de bâtiments gouvernementaux.

L’exposition de la National Gallery a été annoncée il y a presque un an en conjonction avec un don majeur de l’art haïtien. Son lien avec le cycle de l’actualité est purement fortuit. Et chanceux. C’est ici que l’art et les musées d’art peuvent démontrer leurs plus grands pouvoirs. Les musées d’art sont également les meilleurs musées d’histoire du pays. L’art comme démystificateur de mensonges. L’art comme machine à empathie. L’art comme guide de voyage. L’art comme dé-autre.

Combien d’Américains réalisent qu’Haïti est devenue la première république noire libre au monde en 1804 ? Que les Haïtiens ont organisé la révolte d’esclaves la plus grande et la plus réussie au monde contre les colonisateurs français pour obtenir leur liberté ? Qu’Haïti a été la première nation à interdire l’esclavage ?

« L’énorme contribution aux droits de l’homme, au concept des droits de l’homme dans le monde moderne », Brooklyn College City University of New York Institut d’études haïtiennes La réalisatrice Marie Lily Cerat a déclaré à Forbes.com lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle souhaiterait que davantage d’Américains comprennent à propos d’Haïti. « Haïti représente le seul endroit au monde où une révolte (réussie) d’esclaves a eu lieu et d’anciens esclaves ont créé cet espace où l’idée de liberté, d’égalité et de fraternité était vraiment illustrée. »

Combien d’Américains savent que le président américain Thomas Jefferson, esclavagiste, a refusé de reconnaître le statut de nation d’Haïti, craignant les idées que cela pourrait donner aux esclaves de son pays.

« Haïti a contesté l’idée de maintenir les Africains en esclavage pour les États-Unis et ailleurs, mais (les esclavagistes) savaient ce qui se passait, et pas seulement les pères fondateurs de cette nation, mais aussi dans toute l’Europe », a expliqué Cerat. « Les gens savaient que l’idée de l’esclavage était un faux récit visant à exploiter des personnes moins équipées en armes de guerre pour créer de la richesse. Ils savaient que les Noirs n’étaient pas inférieurs.

Jefferson et les Américains avaient des mots et des idéaux promouvant l’égalité, la liberté et la recherche du bonheur. Des mots et des idéaux qu’ils n’avaient pas la conviction de mettre en pratique.

« Les Haïtiens croient en l’idéal selon lequel chaque personne est créée égale et cela s’est manifesté par la révolte des esclaves et la création de cette nation à l’aube du 19e siècle », a déclaré Cerat. «Cela a vraiment donné naissance à l’idée de ce que nous appelons les droits de l’homme, les droits de l’homme des temps modernes.»

Les Haïtiens se sont même battus pour l’indépendance américaine sur les champs de bataille pendant la guerre d’indépendance, notamment à Bataille de Savannah en 1779? Combien d’Américains le savent ?

Pourtant, les États-Unis n’ont reconnu Haïti en tant que nation qu’en 1862, pendant la guerre civile, lorsque les dirigeants américains cherchaient un soutien pour discréditer l’esclavage.

Problèmes et causes

PORT-AU-PRINCE, HAÏTI – 22 FÉVRIER : le chef de gang Jimmy ‘Barbecue’ Cherizier avec des membres de gangs de la fédération G-9 dans la région de Delmas 3 le 22 février 2024 à Port-au-Prince, Haïti. Il y a une nouvelle vague de violence à Port-au-Prince où, selon les estimations de l’ONU, les gangs contrôlent 80 % de la ville. (Photo de Giles Clarke/Getty Images) Getty Images

Ce que la plupart des Américains savent d’Haïti – ou du moins en ont entendu parler – ce sont les innombrables crises que traverse le pays. Violence généralisée des gangs d’une gravité à peine imaginable. Chaos politique. Faim. Une économie effondrée.

Tout est vrai.

Avec un astérisque.

« (Les Haïtiens) ont une certaine responsabilité quant à l’endroit où nous nous trouvons, mais nous n’y sommes pas arrivés seuls », Cératqui est né et a grandi en Haïti et a immigré à Brooklyn en 1981, a déclaré. « L’Occident, y compris les États-Unis… toujours, les États-Unis disent : ‘Haïti est notre ami.’ Avec des amis comme celui-là, nous n’avons pas besoin d’ennemis.

Combien d’Américains réalisent violemment leur nation a occupé Haïti de 1915 à 1934contrôlant ouvertement son armée, ses finances, ainsi que son gouvernement en coulisses ? L’ingérence de l’Amérique et des pays occidentaux dans les affaires haïtiennes est une tradition qui remonte à la fondation de ce pays.

Peu de temps après avoir obtenu son indépendance de la France, l’ancien occupant colonial d’Haïti a menacé d’envahir le pays à moins qu’il ne paie de lourdes réparations aux anciens propriétaires d’esclaves, les rendant ainsi économiquement viables. C’est exact. Les Haïtiens libres ont été contraints de payer des milliards de dollars en argent d’aujourd’hui à leurs anciens esclavagistes en guise de réparations à la pointe du fusil. Ces réparations ont paralysé la formation de la nation.

« Les historiens reconnaissent que l’Occident a conspiré pour donner l’impression qu’Haïti ne peut pas se gouverner lui-même, car comment pouvons-nous laisser cette république noire s’élever ici même », a déclaré Cerat.

L’ingérence s’est poursuivie, presque sans relâche, jusqu’à nos jours.

« Lorsque les Haïtiens ont finalement chassé Duvalier en 1986 – la dictature père-fils soutenue par les États-Unis, de peur qu’Haïti ne devienne comme Cuba, par peur du communisme, ils ont soutenu le régime de Duvalier (qui) a connu une terrible crise, terrible bilan en matière de droits de l’homme, mais (les États-Unis) les ont soutenus pendant 30 ans – lorsque les Haïtiens ont finalement élu Jean-Bertrand Aristide en 1990-1991, les États-Unis, le Canada et la France ont orchestré le coup d’État qui allait renverser Aristide. Cerat a expliqué.

L’histoire se répétera en 2004.

Haïti était autrefois capable de produire suffisamment de riz pour nourrir ses citoyens. Puis les États-Unis ont commencé à y déverser du riz cultivé en Arkansas, dévastant les riziculteurs d’Haïti. Le président de l’Arkansas responsable de cette catastrophe, Bill Clinton, a ensuite déclaré : « Je dois vivre chaque jour avec les conséquences de la perte de capacité à produire du riz en Haïti pour nourrir ces gens. à cause de ce que j’ai fait« .

Et ainsi de suite.

Exacerbant les troubles d’Haïti, une séquence extraordinaire de catastrophes naturelles dévastatrices au cours des 15 dernières années – tremblements de terre, ouragans, inondations – y compris un tremblement de terre de 2010 qui a tué environ 220 000 personnes et laissé 1,5 million de sans-abri.

Esprit et force

André Pierre, « Mambo », huile sur panneau de fibres du début des années 1960, non encadrée : 25,4 x 20,32 cm (10 x 8 po) National Gallery of Art, don de Kay et Roderick Heller. National Gallery of Art, Washington, Collection de M. et Mme Paul Mellon, 1983.1.18

L’exposition d’art ne se concentre pas sur la politique. L’intention de la Galerie Nationale est de mettre en valeur le développement de l’art moderne en Haïti. Sont inclus certains des artistes les plus éminents qui y ont vécu ou travaillé au cours du siècle dernier, et la première chance de voir 21 œuvres d’artistes haïtiens modernes et contemporains issues du don historique de 2023.

« La Galerie souhaite élargir les histoires que nous racontons sur l’histoire de l’art et démontrer la nature transculturelle du modernisme dans le bâtiment Est », a déclaré Kanitra Fletcher, commissaire de l’exposition et conservatrice associée de l’art afro-américain et afro-diasporique à la National Gallery. .com. « La grande influence d’Haïti et de l’art haïtien dans l’histoire de l’art est méconnue, en particulier aux États-Unis, et nous avons eu la merveilleuse opportunité d’acquérir plusieurs exemplaires des artistes haïtiens les plus renommés pour pouvoir raconter cette histoire. »

Les œuvres d’artistes haïtiens sont rejointes dans la présentation par celles d’artistes afro-américains comme Lois Mailou Jones, Jacob Lawrence et William Edouard Scott, qui ont visité Haïti entre les années 1930 et 1970, considérant la nation comme une source d’inspiration, démontrant le remarquable portée de la production artistique haïtienne.

« Leurs visites ont été transformatrices et, dans certains cas, prolifiques. William E. Scott a créé plus de 100 œuvres au cours d’un séjour de 13 mois en Haïti », a expliqué Fletcher. « L’art haïtien est devenu internationalement populaire et a eu une grande influence entre les années 1940 et 1970. De nombreux artistes (dans « Spirit & Strength ») ont été présentés dans des expositions et sont entrés dans de grandes collections privées et publiques aux États-Unis à cette époque. Les œuvres d’art haïtiennes étaient également exposées à l’extérieur du pays lorsque des artistes modernes américains et européens ont commencé à s’inspirer des traditions artistiques des cultures des Caraïbes, d’Amérique latine, d’Afrique et des communautés amérindiennes pour développer l’art moderne tel que nous le connaissons.

La plupart des artistes haïtiens présentés étaient associés au Centre d’Art, une importante école, galerie et institution culturelle fondée en 1944 à Port-au-Prince par l’artiste américain DeWitt Peters. Dans le but d’élargir les connaissances existantes, l’exposition présentera également des œuvres d’art liées au mouvement indigéniste haïtien, qui a précédé la création du Centre d’Art.

« Ce n’est pas une seule image (d’Haïti qui émerge à travers l’œuvre d’art), mais plutôt plusieurs, de la vie quotidienne, des événements historiques et des traditions spirituelles démontrant la complexité d’Haïti et les styles artistiques qui sont sortis du pays », a déclaré Fletcher. .

Les Haïtiens et l’Amérique

Wilson Bigaud, « Adam et Ève », 1953 ; huile sur planche hauteur : 63,5 x 77,47 cm (25 x 30 1/2 in.) National Gallery of Art, don promis de Beverly et John Fox Sullivan. Copyright 2023 Luke Christopher Tous droits réservés

Donald Trump s’en tient farouchement à son sectarisme anti-haïtien et anti-immigration.

« J’ai vu un titre dans lequel Trump, encore une fois, double et triple la mise sur l’idée que les Haïtiens sont indésirables, (que) les Haïtiens ne devraient pas être icia dit que ces gens apportent de mauvais gènes. C’est de l’eugénisme. C’est une idée de la suprématie blanche. C’est une idée fasciste», a déclaré Cerat.

Le 7 octobre 2024, Trump est apparu dans une émission de radio de droiteépousant à nouveau sa conviction que la prédisposition génétique basée sur la race détermine la capacité intellectuelle d’une personne, sa tendance à la violence et ses chances de succès. Il a affirmé que les immigrants avaient de « mauvais gènes ». Cette idéologie raciste est connue sous le nom d’eugénisme.

L’eugénisme était une pseudoscience populaire en Amérique au cours des premières décennies du 20ème-siècle, une croyance selon laquelle des humains parfaits – et une société parfaite – pourraient être créés grâce à une sélection humaine contrôlée pour une constitution génétique supposée idéale. Cette notion a servi de colonne vertébrale à la race aryenne souhaitée par Adolf Hitler.

Le lien entre l’eugénisme et Hitler l’a fait passer de mode en Amérique, jusqu’à sa renaissance, grâce à Trump.

L’Amérique n’a jamais eu besoin d’une exposition d’art comme elle en a besoin « Esprit et force : l’art moderne d’Haïti ». L’entrée est gratuite.

