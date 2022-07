‘Art’ mettant en vedette le cornichon de McDonald’s Burger collé au plafond au prix de Rs 4 Lakh

L’art moderne est quelque chose qui n’est pas compris par la majorité des gens. Il s’agit d’expérimentation et d’idées nouvelles qui ont la capacité d’époustoufler l’esprit des gens. Maintenant, dans une tournure des événements bizarre, un artiste australien a utilisé une tranche de cornichon du point de vente populaire McDonald’s comme sculpture exclusive pour une exposition.

L’artiste australien Matthew Griffin s’est inspiré du morceau de cornichon d’un cheeseburger McDonald’s, jeté au plafond. On dit que le nom de l’œuvre d’art est “Pickle”, mais ce qui est plus intéressant, c’est le taux de cette sculpture de 2022. Le morceau de cornichon qui s’est attaché au plafond à cause de la sauce burger est au prix de 10 000 $ NZ qui, une fois converti en dollars américains et en euros, s’élève à 6 302 $ (environ Rs 4 lakh) et 5 179 £ respectivement.

Le ‘Pickle’ est l’une des quatre œuvres d’art qui seront exposées dans l’exposition Fine Arts de Sydney qui aura lieu à Auckland. L’exposition a été organisée par Michael Lett et se poursuivra jusqu’au samedi 30 juillet. Les détails de l’événement ont été partagés par la page Instagram officielle de Fine Arts, Sydney.

Tout en partageant une photographie de l’œuvre d’art, les créateurs de l’événement ont partagé : “Matthew Griffin, ‘Pickle’, 2022 est une sculpture comprenant la tranche de cornichon d’un cheeseburger McDonald’s jetée au plafond. ‘Pickle’ est l’une des quatre nouvelles œuvres des Beaux-Arts, l’exposition de Sydney à Auckland hébergée par Michael Lett, se poursuivant jusqu’au 30 juillet.

Dès que le message a fait surface en ligne, il a laissé les internautes divisés. Un utilisateur, qui ne pouvait pas croire qu’un cornichon puisse être vendu comme une œuvre d’art, a écrit : « Fait partie d’une riche tradition de fin de soirée ». Un autre a demandé comment les organisateurs vendraient même l’œuvre d’art : « Comment exposent-ils cette soi-disant œuvre d’art ? Ont-ils arraché une partie du plafond ? Un autre a rejoint le train en marche pour partager une histoire hilarante de sa vie : “J’ai été expulsé d’un McDonald’s par la police pour avoir fait ça quand j’étais adolescent, maintenant c’est de l’art.” Jetez un oeil à l’œuvre d’art ci-dessous:

Dans une interaction avec le Guardian, le directeur des Beaux-Arts de Sydney, Ryan Moore, a parlé franchement de “Pickle” et a déclaré “Une réponse humoristique à l’œuvre n’est pas invalide – c’est OK parce que c’est drôle.” Selon lui, la valeur et le sens de toute œuvre d’art sont déterminés par la façon dont la société choisit d’en parler collectivement.

