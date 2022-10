Art Laboe, DJ de longue date, est mort à 97 ans

Art Laboe, le DJ pionnier reconnu pour avoir aidé à mettre fin à la ségrégation dans le sud de la Californie, est décédé. Il avait 97 ans.

Joanna Morones, porte-parole de la société de production de Laboe, Dart Entertainment, a confirmé sa mort à l’Associated Press.

Laboe, qui était connu pour avoir inventé l’expression “oldies but goodies”, a produit sa dernière émission de radio après 75 ans d’antenne la semaine dernière, diffusée dimanche soir.

Il est crédité d’avoir aidé à mettre fin à la ségrégation dans le sud de la Californie en organisant des spectacles de DJ en direct dans des restaurants drive-in qui ont attiré des Blancs, des Noirs et des Latinos qui ont dansé sur du rock ‘n’ roll et ont choqué une génération plus âgée qui écoute encore de la musique de Frank Sinatra et de Big Band.

En 1957, il a lancé Original Sound Record Inc., et en 1958, il a sorti l’album de compilation “Oldies But Goodies: Vol. 1”, qui est resté dans le Top 100 du Billboard pendant 183 semaines.

Plus tard, il a développé une forte popularité parmi les Américains d’origine mexicaine pour avoir accueilli le “The Art Laboe Connection Show” syndiqué. Sa voix de baryton invitait les auditeurs à appeler des dédicaces et à demander une ballade d’amour rock ‘n’ roll des années 1950 ou un morceau de rythme et de blues d’Alicia Keys.

Ses émissions de radio ont donné aux familles des proches incarcérés, en particulier, une plate-forme pour parler à leurs proches en dédiant des chansons et en envoyant des messages et des mises à jour. Les détenus de Californie et d’Arizona envoyaient leurs propres dédicaces et demandaient à Laboe des mises à jour de leur famille.

C’est un rôle que Laboe a déclaré qu’il se sentait honoré de jouer. “Je ne juge pas”, a déclaré Laboe dans une interview en 2018 avec l’Associated Press dans son studio de Palm Springs en Californie. “J’aime les gens.”

Il racontait souvent l’histoire d’une femme qui passait au studio pour que son tout-petit puisse dire à son père, qui purgeait une peine pour un crime violent, “Papa, je t’aime”.

“C’était la première fois qu’il entendait la voix de son bébé”, a déclaré Laboe. “Et ce dur à cuire a éclaté en sanglots.”

Anthony Macias, professeur d’études ethniques à Riverside à l’Université de Californie, a déclaré que la musique jouée par Laboe accompagnait les dédicaces renforçant les messages. Par exemple, des chansons comme “I’m on the Outside (Looking In)” de Little Anthony & the Imperials et “Don’t Let No One Get You Down” de War parlaient de persévérance et de désir d’être accepté.

Né Arthur Egnoian à Salt Lake City dans une famille mormone arméno-américaine, Laboe a grandi pendant la Grande Dépression dans une famille dirigée par une mère célibataire. Sa sœur lui a envoyé sa première radio quand il avait 8 ans. Les voix et les histoires qui en découlaient l’enveloppaient. “Et je n’ai pas lâché depuis”, a déclaré Laboe.

Il a déménagé en Californie, a fréquenté l’Université de Stanford et a servi dans la marine pendant la Seconde Guerre mondiale. Finalement, il a décroché un emploi d’annonceur radio à KSAN à San Francisco et a adopté le nom d’Art Laboe après qu’un patron lui ait suggéré de prendre le nom de famille d’une secrétaire pour sonner plus américain.

Après la Seconde Guerre mondiale, Laboe est retourné dans le sud de la Californie, mais un propriétaire de station de radio a dit à l’aspirant annonceur de radio qu’il devrait plutôt travailler pour devenir une “personnalité de la radio”. En tant que DJ pour KXLA à Los Angeles, Laboe a acheté du temps de station et a animé des émissions de musique en direct pendant la nuit dans des ciné-parcs où il rencontrait des musiciens de rockabilly et de R&B underground. “J’ai ma propre recherche intégrée”, a déclaré Laboe.

Laboe est rapidement devenu l’un des premiers DJ à jouer du R&B et du rock ‘n’ roll en Californie, ce qui l’a aidé à s’identifier aux auditeurs adolescents. En 1956, Laboe avait une émission l’après-midi et est devenu le premier programme de radio de la ville.

Quand Elvis Presley est venu à Hollywood, Laboe était l’un des rares à obtenir une interview avec la nouvelle star du rockabilly.

La scène que Laboe a aidé à cultiver en Californie est devenue l’une des plus diversifiées du pays. Des endroits tels que le stade de la Légion américaine d’El Monte ont joué une grande partie de la musique que Laboe a diffusée dans son émission de radio, donnant naissance à une nouvelle sous-culture de jeunes.

Laboe a maintenu une forte popularité au fil des ans et s’est transformé en un promoteur d’actes de rock ‘n’ roll vieillissants qui n’ont jamais disparu des fans mexicains-américains d’anciens. Une exposition permanente des contributions de Laboe se trouve au Rock & Roll Hall of Fame Museum de Cleveland.

En 2015, KHHT-FM (92,3) d’iHeartMedia a abandonné l’émission syndiquée des anciens de Laboe après que la station soit brusquement passée à un format hip-hop, déclenchant des manifestations de colère à Los Angeles.

“Sans Art Laboe, je suis si seul que je pourrais pleurer”, a écrit l’essayiste Adam Vine. Plus tard cette année-là, Laboe est revenu sur les ondes de Los Angeles sur une autre station.

Lalo Alcaraz, un dessinateur et écrivain de télévision syndiqué qui a grandi en écoutant Art Laboe à San Diego, a déclaré que le DJ avait maintenu une forte popularité parmi les Américains d’origine mexicaine pendant des générations parce qu’il jouait toujours des artistes latinos, blancs et noirs ensemble dans ses émissions. Laboe n’a pas non plus semblé juger ses auditeurs qui ont demandé des dédicaces pour leurs proches en prison, a déclaré Alcaraz.

“Voici quelqu’un qui a donné une voix aux plus humbles d’entre nous à travers la musique”, a déclaré Alcaraz. “Il nous a réunis. C’est pourquoi nous l’avons recherché.”

Alex Nogales, président et chef de la direction de la National Hispanic Media Coalition, basée à Los Angeles, a déclaré que des générations de fans latinos avaient assisté à des concerts parrainés par Laboe pour entendre Smokey Robinson, The Spinners ou Sunny & The Sunliners.

“Je vois ces gars vraiment durs dans la foule. Je veux dire, ils ont l’air effrayant”, a déclaré Nogales. “Puis Art sort et ils fondent. Ils l’aiment.”