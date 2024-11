Art Collaboration Kyoto 2024 est aujourd’hui l’une des foires les plus passionnantes au monde

Marché de l’art

Arun Kakar

Dans un calendrier de foires d’art très chargé, où abondent les sections spéciales et les focus dédiés, cela pourrait ressembler à un gadget marketing pour le spectateur cynique. Mais, maintenant dans sa quatrième année, ACK a organisé un événement frais, éclairant et qui ne ressemble à aucune autre foire d’art organisée aujourd’hui.

Vue de l’installation du stand de CON_ et WWNN à Art Collaboration Kyoto, 2024. Avec l’aimable autorisation des artistes et de CON_ et WWNN.

« Nous avons passé un moment formidable à rencontrer des galeries locales, non seulement du Japon mais aussi de l’extérieur du Japon », a déclaré Eri Miura de la galerie CON_ de Tokyo, qui partage un stand avec la galerie Wwnn de Séoul. « Cette foire d’art est très intime et l’accent est davantage mis sur la conservation. [aspect] des présentations. C’est pourquoi nous sommes très impatients de participer [again] cette année. » L’exposition organisée par la galerie prend la forme de ce que Miura appelle un « concept de jardin », mis en avant par une grande fleur en céramique légèrement menaçante d’Apollinaria Broche.

Contrairement aux allées plus rigides et aux stands fermés de la plupart des foires d’art, cette configuration permet aux visiteurs d’ACK de se promener entre et autour des stands de manière moins uniforme, rencontrant des œuvres d’art inattendues en cours de route. Lors de la journée VIP, artistes, visiteurs et galeristes se sont rassemblés en poches autour des présentations : les bureaux des exposants sont placés à l’extérieur plutôt qu’à l’intérieur des stands, intégrant ainsi les représentants des galeries au trafic de la foire. Le résultat est une ambiance conviviale dans un agencement réfléchi, ni bondé ni calme pendant les heures d’ouverture de la journée VIP. De nombreuses galeries qui reviennent à la foire cette année ont noté que son agencement favorise une ambiance flexible et agréable.

Les distinctions entre collaborateurs sont floues à travers le salon. Les galeristes partagent leur bureau et beaucoup ont choisi de ne pas distinguer les œuvres exposées par des tags spécifiques à la galerie. Pour les galeries invitées, dont beaucoup ont peu de visibilité sur le marché japonais, cette cohésion est une aubaine.

« Pour que nous venions au Japon pour faire une foire d’art [on our own] serait peu pratique à bien des égards », a déclaré Börkur Arnarson, co-fondateur de la galerie i8 de Reykjavík, invitée par Misako & Rosen de Tokyo pour un stand solo partagé de peintures délicatement géométriques de l’artiste japonais Yui Yaegashi. « C’est super agréable de pouvoir collaborer avec un seul artiste de manière conviviale et non compétitive : deux galeries qui partagent la même esthétique et les mêmes intérêts. »

Ce sentiment ne se limite pas non plus aux petites galeries. La galerie internationale Mendes Wood DM participe à la foire pour la deuxième fois dans une présentation avec la galerie tokyoïte KAYOKOYUKI présentant des œuvres d’artistes dont Solange Pessoa, Yohei Imamura, Yutaka Nozawa, Emi Otaguro et Paula Siebra, ancienne d’Artsy Vanguard.