Art, Chéri – Le New York Times

Prendre de la place

M. Sargent lui-même entend occuper de larges pans de la conscience des gens. Il écrit de manière prolifique et a publié des essais critiques dans le New York Times et le New Yorker, entre autres. L’année dernière, il a été rédacteur en chef invité d’Art in America, transformant le nouveau numéro de talent du magazine en mai en une plate-forme pour les critiques, peintres et photographes noirs. Il a publié une série de catalogues de maisons – des zines, comme il les appelle – chez Gagosian.

“Il a une excellente éthique de travail et est un joueur d’équipe”, a déclaré Larry Gagosian. “Il mérite l’attention qu’il reçoit, mais ce n’est pas comme s’il voulait beaucoup d’attention pour lui-même. Vous ne travaillez pas avec quelqu’un qui est en constant voyage d’ego.

M. Gagosian a ajouté : « De nombreuses galeries ont prêté attention aux artistes de couleur sous-représentés. Mais Antwaun l’a vraiment poussé beaucoup plus efficacement.

En partie nerd de l’art, en partie croisé, M. Sargent a rassemblé les œuvres d’artistes noirs dans deux livres, “Young, Gifted and Black: A New Generation of Artists” et “The New Black Vanguard: Photography Between Art and Fashion”. Il continue de superviser des expositions et de publier des commentaires critiques sur, entre autres, Kehinde Wiley, Alexandria Smith, Nick Cave et Amanda Williams.

L’exposition de toiles aux couleurs vives de Mme Williams est présentée jusqu’au 8 juillet au Park & ​​75, un espace Gagosian, l’un des 10 projets que M. Sargent jonglera cet été.