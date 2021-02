Art Cervi, Bozo the Clown de Detroit TV dans les années 1960 et 1970, décède à 86 ans

Art Cervi a façonné les goûts musicaux des baby-boomers de Detroit en tant que coordinateur des talents pour le spectacle de danse « Swingin ‘Time », puis a trouvé une nouvelle carrière en se cachant à la vue derrière le nez rouge bulbeux de Bozo le Clown et en divertissant d’innombrables milliers de jeunes fans.

Cervi, qui a atteint un public énorme qui n’a jamais connu son nom, est décédé lundi à son domicile de Novi. Il avait 86 ans.

Plusieurs Bozos sont apparus à la télévision de Detroit entre 1959 et 1980. Cervi a joué le personnage le plus longtemps – de 1967 à 1975 sur Channel 9 (CKLW-TV) puis sur Channel 2 (WJBK-TV) jusqu’à ce que lui et Bozo quittent l’air en 1980.

La taille du public de Cervi en tant que Bozo fait probablement de lui l’une des plus grandes stars de l’histoire de Detroit TV. Personne à Detroit, cependant, n’aurait reconnu Cervi dans la rue. Il avait une clause écrite dans son contrat exigeant qu’il soit conduit à la station à pleine vitesse – non pas parce qu’il aimait la célébrité, mais parce qu’il craignait que si les enfants voyaient Bozo sans ses insignes de clown, cela briserait leur lien avec leur héros humoristique.

Cervi n’était pas simplement un autre Bozo.

«Il semblait passer un bon moment», a déclaré Ed Golick, conservateur du site detroitkidshow.com. «Ce n’était pas toujours vrai avec tous ceux qui jouaient le personnage. Certains de ces gars avaient l’air de vouloir être n’importe où, sauf devant les enfants. L’art a apprécié ça.

Cervi, né à Mount Pleasant, New York, a commencé sa carrière professionnelle en tant que directeur dans les magasins de meubles Pleasure & Leisure Shops de Redford et Garden City dans les années 1950. Plus tard, il a accepté un poste d’opérateur de bord chez WKMH-AM, qui s’est transformé en WKNR-AM. Sous ces lettres d’appel, «KEENER 13» a escorté une génération d’adolescents et de jeunes adultes dans l’ère du rock.

Pendant son séjour à WKNR, lui et le disc-jockey Robin Seymour ont développé « Swingin ‘Time », un spectacle de danse pour adolescents diffusé six après-midi par semaine sur Channel 9 à Windsor et mettant en vedette les meilleurs groupes de rock de la journée. The Lovin ‘Spoonful, Paul Revere & the Raiders, Bobby Sherman, Bobby Goldsboro et des artistes locaux tels que Bob Seger et Mitch Ryder & the Detroit Wheels ont été parmi les invités qui ont synchronisé les lèvres sur le spectacle, ainsi que les Supremes et Marvin Gaye. de la liste florissante de Motown.

Le rôle de Cervi en tant que force invisible dans la culture musicale de Detroit incluait également de guider des adolescents sur la piste de danse de l’émission et à la télévision.

«C’était la chose la plus branchée de la ville», a déclaré le disc-jockey Pat St. John dans un documentaire de la Télévision publique de Detroit sur Robin Seymour. Selon Cervi, quelque 200 jeunes espéreraient décrocher l’une des 40 à 50 places de danse du spectacle.

Parfois, Cervi pourrait être trop branché. Il a réservé Frank Zappa and the Mothers of Invention sur « Swingin ‘Time » en 1966. Le groupe avait un nouveau LP de deux disques intitulé « Freak Out! » qui comprenait des chansons telles que « Who Are The Brain Police? » « Au secours, je suis un rocher » et « Des problèmes arrivent tous les jours. » Ce dernier, bien qu’écrit sur la rébellion des Watts de 1965, présageait les propres troubles civils de Detroit en 1967.

Le standard de Channel 9 a été inondé d’appels positifs et négatifs. Zappa a expliqué plus tard sa mission musicale à un journaliste de Detroit Free Press: «Nous essayons systématiquement de supprimer les barrages créatifs que notre système éducatif américain utile a mis en place pour nous assurer que rien de créatif ne se répand dans les masses.»

Cervi a plus tard été cité comme disant: «Nous n’avons jamais eu personne dans la série qui ait apporté quoi que ce soit à proximité de la controverse qu’ils ont provoquée.»

« Swingin ‘Time » a été diffusé pour la dernière fois en 1968 au milieu des temps changeants et d’une scène musicale plus pointue.

Cervi, quant à lui, avait fait la transition improbable du rock’n’roll à la télévision pour enfants, passant pour la première fois à l’antenne dissimulée sous les cheveux roux sauvages de Bozo (qui venaient d’un yack), des chaussures surdimensionnées et un nez rouge démesuré.

Le personnage de Bozo est apparu pour la première fois comme une voix sur un disque pour enfants publié par Capitol Records en 1946. Capitol a vendu les droits une décennie plus tard à Clevelander et à Larry Harmon, diplômé de l’Université de Californie du Sud.

Harmon, pas d’affaires Bozo, a transformé le personnage de clown en un empire. Il a transmis le personnage aux stations de télévision de pratiquement toutes les grandes villes d’Amérique du Nord, y compris Detroit, Grand Rapids et Flint, collectant des redevances de chacune. Selon Larry Harmon Pictures Corp., 183 personnes ont joué au Bozo dans des villes du monde entier.

Chaque Bozo a été formé à l’art du clown au Bozo Boot Camp. Lorsqu’un Bozo a fait une apparition publique, Harmon a reçu la moitié des honoraires. Tous les personnages Bozo devraient acheter le costume exclusivement chez Harmon. Willard Scott, qui est devenu célèbre en tant que météorologue sur « Today » de NBC, a joué Bozo à Washington, DC, à la fin des années 1950 et au début des années 1960.

Le spectacle était une machine à sous. À un moment donné, il a été vu sur Channel 9 pendant une heure chaque matin en semaine, une autre heure chaque après-midi en semaine, une demi-heure le samedi et une autre heure le dimanche.

Les téléspectateurs voyaient généralement des dessins animés et les concurrents jouaient à des jeux, parfois assistés par M. Whodini, un magicien. Et il y avait des chansons, souvent interprétées par Bozo, qui était accompagné de M. Calliope (prononcé CAL-ee-OP-ee), parfois chantées par les jeunes invités.

À Detroit, Bozo a d’abord été diffusé sur Channel 4 (maintenant WDIV-TV), avec Bob McNea en costume de clown. Lorsque Channel 4 a perdu les droits de l’émission sur Channel 9, McNea est réapparu presque immédiatement sur Channel 4 sous le nom de Oopsy !, qui a été présenté comme le cousin de Bozo. McNea était heureux de mettre Bozo dans le rétroviseur. «Cette perruque Bozo était horrible», se souvient-il plus tard. «C’était comme avoir la tête dans un étau.»

Le vol de Bozo à travers la rivière Détroit jusqu’à Windsor n’était pas une affaire de petite entreprise. C’était peut-être le sommet de la télévision pour enfants de Detroit, avec des annonceurs désireux d’atteindre un énorme gonflement démographique de baby-boomers (et le portefeuille de leurs parents). Sur la liste locale des talents aux débuts de la télévision: Soupy Sales, Wixie the Pixie (joué par Marv Welch), Captain Jolly, Poopdeck Paul, Ricky the Clown, Johnny Ginger et Milky the Clown.

Channel 9 a eu du mal à remplir le concert de Bozo. Jerry Booth, devenu célèbre sous le nom de Jingles the Jester, a joué le rôle pendant un moment sans enthousiasme. Un autre acteur a retourné sa perruque Bozo après seulement un jour.

Cervi a dû être convaincu de passer une audition. «Ils ont continué à me harceler parce que je travaillais si bien avec les enfants. Ils n’arrêtaient pas de me dire que cela prendrait peut-être 15 minutes. Alors j’ai mis le costume, j’ai coupé un ruban et je l’ai oublié », a-t-il dit un jour.

Plus tard, il a été convoqué au bureau du coin de CKLW. «Il (le dirigeant chargé d’embaucher le prochain Bozo) était assis devant deux piles de ruban adhésif, chacune d’environ un pied de haut. Et il m’a dit: ‘Je ne sais pas ce que nous allons faire de vous. Vous êtes de loin le meilleur de tous les candidats. Mais vous avez la moindre expérience à la caméra. Essayons ceci pendant 30 jours. »

L’expérience d’un mois a duré près d’une décennie et demie, Cervi devenant un héros local.

Le succès de Cervi avec le poste pourrait être dû au respect qu’il accordait aux jeunes. Ils l’ont respecté en retour.

«Dans un sens, je suis un enseignant», a-t-il dit un jour. «J’enseigne l’amour et le respect. Si ce n’est pas éducatif, je ne sais pas ce que c’est.

Après la fin de sa carrière télévisuelle, Cervi a animé «Let’s Talk Cars», une émission de radio sur les automobiles.

Les survivants comprennent sa femme de 47 ans, Suzanne; les fils Mike, Nick et Jon; et une fille, Patricia. Un service commémoratif sera privé.

Tim Kiska est professeur de langue, culture et communication à l’Université du Michigan – Dearborn.