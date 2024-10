Art Basel Paris se dirige vers le Grand Palais

Quelques mois seulement après le duel d’escrimeurs olympiques dans le Grand Palais récemment rénové, Art Basel Paris y ouvre mercredi sa première foire. « Nous avons été dans un endroit de transition [the Grand Palais Éphémère] depuis deux ans, en vue de cette édition véritablement inaugurale dans le plus bel endroit du monde : un lieu d’histoire, un lieu de patrimoine », déclare Clément Delépine, directeur d’Art Basel Paris.

Beaucoup de ses 195 exposants espèrent que cette splendeur contribuera à apaiser la nervosité croissante du marché de l’art à travers le monde. L’engagement d’Art Basel à Paris est un symbole de l’éloge de la capitale pour le marché de l’art depuis que le Brexit a rendu les échanges plus délicats à Londres, autrefois le centre du marché de l’art reconnu de longue date en Europe. Même si Paris ne dispose toujours pas d’un chiffre d’affaires aussi élevé dans le domaine de l’art (le dernier rapport UBS & Art Basel évalue les ventes à 4,6 milliards de dollars en 2023 contre 10,9 milliards de dollars au Royaume-Uni), sa trajectoire est depuis à la hausse, tandis que celle de Londres diminue. Un rapport distinct d’ArtTactic révèle que les ventes aux enchères au premier semestre 2024 ont augmenté de 12 % à Paris par rapport à la même période de l’année dernière, tandis qu’à Londres, elles ont chuté de 29 % (et de 27 % à l’échelle mondiale).

« Un lieu magique avec une lumière magnifique » : le Grand Palais, construit pour l’Exposition universelle de Paris de 1900, a fermé pour rénovation en 2021 et a rouvert ses portes plus tôt en 2024 pour accueillir l’escrime et le taekwondo aux Jeux olympiques de Paris. ©AFP/Getty Images

Dans le même temps, l’ambiance n’est plus aussi bonne qu’elle l’a été. Des élections anticipées convoquées par le président Macron juste avant les Jeux ont créé un sentiment d’incertitude nationale qui, dans une certaine mesure, persiste. En l’occurrence, les résultats des élections ont provoqué moins de bouleversements que certains ne l’avaient craint. Delépine estime que le climat est « scandaleusement positif », ajoutant qu’« un contexte politique agité rentrée [after the summer] n’est pas un phénomène nouveau » en France.

En amont d’Art Basel Paris, Anne-Claudie Coric, directrice exécutive de la Galerie Templon à Paris, reste optimiste. Elle décrit le décor du Grand Palais comme « un lieu magique avec une lumière magnifique ». Sa galerie présente un stand mixte comprenant des œuvres des artistes français Abdelkader Benchamma, Philippe Cognée et François Rouan, ainsi que de l’Américain Jim Dine, qui vit parfois à Paris (tarifs 30 000-400 000 €).

‘Engramme : Souterrain’ (2023) d’Abdelkader Benchamma © Photo © Charles Roussel. Avec l’aimable autorisation des artistes et Templon, Paris-Bruxelles- New York

Le contexte plus large du marché de l’art ne rend service à personne, dans une année de ventes aux enchères en baisse et de ralentissement des échanges dans la plupart des foires jusqu’à présent. Anika Guntrum, directrice générale pour l’Europe du cabinet de conseil en art Gurr Johns, basée à Paris, estime que cela pourrait mettre en valeur les atouts de l’esprit collectionneur du pays. « Le marché ici est encore très traditionnel, dans le sens positif du terme », dit-elle. « Il s’agit davantage de préserver et de respecter l’art [versus investing]. Nous n’atteignons pas les mêmes hauts, mais nous n’atteignons pas non plus les mêmes bas. Gurr Johns ouvre officiellement ses bureaux parisiens cette semaine, pour lesquels Guntrum a organisé une exposition d’art cubiste dans son espace galerie (ouverture le 14 octobre).

La collection d’art, poursuit Guntrum, « est profondément ancrée ici ; beaucoup [younger] les collectionneurs ont grandi avec des images dans la maison de leurs parents et grands-parents ». En tant que tel, Art Basel Paris se situe à l’extrémité la plus sérieuse du spectre en ce qui concerne l’art proposé. Cette année, une nouvelle section intitulée Premise rassemble neuf galeries, certaines présentant des œuvres d’art réalisées avant 1900, en mettant l’accent sur des artistes méconnus. Cela comprendra un stand d’œuvres du peintre marocain Mohamed Melehi (Loft Art Gallery, 18 000 €-380 000 €) et un double duo de l’artiste brésilien Chico Tabibuia avec l’artiste nippo-brésilien Tomie Ohtake, dont le travail est également actuellement en exposition. la Biennale de Venise (Nara Roesler, 25 000-470 000 $). « Premise nous distingue des autres [Art Basel] foires et est une fenêtre sur des histoires qui n’ont jamais été entendues auparavant », dit Delépine.

« Thé vert » (1942) de Leonara Carrington © Image numérique, Musée d’Art Moderne, New York/Scala, Florence © Adagp

Des expositions importantes dans les prestigieux musées parisiens imprègnent également la foire. L’exposition de Pompidou célébrant un siècle de surréalisme, par exemple, résonne sur le stand du Parisien Emmanuel Di Donna, qui exploite une galerie à New York depuis 2010 et fait partie des 53 nouvelles galeries de la foire cette année. De son stock d’œuvres surréalistes, il apporte des peintures d’Yves Tanguy, Wifredo Lam, Agustín Cárdenas et Alicia Penalba (prix allant d’environ 40 000 € pour Penalba à plus de 4 millions d’euros pour Lam). Il s’agit notamment du « Bateau » relativement ancien de Tanguy (1925-6), avec de la vapeur stylisée sortant des trois entonnoirs aplatis du bateau.

Di Donna limite ses expositions à des foires d’art à seulement trois cette année. « Le matériel que je manipule se situe dans le haut de gamme du marché secondaire, je ne veux donc pas trop m’éparpiller », dit-il. L’enthousiasme autour de la grande salle a joué dans sa réflexion, tandis que Paris est pertinent pour les artistes présents sur son stand, car « c’était leur passage par [the city] qui forme leur langage ». Concernant l’état d’esprit général du marché, il reconnaît une certaine « paralysie décisionnelle » de la part des collectionneurs, mais affirme qu’« il y a encore beaucoup d’argent en attente ».

« Figure » (1955) d’Agustín Cárdenas © Avec l’aimable autorisation de Di Donna Galleries, New York

Tornabuoni Art s’appuie également sur les expositions institutionnelles de la ville. Outre les œuvres surréalistes, son offre Arte Povera comprend une toile émaillée de Pino Pascali et une grande tapisserie « Mappa » (1989-91) d’Alighiero Boetti (prix de 60 000 € à plus de 10 millions d’euros), en résonance avec l’exposition consacrée à le mouvement artistique italien des années 1960 et 1970 à la Bourse de Commerce de la Collection Pinault. Chez Hauser & Wirth, un bronze de Barbara Chase-Riboud de deux mètres de haut, 2021 (1,9 million de dollars), coïncide avec une remarquable collaboration entre huit des plus grands musées de la ville pour montrer son travail, notamment sous la pyramide du musée du Louvre. .

Cependant, ce ne sont pas que des poids lourds. Il y a la deuxième itération de la boutique Art Basel, avec ses souvenirs coûteux, ses éditions d’artistes et le premier parfum Art Basel, créé avec Guerlain et avec un packaging de la peintre parisienne Julie Beaufils. Le parfumeur dispose d’un stand séparé au salon pour souligner sa collaboration avec l’artiste coréen Lee Ufan, tandis que d’autres marques de luxe abondent dans et autour du salon. Louis Vuitton accueille à nouveau son salon décoré d’œuvres d’art conçu par Frank Gehry, tandis que le nouveau sponsor du programme public, Miu Miu, présente un projet de Goshka Macuga au Palais d’Iéna.

« Senza Titolo (King Kong) » (1964) de Pino Pascali © Avec l’aimable autorisation de Tornabuoni Art

La foire a également égayé son exposition avec une initiative appelée Oh La La ! « Nous n’avons pas peur d’être insolents », déclare Delépine à propos de ce projet, qui voit 33 galeries, le vendredi et le samedi, remplacer certaines œuvres d’art sur leurs stands par des œuvres originales et sujettes à discussion « sur des sentiments chaleureux – l’amour, le sentiment et l’érotique ». Ce projet pourrait éviter la stagnation d’un événement qui s’ouvre aux VIP deux jours avant le public. S’agit-il de faire revenir la foule à la foire une deuxième fois en une semaine ? «Je veux que les gens viennent 20 fois», dit-il. Avec tout ce que la ville a à offrir, c’est toute une tâche, même si dans le nouveau siège parisien très attendu d’Art Basel, cela pourrait bien être le cas.

