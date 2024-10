Art Basel Paris espère rattraper le dépensier de Frieze London

Entre la Frieze London qui s’est terminée dimanche dernier et Art Basel Paris qui a débuté mercredi, le trajet de deux heures en Eurostar est le seul moment où les personnes impliquées dans les deux méga-foires peuvent reprendre leur souffle. Le revirement est rapide pour les 31 galeries qui ont décidé de s’implanter des deux côtés de la Manche. Ces marchands espèrent que les bons résultats de Frieze se répercuteront sur le nouveau terrain royal d’Art Basel Paris, le Grand Palais.

Avant Frieze, les discussions sur la disparition apparente de la scène artistique londonienne – et sur l’ascension du marché parisien – menaçaient de jeter de l’eau froide sur les débats. C’est vrai : les résultats des enchères locales n’inspirent pas confiance. La société de recherche ArtTactic a récemment constaté que les ventes aux enchères à Londres avaient diminué de près d’un tiers au cours du premier semestre de cette année ; les ventes à Paris ont augmenté de 12 pour cent au cours de la même période. Le rapport a également alimenté le discours selon lequel Paris se prépare à détrôner Londres en tant que capitale européenne de l’art.

Cependant, utiliser de telles statistiques pour prévoir une foire d’art n’est pas fiable, comme nous venons de le voir à Londres. « Les ventes aux enchères ont explosé en mai dernier, mais Art Basel a été un énorme succès pour nous à peine un mois plus tard », a déclaré Samanthe Rubell, présidente de Pace Gallery. ARTactualités. «Les foires sont beaucoup plus étroitement liées entre elles qu’avec les ventes aux enchères.» Sa galerie a réalisé Frieze et se prépare désormais pour Art Basel.

Tout cela augure bien pour la troisième édition du nouvellement renommé Foire de Paris. (Auparavant, elle s’intitulait Paris+ par Art Basel, ce qui n’est pas vraiment évident.) La foire a déménagé du Grand Palais Ephémère au plus grand Grand Palais, qui a récemment subi un lifting de 500 millions de dollars. Au total, 195 exposants (contre 154 en 2023, dont 53 débutants) venus de 42 pays sont présents. Soixante-cinq des galeries participantes opèrent à Paris.

Les Américains voleront-ils la vedette ?

En fin de compte, l’issue d’Art Basel Paris dépendra de qui se présentera aux deux journées VIP et dépensera l’argent (sans compter bien sûr les œuvres prévendues dont les galeries ont tendance à ne pas parler). Alors, à quel genre de public peut-on s’attendre ?

Un représentant de Gagosian a déclaré que la galerie s’attend à voir à Paris les mêmes grands collectionneurs privés et institutionnels qu’elle a également vu à Londres, tandis que Rubell a déclaré : « On a vraiment l’impression que les collectionneurs américains se tournent vers Paris. »

Sadie Coles, la fondatrice de la galerie éponyme basée à Londres, présente aux deux foires, a déclaré ARTactualités elle s’attend à une foule « plus locale » à Paris par rapport aux parieurs mondiaux de Frieze. Cela dit, elle pense également que les collectionneurs américains feront bonne figure.

Des collectionneurs américains ont signé plusieurs ventes importantes à Frieze, et plusieurs célébrités et noms éminents du monde de l’art d’outre-Atlantique ont été repérés, notamment Agnes Gund, Catherine Lagrange et Bill Murray, pour n’en citer que quelques-uns. Il semblerait que certains Américains soient également restés à l’étranger. Avant l’ouverture d’Art Basel, ARTactualités repéré les collectionneurs Robert Soros et Pamela Joyner dans les galeries du musée d’Orsay.

David Maupin, cofondateur de la galerie Lehmann Maupin, qui prépare son premier Art Basel Paris, a déclaré ARTactualités qu’il avait « entendu dire que beaucoup de nos clients américains assistaient [Paris] et un certain nombre de nos clients asiatiques également.

« Je m’attends à ce que tout le monde soit ici : des collectionneurs d’Europe, des États-Unis et d’Asie », a déclaré Lisa Offerman de la galerie LC Queisser, basée à Tbilissi. ARTactualités. « C’est l’une des foires d’art les plus mondiales avec un public mondial. »

Arianne Piper, conseillère artistique basée à Londres, pense que « l’élégance » de Paris attirera un autre type de collectionneur. « Chaque ville apporte sa propre énergie, et même si la foule à Londres est toujours dynamique, Paris possède une certaine élégance liée à son histoire culturelle profondément enracinée », a-t-elle déclaré. ARTactualités. « Il y a quelque chose de magique dans les deux villes, de différentes manières. Nous avons constaté une forte présence à Frieze, donc je suis impatient de voir si Paris peut l’emporter.

« Ce n’est pas un jeu à somme nulle »

Après avoir fait un reportage à Frieze la semaine dernière, je suis de plus en plus las de l’idée bien connue selon laquelle Londres et Paris se battent pour la suprématie du monde de l’art. Mais je devais demander.

« Je n’adhère pas à ce récit », a déclaré Piper. « Londres reste l’une des villes les plus passionnantes et culturellement dynamiques, même après le Brexit. Son multiculturalisme et son histoire en font un pôle artistique essentiel pour les collectionneurs mondiaux et surtout les artistes. Paris grandit, certes, mais plutôt que de rivaliser, je considère les deux villes comme complémentaires. Ils offrent chacun quelque chose de distinct et de précieux pour le marché de l’art, et les collectionneurs ont intérêt à s’engager dans les deux.

Rubell de Pace a également rejeté l’idée d’un statut déclinant de Londres : « Il y avait tellement d’enthousiasme à l’approche de l’ouverture de notre spectacle Robert Longo à Londres la semaine dernière et les gens étaient vraiment présents. Les centres d’art ne sont pas un jeu à somme nulle. Plus il y en a, plus on est de fous.

Qu’en pense Gagosian ? Un porte-parole de la galerie a déclaré ARTactualités« Paris est effectivement en plein essor, mais le Royaume-Uni est le troisième marché de l’art au monde et représente 18 % des ventes d’art mondiales, soit plus que le reste de l’Europe réunie. Un marché soutient l’autre, ce n’est donc pas un jeu à somme nulle.

J’ai demandé à quelques galeries pourquoi elles avaient décidé de s’inscrire aux deux salons. Gagosian a déclaré participer à toutes les foires organisées par Frieze et Art Basel. Maupin m’a dit que « Frieze est une foire importante pour nous car nous avons une galerie à Londres et beaucoup de nos artistes y sont basés, il est donc essentiel pour nous d’avoir une forte présence à la foire ».

« De la même manière, en tant que galerie possédant un avant-poste européen, il est important que nous continuions à trouver de nouvelles opportunités au-delà de Londres pour promouvoir le travail de nos artistes et établir de nouveaux liens », a-t-il ajouté.

Des œuvres « exceptionnelles » à Paris

Nouveauté cette année à Art Basel Paris, le secteur « Premise » regroupe neuf galeries présentant des « propositions curatoriales très singulières », y compris des œuvres réalisées avant 1900. « Oh La La ! est également une nouvelle initiative et invite les galeries à exposer des œuvres rarement vues dans leurs stands pendant 48 heures le vendredi et le samedi.

Contrairement à l’agencement reconfiguré de Frieze, qui a relégué les méga-galeries à l’arrière de la tente et a donné plus de visibilité aux petites et moyennes opérations à l’avant, les grandes galeries sont mises à l’honneur à Paris. Pace, Perrotin, Gladstone, Hauser & Wirth, White Cube et Gagosian attendent à l’entrée.

La galerie Lehmann Maupin a vendu l’intégralité de son stand de 14 peintures de Billy Childish (prix allant de 50 000 $ à 100 000 $) à Frieze. A Paris, elle présente une série de sculptures de Kader Attia, dont l’atelier sera simultanément présent au Louvre jusqu’en juin 2025 dans le cadre du programme « Les Invités du Louvre » du musée. Des œuvres d’Erwin Wurm, Calida Rawles, Teresita Fernández et Liza Lou seront également présentes sur le stand.

Après le stand Hauser & Wirth avec des œuvres de l’artiste américain Charles Gaines à Londres la semaine dernière, la galerie propose des pièces de Louise Bourgeois, Phillip Guston, Takesada Matsutani et Ed Clark.

Après le succès du stand de Pace inspiré de Rothko lors de la foire de l’année dernière, la galerie a invité l’artiste Paulina Olowska à organiser l’offre de la galerie cette année. Elle a inclus des œuvres de Lucas Samaras, Louise Nevelson et Kiki Smith. « Les artistes ont toujours une perspective unique sur le travail de leurs ancêtres et peuvent nous aider à voir les choses familières d’une nouvelle manière », a déclaré Rubell. ARTactualités.

Quant à Gagosian, le porte-parole de la galerie m’a indiqué que pour la première fois à Paris, sa présentation est en deux parties. Elle présente des « œuvres modernes exceptionnelles » de Picasso, Pollock, Frankenthaler, Fontana, Klein et Wesselmann, entre autres, au Grand Palais, et la galerie présente également plusieurs nouvelles œuvres contemporaines à son siège parisien voisin.