Art Basel Paris accueille une vague de nouvelles galeries

Lia Rumma, Milan, Naples

Dès les années 1960, un jeune couple de collectionneurs, Lia et Marcello Rumma, s’était déjà fait connaître en présentant des expositions, des événements et des publications centrés sur un jeune mouvement en plein essor : l’Arte Povera. Puis, en 1971, la galerie Lia Rumma ouvre ses portes à Naples avec une exposition de Joseph Kosuth – qu’elle représente toujours. Avec des espaces à Naples et Milan, la galerie a accompagné l’essor de la plupart des grands mouvements contemporains – Art minimal, Land art et Art conceptuel. Elle continue de travailler avec des artistes de premier plan, dont Michelangelo Pistoletto et Haim Steinbach.

Sprovieri, Londres

Le nom italien de Sprovieri évoque sa riche histoire transfrontalière. La galerie actuelle a été fondée à Londres en 2000, tout en héritant d’une histoire familiale qui a débuté à Rome en 1913. Aujourd’hui, elle représente de grands artistes internationaux, dont Pedro Cabrita Reis, Jimmie Durham et la succession de Jannis Kounellis. Dans le même temps, Sprovieri a conservé ses racines dans l’art italien d’après-guerre, comme en témoigne la récente exposition consacrée à Emilio Prini, le représentant italien de l’Arte Povera décédé en 2016 et qui, d’ailleurs, sera inclus dans l’Arte Povera. exposition lors d’Art Basel Paris, à la Bourse de Commerce – Collection Pinault.