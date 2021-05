Art Basel Hong Kong et l’Eurovision ramènent la scène artistique mondiale

Avec deux événements culturels majeurs organisés le week-end dernier, la scène artistique internationale a indiqué qu’elle n’avait pas l’intention de laisser une autre année être annulée par Covid. Art Basel Hong Kong, qui a eu lieu du 19 au 23 mai, a marqué le retour de l’une des foires d’art les plus vénérées au monde. Le spectacle est venu dans la foulée de Frieze New York, qui s’est tenue plus tôt ce mois-ci, qui était la première grande foire d’art en personne de New York depuis le début de la pandémie. Le très populaire concours Eurovision de la chanson en Europe est également revenu après une interruption d’un an. Tenue du 18 au 22 mai, la compétition a été regardée par près de 200 millions de téléspectateurs, dont un public en direct de 3 500 personnes, selon les organisateurs de l’émission. Après plus d’un an de rassemblements à grande échelle annulés dans le monde entier, les deux événements représentent un pas en avant significatif dans la quête d’une normalité post-pandémique, tout en mettant en évidence les différentes méthodes employées par l’Asie et l’Europe pour atteindre cet objectif.

Art Basel Hong Kong devient « hybride »

Avec son premier salon depuis plus d’un an, Art Basel est revenu sur la scène mondiale après avoir annulé ses trois spectacles annuels l’année dernière – Hong Kong en mars, sa foire phare à Bâle, en Suisse en juin, et Miami Beach, en Floride en décembre. Les trois événements sont de retour cette année avec le premier, Art Basel Hong Kong, qui lance un format «hybride» qui permet aux participants d’apparaître virtuellement ou en personne.

Art Basel Hong Kong 2021, qui a été déplacé de mars à mai, a lancé un format de foire «hybride». Mighuel Candela | Images SOPA | LightRocket | Getty Images

Des collectionneurs privés de plus de 30 pays et territoires ont assisté à des «visites virtuelles» de la foire, qui s’est tenue au Hong Kong Convention and Exhibition Centre. Plus de 100 galeries y ont participé, dont beaucoup se sont jointes via des stands satellites qui ont permis aux galeristes d’interagir avec les participants sans se rendre à Hong Kong. «Après avoir conçu notre plan de stand pour la foire, la galerie a expédié toutes les œuvres d’art à Hong Kong pour y être installées par l’équipe d’Art Basel, comme nous l’avons fait ces dernières années», a déclaré Valerie Carberry, associée chez Gray, Chicago, New York. « Comme nous n’avons pas pu nous rendre à Hong Kong pour assister nous-mêmes au salon, Art Basel nous a nommé un assistant de stand qui s’occupait du stand à notre place. » La galerie a prévu des réunions vidéo avant la foire pour préparer l’assistant, qui, selon Carberry, était « incroyablement professionnel … nous nous sentions bien représentés ».

Les masques faciaux sont apparus comme de nouvelles toiles à Art Basel Hong Kong 2021. Anthony Kwan | Divertissement Getty Images | Getty Images

Les participants peuvent également consulter les collections via salles de visionnage en ligne, qu’Art Basel a lancé l’année dernière. Selon Art Basel, les salles en ligne de l’exposition annulée à Hong Kong en 2020 ont présenté des œuvres de plus de 230 galeries et ont attiré quelque 250000 visiteurs. «Nous voulions tous être là en personne, bien sûr, mais être en mesure de transmettre des informations aux clients en temps réel, qui sont debout dans votre stand, était aussi proche que nous l’avons eu d’une expérience de foire d’art en personne depuis le début. de la pandémie », a déclaré Carberry. « Bien que nous n’ayons pas voyagé, nous nous sommes tous sentis un peu » décalés « par la suite, mais cela valait vraiment la peine d’exprimer à nos clients de Hong Kong à quel point nous apprécions leur entreprise et le soutien de notre programme. »

Retour du concours Eurovision de la chanson

L’annulation du concours Eurovision de la chanson de l’année dernière, ou Eurovision en abrégé, est peut-être ce qui a conduit le concours de cette année à recueillir son plus grand public depuis 2016. Le concours de chant, qui a débuté en 1956, oppose des artistes de la plupart des pays européens, 26 d’entre eux se qualifiant pour la grande finale. Le pays qui produit l’acte gagnant accueille la prochaine compétition. Cette année, le groupe de rock italien Maneskin a remporté le premier prix, garantissant que le concours sera organisé en Italie en 2022.

Le groupe de rock italien Maneskin a remporté l’Eurovision 2021, qui reposait sur la distanciation sociale et les tests pour garder les participants en bonne santé avant le spectacle. Soeren Stache | alliance d’image | alliance d’image | Getty Images

L’émission était en grande partie un événement en personne, la plupart des candidats étant apparus en direct de Rotterdam, aux Pays-Bas. L’Australienne Montaigne s’est produite via un enregistrement enregistré en raison de son incapacité à voyager en Europe, une première dans les 65 ans d’histoire de l’émission. Les participants portaient des masques et suivaient des mandats de distanciation sociale, et les candidats ont subi des tests Covid réguliers et isolés dans leur chambre d’hôtel, à moins qu’ils ne fassent de l’exercice, selon l’Eurovision. L’émission a également limité le nombre de spectateurs en direct présents. Pourtant, les 3500 personnes qui ont regardé en personne ont suffi à faire de l’Eurovision 2021 l’un des plus grands événements de divertissement en direct d’Europe depuis le début de la pandémie. Le concours annuel, qui captive l’Europe mais est largement inconnu du public américain, devrait être lancé aux États-Unis l’année prochaine sur NBC. Annoncé comme le « Concours de la chanson américaine », des interprètes de 50 États, cinq territoires américains et de Washington, DC, concourront pour le titre de la meilleure chanson originale, selon le site Web de l’Eurovision.

Ce qui nous attend

À l’exception d’Art Dubai, qui a débuté fin mars 2021, la plupart des grandes expositions d’art internationales qui devaient initialement avoir lieu avant mai ont été annulées. Il s’agit notamment de Frieze Los Angeles et des Pays-Bas Tefaf Maastricht, qui ont tous deux été reportés avant d’être annulés. Les foires d’Art Basel à Bâle et Miami Beach sont de retour sur les livres, bien que le salon suisse ait été déplacé de juin à septembre pour permettre en toute sécurité «au plus large public international possible d’y assister», selon le site Web de la foire. Une autre foire d’art internationale de premier plan, Frieze London, devrait revenir en octobre. On s’attend à ce que ces foires aient une forte participation en personne. Pourtant, les composants numériques d’Art Basel sont là pour rester, selon Marc Spiegler, directeur mondial d’Art Basel. «Nous avons développé toute une boîte à outils de techniques et tactiques permettant aux gens d’accéder au programme d’une galerie numériquement», a-t-il déclaré New York Times. « La pandémie nous a équipés pour faire un meilleur travail au service des collectionneurs qui ne peuvent pas y assister. » Le prochain concours Eurovision est prévu pour mai 2022. Bien que les détails n’aient pas été confirmés, spéculation en ligne sur les dates et les lieux a commencé. Hong Kong fait également pression avec des plans très médiatisés qui sont adaptés pour correspondre à l’approche conservatrice de la ville en matière de confinement de Covid. Fidèle à son surnom de «capitale artistique de l’Asie», la ville accueillera un certain nombre de festivals et de spectacles d’art, dont l’exposition d’art contemporain «Ink City» et le French May Arts Fest avec quelque 80 événements répartis dans toute la ville à travers Juin.

Un nouveau musée des arts visuels doit ouvrir cette année dans le nouveau bâtiment M + en forme de «T» de Hong Kong. PETER PARKS | AFP | Getty Images