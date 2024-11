Art Basel Hong Kong dévoile la liste des exposants 2025

Art Basel a dévoilé les exposants et les temps forts de la programmation de son édition 2025 de Hong Kong, qui s’ouvrira au public le 28 mars au Hong Kong Convention and Exhibition Center.

Les 2 025 galeries sont originaires de 42 pays et territoires, avec plus de la moitié de tous les participants originaires de la région Asie-Pacifique. Les 23 nouveaux exposants sont basés dans la région de la Grande Chine, en Inde, au Kosovo, au Guatemala, au Nigeria, en Afrique du Sud, en Australie, aux Émirats arabes unis, au Canada, en Autriche et au Royaume-Uni.

Parmi les galeries notables qui rejoindront en 2025 figurent Aeneas Bastian Fine Art (Berlin), Nicelle Beauchene Gallery (New York), Berry Campbell (New York), Blank Projects (Cape Town) et Millan (São Paulo). Parmi ceux qui ne reviendront pas à la foire figurent la Galerie Eva Presenhuber, Helly Nahmad, Edward Tyler Nahem et Lévy Gorvy Dayan, qui fermera son avant-poste de Hong Kong à la fin de l’année.

Pour la première fois, Art Basel Hong Kong collaborera avec l’espace indépendant hongkongais Para Site sur la programmation cinématographique de la foire. La foire accueillera également le premier MGM Discoveries Art Prize, qui comporte un prix en espèces à partager entre l’artiste et la galerie qui les présente, ainsi qu’une invitation à exposer à Macao.

« ‘La liste impressionnante de galeries participant à notre édition 2025 de Hong Kong renforce la position de la foire en tant que carrefour culturel et point d’ancrage vital dans les scènes artistiques en constante croissance d’Asie », a déclaré Angelle Siyang-Le, directrice d’Art Basel Hong Kong dans un communiqué. .

La liste complète des exposants pour l’Art Basel Hong Kong 2025 suit ci-dessous. Un astérisque signale les nouveaux participants.

Galeries

Découvertes

Connaissances

