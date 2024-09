Art Basel, Frieze et Tefaf s’engagent à réduire de moitié leurs émissions de carbone d’ici 2030

Les organisateurs de plus de 40 foires d’art, dont Art Basel, Frieze et Tefaf, se sont engagés à réduire de moitié leurs émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030 dans le cadre d’une nouvelle alliance formée par Gallery Climate Coalition (GCC). Cet engagement coïncide avec la Climate Week NYC, le plus grand événement annuel de ce type (jusqu’au 29 septembre).

Les données fournies par le GCC ont révélé que, pour une galerie d’art commerciale de taille moyenne, un tiers des émissions annuelles de carbone étaient liées aux activités entourant les foires d’art. Le transport aérien (d’œuvres d’art et de personnes) en est la principale cause, tandis que ces événements éphémères, dont beaucoup se déroulent dans des structures temporaires, ont leurs propres problèmes, notamment les matériaux à usage unique et la consommation d’énergie.

« Les foires ne sont pas directement responsables de toutes les émissions, mais en tant qu’hôtes, elles ont la responsabilité d’encourager les exposants à les réduire », explique Heath Lowndes, directeur du GCC. Il suggère d’inciter les galeries à utiliser le transport routier ou maritime, par exemple en offrant à ces envois un accès prioritaire aux événements, tandis que les foires elles-mêmes pourraient évaluer leur propre efficacité énergétique. Une boîte à outils pour la responsabilité environnementale, conçue par le GCC, note que le festival de musique de Glastonbury de cette année a bénéficié d’une source d’énergie renouvelable – une éolienne de 28 mètres de haut créée par Octopus Energy – et demande : « Pourriez-vous introduire quelque chose de similaire à votre foire ? »

Il s’agit d’un moment rare de collaboration entre les grandes franchises, mais, selon Lowndes, « il ne s’agit pas seulement des grands événements », avec des foires plus petites comme Chart à Copenhague et la nouvelle foire Stage à Bregenz parmi les signataires. The Art Assembly, un groupe qui organise trois foires en Asie (à Singapour, Taipei et Tokyo), n’est pas encore inclus. Le cofondateur Magnus Renfrew explique que l’entreprise a travaillé avec un consultant spécialisé en développement durable et a pris plusieurs mesures au cours des dernières années, notamment « l’adoption d’un éclairage LED à faible consommation d’énergie en standard ». Maintenant, dit-il, « nous sommes en mesure d’envisager de rejoindre le GCC pour approfondir et améliorer nos efforts existants ».

Le marché de l’art a déjà mis en place une mesure incitative pour lutter contre le changement climatique, grâce à l’assureur international AXA XL et au courtier géant Marsh, qui proposent des tarifs réduits aux clients qui « démontrent une durabilité environnementale dans leurs stratégies de gestion des risques », selon un communiqué de l’entreprise. Le produit, appelé Specie Balance, offre une couverture pour des actifs de grande valeur jusqu’à 500 millions de dollars, y compris des œuvres d’art, et a été développé en collaboration avec Rokbox, une entreprise fondée en 2014 et spécialisée dans les caisses d’expédition réutilisables. L’utilisation de son réseau de 15 hubs, appelé Rokbox Loop, est considérée comme une pratique durable, selon l’assureur. Les réductions de tarifs exactes varient en fonction de chaque collection, mais seront « convaincantes », selon le fondateur de Rokbox, Andrew Stramentov.

« Le chevalier, la mort et le diable » (1513) d’Albrecht Dürer

Une gravure sur cuivre d’Albrecht Dürer, retrouvée dans une décharge en 2011, a été vendue aux enchères dans le Staffordshire, dans les West Midlands, pour 26 500 £ (34 476 £ avec les frais) le 18 septembre. Identifiée comme une épreuve de la gravure maîtresse de Dürer « Le chevalier, la mort et le diable » (1513), l’image encadrée a été repérée à l’origine par Mat Winter, alors âgé de 11 ans, qui a récemment décidé de faire évaluer l’œuvre par un expert. Jim Spencer, directeur de Rare Book Auctions, explique qu’en voyant l’épreuve : « J’ai su qu’elle était exacte. J’ai appelé le British Museum dans les minutes qui ont suivi. »

Avec l’aide du musée, Spencer a identifié que l’œuvre se rapproche le plus d’une version conservée dans la Frick Collection de New York (elle présente une éraflure similaire sur la tête d’un cheval, qui a disparu des éditions ultérieures), bien que l’œuvre de Winter soit collée sur un support, il n’est donc pas possible de voir si elle porte le filigrane qui authentifie normalement une estampe de Dürer. Son état est par ailleurs généralement bon, déclare Spencer : « Pour un morceau de papier des années 1500, il n’a pas trop souffert. » L’estampe a été proposée dans le cadre d’une vente aux enchères en ligne chronométrée pour un montant compris entre 10 000 et 20 000 £ et a été achetée par un enchérisseur allemand.

« Making it Home » (2022) d’Alfredo et Isabel Aquilizan © Félicité Jenkins

La galerie Ames Yavuz, basée à Sydney et à Singapour, ouvrira l’an prochain à Londres sa première antenne européenne. Cette initiative de la spécialiste des œuvres d’artistes autochtones d’Australie et d’Asie du Sud-Est vise à les intégrer dans la conversation autour de l’art contemporain international, explique Can Yavuz, son directeur fondateur.

L’exposition inaugurale, prévue pour février 2025, sera la première à Londres pour le duo philippin Isabel & Alfredo Aquilizan, mari et femme, avec des œuvres liées à « l’appartenance, l’identité, les voyages et le déplacement », explique Yavuz. Il confirme que les prochaines expositions personnelles incluront le peintre aborigène australien Vincent Namatjira, dont le portrait typiquement subversif de la magnat minière australienne Gina Rinehart a suscité la controverse plus tôt cette année. Selon des informations de presse, Rinehart avait initialement voulu que ce portrait soit retiré d’une exposition à la National Gallery of Australia, mais en vain.

Des œuvres de Lawrence Calcagno exposées à la galerie Amar de Londres

La galerie Amar de Londres ouvre cette semaine une exposition consacrée à l’artiste abstrait italo-américain largement méconnu Lawrence Calcagno (1913-1993), une collaboration avec 203 Fine Art à Taos, au Nouveau-Mexique.

Après avoir servi dans l’armée de l’air américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, Calcagno, avec l’aide du GI Bill de 1944 qui soutenait les anciens combattants, s’inscrit plus tard à la California School of Fine Arts, où il suit les cours de Mark Rothko et de Clyfford Still. Calcagno s’installe ensuite à Paris où il entame une relation durable avec le peintre afro-américain Beauford Delaney (1901-1979), à une époque où les relations homosexuelles et les mariages interraciaux étaient tous deux illégaux dans une grande partie des États-Unis.

Calcagno est revenu aux États-Unis et a connu du succès de son vivant, notamment lors de biennales et d’expositions dans des musées, mais « il a été largement négligé en raison de sa sexualité et de son soutien aux artistes de couleur », explique le fondateur de la galerie, Amar Singh. L’exposition personnelle, la première de Calcagno au Royaume-Uni, comprend des peintures (30 000 à 120 000 dollars) et des œuvres sur papier (9 500 à 18 000 dollars). Singh indique que des ventes ont déjà été réalisées auprès d’acheteurs privés ainsi que d’un musée américain (Réédition, jusqu’au 3 novembre).

