Art Basel annonce les moments forts de sa prochaine exposition à Hong Kong

FR | 简 | 繁

Art Basel annonce les points forts de son prochain salon à Hong Kong, y compris des détails sur ses secteurs d’exposition élargis Encounters et Kabinett, ainsi qu’une programmation ambitieuse sur place et dans toute la ville.

La programmation d’Art Basel Hong Kong approfondira encore le dialogue étroit du salon avec sa ville et sa région hôtes, en présentant un éventail kaléidoscopique de projets à la fois au Hong Kong Convention and Exhibition Centre (HKCEC) et au-delà.

Encounters, le secteur d’exposition dédié aux projets d’envergure, comprendra 16 œuvres d’art, dont 11 réalisées spécialement pour la foire ; dans le cadre du secteur, une installation hors site du célèbre artiste australien Daniel Boyd sera exposée à Pacific Place, avec le soutien de Swire Properties, partenaire officiel des rencontres hors site

Kabinett, le secteur proposant des présentations thématiques sur les stands des galeries participantes, comprendra 33 projets – le nombre le plus élevé dans l’histoire de la foire – avec un fort accent sur les présentations personnelles historiques et contemporaines d’Asie.

Gratuits pour le public, les programmes Conversations et Film se dérouleront tous deux dans un auditorium dédié du HKCEC, offrant au public une occasion unique de participer à des discussions stimulantes et de visionner des films d’artistes en un seul endroit ; De plus, Conversations fera une tournée en Chine continentale avant le spectacle avec des événements hors site à Shanghai et Guangzhou à partir de janvier.

Co-commandé par Art Basel et M+ et présenté par UBS, un « film architectural » in situ de l’artiste et cinéaste Yang Fudong sera présenté sur la façade M+ à partir du 22 mars 2024, créant une expérience artistique captivante pour les visiteurs et les locaux.

Art Basel Hong Kong, dont le partenaire principal mondial est UBS, se tiendra au Hong Kong Convention and Exhibition Centre (HKCEC) du 28 au 30 mars 2024, avec des journées d’avant-première les 26 et 27 mars.

Réunissant 243 galeries de premier plan de 40 pays et territoires, l’édition 2024 d’Art Basel Hong Kong marque le retour du salon à l’échelle d’avant la pandémie, avec 66 exposants supplémentaires participant au salon par rapport à l’année dernière. Définie par une extraordinaire diversité de voix artistiques présentées dans le cadre de ses cinq secteurs d’exposition, de ses programmes Conversations et Films, ainsi que de ses collaborations avec les institutions culturelles de la ville, Art Basel Hong Kong servira une fois de plus de plateforme de dialogue, de découverte , et d’échange transculturel, solidement ancrés dans la ville hôte d’Art Basel dans la région.

Rencontres

Des rencontres organisées par Alexie Glass-Kantor, directrice exécutive d’Artspace Sydney, présentera 16 projets à grande échelle réalisés par des artistes issus d’un large spectre géographique, sous le thème « Je fais partie de tout ce que j’ai rencontré ». Le secteur comprendra 11 œuvres réalisées spécialement pour la foireun nombre encore inégalé depuis l’introduction du secteur en 2013. Les faits saillants comprennent :

Sphères contingentes (2020, 2022) de l’artiste sud-coréen Haegue Yang un ensemble de deux sculptures anthropomorphes en ratan reliant et fusionnant les codes visuels du Binakol, un motif utilisé dans les textiles traditionnels aux Philippines, et de l’Op art des années 1960, présenté par Galerie Kukje (Séoul, Busan), kurimanzutto (Mexico, New York) et Galerie Chantal Crousel (Paris)

un ensemble de deux sculptures anthropomorphes en ratan reliant et fusionnant les codes visuels du Binakol, un motif utilisé dans les textiles traditionnels aux Philippines, et de l’Op art des années 1960, présenté par (Séoul, Busan), (Mexico, New York) et (Paris) Copie de Copie de Copie de Copie (2024) de l’artiste basé à Hong Kong Mak2 une installation impressionnante mais ludique, réalisée spécialement pour l’édition 2024 d’Art Basel Hong Kong, composée de deux stands de foire reliés de haut en haut et explorant des idées de duplication, d’évolution et de simulation, présentée par de Sarthe (Hong Kong)

une installation impressionnante mais ludique, réalisée spécialement pour l’édition 2024 d’Art Basel Hong Kong, composée de deux stands de foire reliés de haut en haut et explorant des idées de duplication, d’évolution et de simulation, présentée par (Hong Kong) Forêt de Larrakitj (2024) de l’artiste australien Naminapu Maymuru-Blanc une installation réalisée spécialement pour l’exposition et composée de plusieurs vases oblongs faisant référence aux rites funéraires, à la cosmologie et à la tradition picturale de la communauté de l’artiste, les Yolŋu d’Australie du Nord, présentée par Sullivan+Strumpf (Sydney, Melbourne)

une installation réalisée spécialement pour l’exposition et composée de plusieurs vases oblongs faisant référence aux rites funéraires, à la cosmologie et à la tradition picturale de la communauté de l’artiste, les Yolŋu d’Australie du Nord, présentée par (Sydney, Melbourne) Étude de vent (Courbe de Hilbert) (2022-2023) par l’artiste indien Jitish Kallat une suite de dessins complexes à grande échelle réalisés avec du feu, du vent, de la fumée et de l’encre, faisant référence aux courbes fractales continues remplissant l’espace formulées par le mathématicien David Hilbert en 1891, et présentées en première à l’exposition, présentée par Temple (Paris, Bruxelles, New York)

une suite de dessins complexes à grande échelle réalisés avec du feu, du vent, de la fumée et de l’encre, faisant référence aux courbes fractales continues remplissant l’espace formulées par le mathématicien David Hilbert en 1891, et présentées en première à l’exposition, présentée par (Paris, Bruxelles, New York) L’amitié d’abord (2024) de l’artiste singapourien Ming Wongune installation sculpturale réalisée spécialement pour le secteur Rencontres de l’exposition, composée de deux demi-sphères servant de surfaces de projection d’images d’archives liées à l’utilisation du tennis de table comme outil diplomatique par les États-Unis et la Chine depuis les années 1970, illustrant l’intérêt de l’artiste pour la relation entre les deux pays, présentée par Beaux-Arts d’Ota (Shanghai, Singapour, Tokyo)

En outre, un projet de rencontres hors site réalisé par un artiste autochtone basé à Sydney Daniel Boyd sera visible au Pacific Place de Hong Kong. Les créations artistiques de Boyd utilisent les points comme élément à la fois visuel et conceptuel et explorent les thèmes de l’identité, de la mémoire, de la perception et de l’histoire. Le projet est présenté par Galerie Kukje et Gare (Melbourne, Sydney), et soutenu par Swire Properties, partenaire officiel des rencontres hors site.

Pour la liste complète des artistes et galeries participants, veuillez visiter artbasel.com/hong-kong/encounters.

Kabinette

Un nombre record de 33 galeries participera à Kabinett, le secteur des présentations thématiques au sein des stands principaux des galeries, avec un fort accent sur les projets solo de la région Asie-Pacifique. Les points forts incluent :

Espace d’art aux mille plateaux (Chengdu) présentant une installation d’un artiste chinois Bi Rongrong explorant l’interaction entre les motifs de différentes villes et cultures, Internet, les souvenirs personnels et l’environnement de l’artiste

(Chengdu) présentant une installation d’un artiste chinois explorant l’interaction entre les motifs de différentes villes et cultures, Internet, les souvenirs personnels et l’environnement de l’artiste Galerie Johyun (Busan) présentant une récente série de peintures du regretté maître sud-coréen Parc Seo-Bo mettant en valeur la physicalité, le rythme et la technique remarquables qui définissent le travail de l’artiste

(Busan) présentant une récente série de peintures du regretté maître sud-coréen mettant en valeur la physicalité, le rythme et la technique remarquables qui définissent le travail de l’artiste Rue Héraut (Londres) présentant des peintures à l’acrylique et à l’encre d’un artiste né à Hong Kong et basé à Londres Cary Kwok mettant en lumière l’exploration cinématographique de Kwok sur l’interaction queer, la domesticité et l’histoire de l’art

(Londres) présentant des peintures à l’acrylique et à l’encre d’un artiste né à Hong Kong et basé à Londres mettant en lumière l’exploration cinématographique de Kwok sur l’interaction queer, la domesticité et l’histoire de l’art Galerie Yavuz (Singapour, Sydney) présentant de nouvelles œuvres d’un artiste thaïlandais de premier plan Pinaree Sanpitak illustrant son exploration de longue date des structures et des matériaux organiques, ainsi que la dualité entre le sacré et le profane

(Singapour, Sydney) présentant de nouvelles œuvres d’un artiste thaïlandais de premier plan illustrant son exploration de longue date des structures et des matériaux organiques, ainsi que la dualité entre le sacré et le profane Jessica Silverman (San Francisco) présentant une suite de peintures de l’artiste américain Loïe Hollowell explorant la sexualité, la reproduction et la spiritualité

(San Francisco) présentant une suite de peintures de l’artiste américain explorant la sexualité, la reproduction et la spiritualité Annely Juda Beaux-Arts (Londres) présentant des œuvres sur papier d’un artiste d’avant-garde russe Kasimir Malevitch réalisés entre 1913 et le début des années 1920, ainsi que des œuvres de Alexandre Rodtchenko, Alexandra Exter, Naum Gabo, Elena Semenovaet Gustav Klucistous contributeurs influents à l’art non objectif

Pour consulter la liste complète des artistes et galeries participants, veuillez visiter artbasel.com/hong-kong/kabinett.

Film

Organisé par artiste multimédia et producteur de films Li Zhenhua, le programme cinématographique comprendra dix projections inspirantes et comprendra des collaborations avec la chaîne vidéo culturelle Nowness Asia, ainsi qu’avec Videotage, l’une des principales organisations à but non lucratif de la région dédiée à l’art vidéo. Du 27 au 30 mars, le programme se déroulera sur place au HKCEC. Les points forts incluent :

Une nouvelle vieille pièce (2021) du cinéaste chinois Qiu Jiongjiong l’histoire d’un clown éminent se remémorant sa vie, dans le contexte de l’histoire tumultueuse de la Chine au XXe siècle, présentée par Galerie des étoiles (Pékin)

l’histoire d’un clown éminent se remémorant sa vie, dans le contexte de l’histoire tumultueuse de la Chine au XXe siècle, présentée par (Pékin) Sexe (2021), première œuvre cinématographique majeure de l’artiste allemande Anne Imhof, composée de séquences créées lors du premier chapitre de son cycle de performances éponyme à la Tate Modern en mars 2019 et caractérisée par le langage visuel sombre et incomparable de l’artiste, présentée par Sprüth Magers (Berlin, Londres, Los Angeles, New York)

(Berlin, Londres, Los Angeles, New York) Désolé pour la réponse tardive (2021), une animation monocanal créée par l’artiste hongkongais Wong Ping, s’appuyant sur ses histoires et journaux personnels, se plongeant dans les aspirations et les angoisses vécues par les habitants de la ville, présentée par Kiang Malingue (Hong Kong)

(Hong Kong) Routes de fil – Chapitre IV (2014) de l’artiste sud-coréenne Kimsooja, un film 16 mm qui réfléchit sur les liens entre les textiles – un matériau que Kimsooja est particulièrement connue pour utiliser dans sa pratique – et d’autres médiums et disciplines, comme la performance et l’architecture, présenté par Galerie Axel Vervoordt (Hong Kong, Anvers)

(Hong Kong, Anvers) Sacrifice inutile (2022-2023), un film de l’artiste suédoise Anna Uddenberg, dans lequel elle enquête sur les tropes de sa pratique tels que la culture corporelle, la spiritualité, la classe, le goût et l’influence des nouvelles technologies sur l’expression de soi, présenté par Kraupa-Tuskany Zeidler (Berlin)

La programmation Film est librement accessible au public. Pour voir la liste complète des artistes et galeries participants, veuillez visiter artbasel.com/hongkong/film.

Conversations

Se déroulant à l’auditorium du HKCEC du 27 au 30 mars et organisé par Stephanie Bailey, écrivaine, éditrice et conseillère et rédactrice en contenu pour l’Asie à Art Basel, Conversations offrira aux participants une plateforme de dialogues dynamiques entre des acteurs clés du monde des arts et de la culture. Le programme comprend 11 panels et conférenciers venus de plus de 15 pays et territoires. Les points forts incluent :