Art Basel annonce les exposants et les premiers temps forts de son salon de Hong Kong 2025

Art Basel annonce les exposants et les premiers temps forts de son exposition 2025 à Hong Kong, proposant un programme revigorant qui connecte avec la ville ainsi qu’avec des publics nouveaux et anciens

242 galeries de classe mondiale provenant de 42 pays et territoires se réuniront pour présenter leurs plus beaux programmes, confirmant une fois de plus le rôle de la foire en tant que première destination pour découvrir l’art contemporain de classe mondiale en Asie.

Plus de la moitié des galeries sont originaires de la région Asie-Pacifique, ce qui souligne l’engagement de la foire à défendre les voix artistiques de la région.

Une liste passionnante de 23 nouvelles galeries d’Inde, d’Australie, du Kosovo, du Guatemala, du Nigeria, d’Afrique du Sud, des États-Unis, du Royaume-Uni, d’Allemagne et de la région de la Grande Chine participeront à l’exposition, apportant de nouvelles perspectives et une diversité artistique à la foire. .

Pour la première fois, la foire s’associera à Para Site, l’institution artistique indépendante de Hong Kong, pour piloter la direction curatoriale du programme de films publics, reflétant la collaboration continue d’Art Basel avec la scène artistique locale.

Dédiée au soutien des artistes émergents, l’édition inaugurale du MGM Discoveries Art Prize récompensera son premier lauréat en 2025 avec un prix en espèces à partager entre l’artiste et la galerie qui le présente à l’exposition, ainsi qu’une opportunité d’exposer à Macao.

Co-commandée par Art Basel et M+, et présentée par UBS, la façade M+ présentera l’œuvre de Ho Tzu Nyen Charades nocturnesune réimagination de scènes de films emblématiques de Hong Kong à travers l’animation.

Propulsant une riche semaine d’expositions et d’événements culturels dans la ville, Art Basel Hong Kong, dont le partenaire principal mondial est UBS, se tiendra au Hong Kong Convention and Exhibition Centre (HKCEC) du 28 au 30 mars 2025, avec des journées d’avant-première. les 26 et 27 mars 2025.

Art Basel a le plaisir d’annoncer les exposants participants et les détails clés de son édition 2025 à Hong Kong, qui se déroulera du 28-30 mars 2025au Centre de congrès et d’expositions de Hong Kong (HKCEC). Cette édition comportera 242 galeries depuis 42 pays et territoiresprésentant un large éventail de pratiques artistiques qui reflètent l’engagement de la foire en faveur de la diversité mondiale et de la représentation régionale. Plus de la moitié des galeries participantes viennent de la région Asie-Pacifique, soulignant le rôle vital d’Art Basel en tant que plate-forme pour la scène artistique dynamique de la région.

Les secteurs clés du salon comprennent Galeriesle principal secteur des galeries établies et de premier ordre ; Découvertesqui met en lumière les projets solo d’artistes émergents ; et Connaissancesproposant des projets sélectionnés par des artistes de toute l’Asie et de la région Asie-Pacifique.

Cette année, le secteur des galeries présentera un riche mélange d’exposants de toute la région Asie-Pacifique, notamment des galeries émergentes, de taille moyenne et de premier ordre du Japon, de Corée, d’Inde, de Singapour, de Thaïlande, de Turquie et d’Australie.. Les présentations solo notables dans le secteur des galeries incluent Lawrie Shabibi (Dubaï), Rossi & Rossi (Hong Kong), P420 (Bologne) et Ronchini Gallery (Londres). En plus, Insights présentera des présentations de photographies historiques d’Asieavec des contributions de Flowers Gallery (Hong Kong, Londres), Each Modern (Taipei), Takuro Someya Contemporary Art (Tokyo), Yutaka Kikutake Gallery (Tokyo) et The Drawing Room (Manille). Le secteur Découvertes proposera une sélection passionnante de galeries émergentes, avec des participants venus de divers endroits allant de Pékin à Pristina.

Le salon accueillera 23 nouveaux venus tous secteurs confondusavec des exposants du Cap, de Berlin et de New York rejoignant Galleries, tandis qu’Insights présentera de nouveaux arrivants de Hong Kong, Noida et Melbourne. Huit galeries entreront dans le secteur principal de la foire, provenant de la région de la Grande Chine, ainsi que de l’Inde, des Émirats arabes unis, du Canada, de l’Autriche et du Royaume-Uni. soulignant l’engagement d’Art Basel Hong Kong en faveur de la croissance régionale.

Angelle Siyang-Le, directrice d’Art Basel Hong Konga déclaré : « La liste impressionnante de galeries participant à notre édition 2025 de Hong Kong renforce la position de la foire en tant que carrefour culturel et point d’ancrage vital dans les scènes artistiques en constante croissance d’Asie. Nous nous engageons à continuer de renforcer nos liens avec la scène artistique locale et ses étoiles montantes – notre collaboration avec la principale organisation locale à but non lucratif Para Site pour le programme de films publics est une première historique, tandis que le MGM Discoveries Art Prize honorera sa première gagnant lors du salon l’année prochaine. Selon l’enquête Art Basel et UBS sur la collecte mondiale 2024 récemment publiée, les HNWI de Chine continentale ont déclaré les dépenses les plus élevées en art et en antiquités en 2023 et au premier semestre 2024, soit plus du double de toute autre région, renforçant encore nos perspectives positives pour ce mois de mars. .’

