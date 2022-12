Art Basel 2022 : Masques retirés, portefeuilles sortis

Mais les Péreze et leurs principaux conseillers artistiques, la directrice de leur collection, Patricia Hanna, et sa conservatrice adjointe et gestionnaire, Anelys Alvarez, ont rattrapé le temps perdu, accumulant plus d’une douzaine d’achats dans les premières heures de la foire. Jorge Pérez s’est déplacé de stand en stand comme un requin de l’art, ne s’arrêtant que pour saluer brièvement de vieux amis et artistes avant de donner son approbation finale aux œuvres mises en attente avant la foire – ou achetées directement – y compris une peinture de 80 000 $ de Katherine Bradford à la galerie Canada du centre-ville de Manhattan et deux photographies de 50 000 $ de Carrie Mae Weems à la Galerie Barbara Thumm de Berlin.

Mais l’itinéraire tracé par ses conseillers était continuellement détourné alors que Pérez se précipitait pour voir de nouvelles œuvres qui attiraient son attention. Au moment de choisir entre trois tableaux d’Ana Prata à la galerie Isla Flotante de Buenos Aires, Pérez a rapidement pointé le doigt sur chacun d’eux et a annoncé lequel était le n° 1, le n° 2 et le n° 3. Lui, sa femme et leurs conseillers ont alors tous simultanément jeté les doigts sur l’aire de jeux. -style pour indiquer quelle pièce ils pensaient être la plus forte.