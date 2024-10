Art 2D de la semaine : Haiyang

Haiyang est un concepteur passionné par les cultures mystérieuses. La curiosité pour le monde qui l’entoure est sa principale inspiration, mais il aime également utiliser des éléments de l’histoire dans ses mondes magiques pour les rendre plus réalistes.

Ashiya

(Crédit image : Haiyang)

« Ashiya est le personnage principal de mon univers personnel. C’est une Onmyoji de Harima.

Hamaya Rin

(Crédit image : Haiyang)

« La famille de Rin est ancienne et mystérieuse. Tous les 100 ans, il y aura un sorcier dans la famille qui pourra dessiner la flèche Hamaya transmise depuis les temps anciens. Rin l’a dessiné quand elle avait 14 ans.

Ashina

(Crédit image : Haiyang)

«Ashina est la demi-sœur d’Ashiya. Quand elles étaient jeunes, leur famille a été anéantie par des forces hostiles et les sœurs ont été séparées sur le champ de bataille, mais le lien du sang les a toujours rapprochées.

Ashiya revient

(Crédit image : Haiyang)

« Dans l’Orient ancien, le légendaire renard à neuf queues est bien connu et semble avoir vécu près de 1 000 ans. Ici, Ashiya rencontre le renard pour la première fois, avec une bataille à l’horizon.

