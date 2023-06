Arslanbek Makhmudov sur Anthony Joshua, Tyson Fury et plus: « Mon objectif est de détruire tout le monde » | Nouvelles de boxe

Arslanbek Makhmudov pense qu’il a un avantage sur Anthony Joshua.

En tant qu’amateur, il a battu deux adversaires internationaux qui ont tous deux battu Joshua; Mihai Nistor et Mahammadrasul Majidov.

En fait, Makhmudov a assommé Nistor, le Roumain qui a été le premier homme à arrêter AJ.

Arslanbek Makhmudov pourrait être sur une trajectoire de collision avec Tyson Fury après sa dernière victoire impitoyable par KO contre Michael Wallisch.



« J’aimerais me battre avec Joshua », a déclaré Makhmudov Sports du ciel. « Peut-être que cela me donne un avantage bien sûr.

« C’est intéressant. Comment il a perdu contre deux adversaires, j’ai battu ces deux adversaires, c’est intéressant. Nous avons déjà une histoire. Ça va être un combat intéressant. »

Makhmudov est un poids lourd connu pour sa puissance de frappe redoutable et pour se livrer à l’occasion au conditionnement physique par sledgehammer.

« Il m’a fait mal mais c’est normal », a-t-il ri, déconcertant.

Makhmudov affronte son compatriote poids lourd invaincu Raphael Akpejiori sur le projet de loi à Tolède avec Jared Anderson contre Charles Martin, en direct sur Sports du ciel aux premières heures du dimanche matin.

« Mon objectif est de faire mon travail », a déclaré Makhmudov. « Si je fais bien mon travail, un KO arrive. »

Arslanbek Makhmudov peut-il déranger les meilleurs poids lourds du monde ?





Né à Mozdok, en Russie, et basé au Canada, Makhmudov cherche à se frayer un chemin dans la course au titre mondial.

« Tous mes combats sont un message à mes rivaux. C’est ma motivation d’être le meilleur au monde. Je pense que c’est normal pour tous les sportifs », a-t-il déclaré. « Tous les sportifs veulent être les meilleurs au monde. C’est mon objectif d’être le meilleur et le premier au monde, de montrer que je peux le faire.

« Mon oncle m’a amené dans une salle de boxe et m’a dit que tu serais comme Muhammad Ali et Mike Tyson. Je me souviens de ses paroles et c’est toujours mon objectif. »

Il veut déterminer un combat pour le championnat « dès que possible », bien qu’il soupçonne que cela ne viendra pas contre le détenteur du titre WBC Tyson Fury.

« Je ne pense pas parce qu’ils doivent se battre avec [Oleksandr] Usik. Mais bien sûr, si j’ai cette opportunité, pourquoi pas? », A déclaré Makhmudov.

« Ils me donnent un adversaire, je vais me battre, c’est tout. Mon objectif est de détruire tout le monde. C’est tout. »

Regardez Arslanbek Makhmudov contre Raphael Akpejiori et Jared Anderson contre Charles Martin en direct sur Sports du ciel aux premières heures du dimanche matin.