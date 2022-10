Arslan Goni laisse tomber une adorable vidéo sur l’anniversaire de “l’amour” de Sussanne Khan, dit “quand j’avais mal…”

À l’occasion de l’anniversaire de “l’amour” de Sussanne Khan, mercredi, son amoureux Arslan Goni a partagé une photo vidéo avec l’architecte d’intérieur et a écrit une note touchante.

Partageant la vidéo, il a écrit : “Joyeux anniversaire mon amour… J’ai tout mis là-bas. Au cours des deux dernières années, j’ai ressenti les mêmes émotions que d’habitude juste quand j’étais heureux, j’étais plus heureux quand j’étais triste, je J’étais moins triste et quand j’avais mal j’avais la force de le supporter….. Je veux remercier ton amour. Et je prie pour que l’enfant en toi reste toujours vivant et répande le bonheur. Beaucoup d’amour et de bonheur. Heureux heureux anniversaire. Ps je ne pouvais pas mettre d’autre chanson parce que c’était la chanson de l’année.”





Arslan a également publié une vidéo présentant ses adorables moments passés avec Sussanne. Le vœu d’Arslan amena un sourire sur le visage de Sussanne. En lui répondant, elle a commenté: “Je suis tellement reconnaissante et reconnaissante parce que tu m’as appris à voler sans relâche et à faire ressortir mon meilleur” moi “… mon Babyjaan, c’est tout parce que uuuu.”



À l’occasion de son 44e anniversaire, Sussanne a déposé une photo d’elle-même et de ses deux fils – Hrehaan Roshan et Hridhaan Roshan et a remercié les garçons de l’avoir “choisie” comme mère. “Tellement peur de vieillir. Je ne suis bon qu’à être jeune… Alors je joue au jeu des chiffres. Pour trouver un moyen de dire… la vie vient de commencer… (émojis visage d’ange et cœur noir) alors n’arrêtera pas ce train et ne changera pas une minute l’endroit où je suis… Merci la vie, merci d’avoir fait de moi ce que je suis. Avec tous les défauts et les cicatrices, je porte fièrement mon armure”, a-t-elle écrit. .

Elle a également ajouté les hashtags qui n’arrêteront jamais ce train et plus vieux mais plus jeune. Sussanne a également écrit pour ses fils : “PS merci Raystar et Ridzsky de m’avoir choisie comme maman… et de me garder pour toujours ‘moi’.”

Lis: Sussanne Khan qualifie la petite amie de l’ex-mari Hrithik Roshan, Saba Azad, de “super cool, extrêmement talentueuse”

Sussanne, fille de l’acteur Sanjay Khan, a épousé Hrithik Roshan en décembre 2000. Le couple a deux fils – Hrehaan (né en 2006) et Hridhaan (né en 2008). Hrithik et Sussanne ont divorcé en 2014. Les choses sont cordiales entre eux depuis leur séparation et ils continuent à coparentalité leurs fils. (Avec les entrées de l’ANI)