Arshdeep Singh ne peut pas obtenir “Melbourne” sur Instagram et les fans se demandent pourquoi

Arshdeep Singh nous trolle-t-il tous avec ses fautes de frappe délibérées ? C’est l’une des pensées qui ont traversé l’esprit de nombreux fans de cricket qui se sont connectés à Instagram jeudi pour vérifier les photos de voyage du jeune meneur indien à Melbourne. L’Inde et le Pakistan doivent s’affronter lors d’une rencontre très attendue de la Coupe du monde T20 au MCG dimanche.

Singh, sur son compte Instagram officiel, a partagé une photo du vol et l’a sous-titrée: “Mailborn it is.” Dans une autre histoire Instagram, le joueur de cricket a photographié l’horizon de Melbourne et a écrit: “Male-bone”.

Les histoires Instagram chargées de fautes de frappe d’Arshdeep Singh ont attiré beaucoup d’attention de la part des fans de cricket qui ont suivi le jeune pour ses “mauvaises” compétences en anglais.

arshu paaji yaar 😭 pic.twitter.com/wXX6ZxDcLQ – Kaajukatla (@kaajukatla) 20 octobre 2022

Lisez aussi: «La pluie a gagné»: le match de Coupe du monde Inde-Pakistan T20 pourrait être un lavage et les fans se déchirent

Alors que certains se demandaient si Singh avait réalisé son erreur de recrue dans le premier message, mais avait quand même pris la gaffe sur le menton en répétant la faute de frappe plutôt ironiquement dans l’histoire suivante comme un clapback aux fans qui le traînaient sur les plateformes de médias sociaux.

dusra ironiquement hai trolling ke baad, pehla glti salut thi — r/idc. (@dudeitokay) 20 octobre 2022

Ou peut-être était-ce une vengeance servie froide ?

C’est la revanche d’Arshdeep pour les Australiens qui le prononcent Poon-jab. – Ashish Acharya (@thenucleardoc) 20 octobre 2022

Voici ce que le jeune a posté sur Instagram :





Mais les prouesses d’Arshdeep Singh en anglais sont le moindre des soucis pour les fans qui attendent avec impatience le match à indice d’octane élevé entre les grands rivaux le 23 octobre. D’une part, il se peut que cela n’ait jamais lieu, si l’on se fie aux prévisions météorologiques.

Oui, si l’on en croit les prédictions d’Accuweather.com, il y a 68% de chances de précipitations le matin qui se réduisent à 25% l’après-midi. Cependant, le soir, les averses sont susceptibles d’être plus fortes avec environ 2 heures d’averses continues. La couverture nuageuse serait d’environ 94 pour cent tout au long.

L’heure de début du jeu est 19 h 00 heure locale, soit 13 h 30 IST. Dans un tel cas, il est tout à fait possible que le match tant attendu entre l’Inde et le Pakistan se déroule sans qu’un seul ballon ne soit joué. A noter qu’il n’y a pas de jours de réserve pour les affrontements de la phase de groupes mais uniquement pour les demi-finales et la finale.

Vous pouvez consulter le bulletin météo complet ici.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici