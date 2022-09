Arshdeep Singh a empoché trois guichets sud-africains dans un over et Twitter a explosé avec des mèmes

Alors que Jasprit Bumrah et Mohammed Shami étaient absents de l’action, Arshdeep Singh et Deepak Chahar ont pris les devants dès le début de la première rencontre T20I entre l’Inde et l’Afrique du Sud à Thiruvananthapuram mercredi. Alors que Chahar a fourni la percée d’ouverture, renversant le skipper Temba Bavuma avec un inswinger lors de la livraison finale du 1er over, c’est Singh qui a illuminé le Greenfield Stadium et les médias sociaux en remportant trois guichets sud-africains lors de son premier over.

Après avoir renversé Quinton De Kock lors de la 2e livraison, Singh a terminé sa première avec un total de trois guichets. Il a pris Rilee Rossouw derrière et a ensuite nettoyé David Miller avec un inswinger complet. Les deux frappeurs ont empoché des canards dorés et la pirogue sud-africaine a regardé avec consternation.

Bientôt, les memers sur Twitter se sont unis pour tirer sur les frappeurs sud-africains tout en louant les efforts du jeune Arshdeep Singh lors de son retour mémorable.

3 guichets, 1 prise

Arshdeep Singh dans ce match pic.twitter.com/LBiK4mSwmF – Dr Gill (@ikpsgill1) 28 septembre 2022

Composition des frappeurs sud-africains pic.twitter.com/D76abj8yZm – Sagar (@sagarcasm) 28 septembre 2022

Arshdeep Singh est en feu… pic.twitter.com/iVlX6hXxfv – Siddharta Patel (@Siddhu__94) 28 septembre 2022

Pendant ce temps, les fans de cricket indiens ont beaucoup manqué à Arshdeep Singh lors de la série T20I de 3 matchs Inde-Australie récemment conclue.

Bhuvneshwar Kumar, Harshal Patel et Umesh Yadav se sont tous avérés coûteux lors de la première rencontre T20I contre l’Australie à Mohali où l’Inde n’a pas réussi à défendre un objectif raide de 209. Cependant, ce sont respectivement les 18e et 19e overs de Harshal Patel et Bhuvneshwar Kumar qui ont donné à l’Australie un avantage sur l’Inde lorsque Matthew Wade, avec le soutien de Tim David, a permis aux visiteurs de franchir la ligne de victoire avec quatre livraisons et autant de guichets à revendre. L’Inde, cependant, a rebondi et a remporté la série 2-1.

Revenant à l’action de mercredi entre Ind vs SA, le capitaine indien Rohit Sharma a remporté le tirage au sort et a décidé de jouer en premier.

